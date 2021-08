Asiantuntijatyöryhmän ministeri Krista Kiurulle luovuttamassa loppuraportissa käsitellään kahta säädösvaihtoehtoa siihen, miten mahdollinen kuolinapu voitaisiin laillistaa Suomessa. Kolmas vaihtoehto on, ettei avustettua itsemurhaa eikä eutanasiaa edelleenkään sallita.

Elämän loppuvaiheen asiantuntijatyöryhmä ei päässyt yksimielisyyteen siitä, pitäisikö Suomessa sallia lääkäriavusteinen itsemurha ja eutanasia.

Sen sijaan työryhmä oli yksimielinen siitä, että palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa pitää kehittää ja niiden saatavuutta on parannettava ja osaamista lisättävä. Työryhmän mukaan palliatiivisessa hoidossa ja saattohoidossa on merkittäviä alueellisia eroja. Myös osaamisessa on merkittävää vajausta.

Nykyiset puutteet eivät korjaannu suosituksilla, vaan lainsäädäntöön tarvitaan muutoksia, totesi elämän loppuvaiheen hoitoa käsitellyt asiantuntijatyöryhmä tiistaina perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulle (sd) luovutetussa loppuraportissa. Ryhmä listaa raportissa lainsäädäntöön tarvittavia muutoksia.

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti asiantuntijoista koostuvan työryhmän keväällä 2018 käsittelemään eutanasian eli armokuoleman laillistamista. Työryhmän perustamisen taustalla oli eutanasian laillistamista koskeva kansalaisaloite, joka ei edennyt eduskunnassa.

Työryhmän tavoitteena oli selvittää lainsäädännöllisiä tarpeita, jotka liittyvät elämän loppuvaiheen hoitoon, itsemääräämisoikeuteen, saattohoitoon ja eutanasiaan.

Loppuraportissa työryhmä ei esitä yksimielistä näkemystä siitä, tulisiko lääkäriavusteinen itsemurha tai eutanasia laillistaa Suomessa.

Raporttiin on valmisteltu kaksi lainmuutosvaihtoehtoa lääkäriavusteisesta itsemurhasta ja eutanasiasta. Raportissa jäsennellään muun muassa oikeudellisia ja eettisiä kysymyksiä, joita jouduttaisiin pohtimaan, mikäli asiassa edettäisiin.

Työryhmän mukaan kolmas vaihtoehto on pitäytyä nykyisessä lainsäädännössä.

Raportin mukaan yksi keskeisimmistä kysymyksistä on se, rajoittuisiko mahdollinen lainmuutos lääkäriavusteiseen itsemurhaan vai koskisiko se myös eutanasiaa.

Lääkäriavusteisella itsemurhalla tarkoitetaan sitä, että lääkäri antaisi potilaan käyttöön kuoleman aiheuttavaa lääkettä ja potilas itse ottaisi lääkkeen. Jos potilas ei pystyisi ruumiillisen rajoittuneisuuden takia ottamaan lääkeainetta itse, hän voisi pyytää apua.

Eutanasiassa lääkäri antaisi potilaalle kuolinapua antamalla potilaalle suonensisäisesti kuoleman aiheuttaman lääkeaineen.

Työryhmän valmistelemissa säädösvaihtoehdoissa vaihtoehto A olisi rajatumpi ja sallisi lääkäriavusteisen itsemurhan.

Säädösvaihtoehto B olisi sallivampi ja kattaisi sekä lääkäriavusteisen itsemurhan että eutanasian.

Molemmissa vaihtoehdoissa lupaa toimenpiteelle haettaisiin sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran asettamalta lautakunnalta.

Rajatummassa vaihtoehto A:ssa saattohoito olisi ensisijainen hoitomuoto ja itsemurhassa avustaminen olisi äärimmäinen keino kansalaisaloitteen hengen mukaisesti. Kärsimystä lievittävää hoitoa ei voisi ohittaa.

Lääkäriavusteinen itsemurha olisi mahdollista kuoleville potilaille, joiden elinajanodote olisi alle kolme kuukautta.

Potilaalla ja hoitavalla lääkärillä tulisi olla yhtenevä näkemys sairauden tai vamman tilasta ja hoitomahdollisuuksista.

Lupa edellyttäisi tiukkaa etukäteisvalvontaa sekä lääketieteen erikoisalan ja palliatiivisen hoidon konsultaatiota. Lupaan liittyisi kahden viikon harkinta-aika.

Sallivammassa säädösvaihtoehto B:ssa lääkäriavusteinen itsemurha tai eutanasia voisi olla potilaan pyynnöstä myös ensisijainen keino lievittää hänen kärsimystään.

Se pohjautuisi potilaan laajaan itsemääräämisoikeuteen elämän loppuvaiheessa liittyen kuolemaan johtavan sairauden aiheuttamaan kärsimykseen.

B-vaihtoehdossa avustettu itsemurha tai eutanasia olisi mahdollista elämän loppuvaiheessa oleville potilaille, joiden elinajanodote olisi alle kuusi kuukautta.

Potilaalle tulisi olla tarjolla palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa, mutta hänellä ei olisi velvoitetta ottaa hoitoa vastaan saadakseen apua itsemurhaan tai eutanasian.

Etukäteisvalvonta olisi A-vaihtoehtoa lievempää. Avustettu itsemurha tai eutanasia olisi kahden lääkärin päätös ja erikoisalan lääkäriä konsultoitaisiin vain tarvittaessa.

Luvan harkinta-aika olisi A-vaihtoehtoa lyhyempi, vain kolme vuorokautta.

Kolmantena vaihtoehtona asiantuntijatyöryhmä pitää sitä, ettei nykyistä lainsäädäntöä muuteta eikä lääkäriavusteista itsemurhaa eikä eutanasiaa sallita Suomessa.

Tätä pidetään perusteltuna vaihtoehtona muun muassa siksi, jos palliatiivisen hoidon ja saattohoidon katsotaan toteutuvan laadukkaasti. Tai esimerkiksi jos terveydenhuollon ammattilaisten ammattieettisiin periaatteisiin ei pystytä sovittamaan potilaan elämän tarkoituksellista päättämistä.

Raportin mukaan avustettavaa itsemurhaa tai eutanasiaa ei tulisi sallia myöskään, jos sillä voisi olla kielteisiä vaikutuksia potilasturvallisuuteen tai asenneilmapiiriin.

Lähes 130-sivuisessa raportissa työryhmä on selvittänyt ja käsitellyt elämän loppuvaiheen hoitoa, avustettua itsemurhaa ja eutanasiaa lukuisista näkökulmista.

Raportissa todetaan, että monet asiakokonaisuudet vaativat lisäselvityksiä ja kartoituksia.

Raportin mukaan avustetun itsemurhan ja eutanasian sääntelystä ei löydy vertailukohtaa sellaisesta maasta, jossa olisi samankaltainen terveydenhuoltojärjestelmä kuin Suomessa. Muissa Pohjoismaissa lääkäriavusteinen ne eivät ole sallittuja.

Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon parantamisesta työryhmä oli yksimielinen. Raportissa todetaan, että palliatiivisen hoidon ja saattohoidon saamisessa on suuria alueellisia eroja. Myös osaamisessa on merkittävää vajausta.

”Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon laadun, saatavuuden ja osaamisen parantaminen nähdään tärkeänä myös siitä syystä, ettei lääkäriavusteisesta itsemurhasta tai eutanasiasta tulisi saattohoidon puutteita korvaava vaihtoehto”, raportissa todetaan.