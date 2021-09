”Väärän todistuksen antaminen skouden suojelemiseksi ei kuulunut ohjelmaan. Olin kyllä varautunut tappeluihin, kuvitellut erilaisia pakokeinoja vaaratilanteissa, mutta liian pitkälle menneen kollegan suojeleminen tuli kyllä ihan puskista.”

Näin tuskaili 29-vuotias ranskalainen tutkiva toimittaja Valentin Gendrot. Hän onnistui vuonna 2017 soluttautumaan poliisiin kouluttautumalla ”halpispoliisiksi”.

Kolmen kuukauden koulutuksen saaneet ads:t (adjoint de sécurité) työskentelevät Ranskan poliisissa ase vyöllään eräänlaisina apu­poliiseina.

Peiteroolissaan Gendrot halusi selvittää, mitä poliisissa oikein tapahtuu. Kiinnostuksen herättivät poliisien keskimääräistä suuremmat itsemurhaluvut. Nyt hänen kirjansa Kyttä – Kuinka soluttauduin poliisiin on julkaistu suomeksi.

Kuusi kuukautta kestäneen työskentelynsä aikana Gendrot törmäsi täysin arki­päiväistyneeseen poliisi­väkivaltaan, kollegojen suojeluun, rasismiin ja kansalaisten solvaamiseen.

”Teoriassa jepareiden oletetaan taistelevan väkivaltaa, rasismia ja seksismiä vastaan. Käytännössä he ovat usein näiden asioiden henkilöitymiä”, hän summaa.

”Poliisiasemallani rasistisia, homofobisia ja machoilevia puheita saa kuulla solkenaan pitkin päivää. Tietyt kollegat harrastavat niitä ja loput sietävät tai eivät ole kuulevinaan.”

Ranskassa järjestettiin heinäkuussa 2017 mielenosoituksia poliisiväkivaltaan kuolleen Adama Traoren muistoksi. Traore kuoli pidätyksensä aikana.

Todellisuus sai Gendrot’n järkyttymään. Kun poliisipartio lähti kentälle, se lähti ”mutiais­jahtiin”, hän kirjoittaa.

Moni poliisi käytti sumeilematta väkivaltaa, jos asiakkaan – erityisesti maahan­muuttaja­taustaisen nuoren – naama ärsytti. Näitä asiakkaita ei tuotu poliisiasemalle, kuten ohjeet edellyttivät.

”Ei kannata tuoda piiriin, jos olet lyönyt turvan verille. Jätkä vaatii päästä lääkärille, ja sitten olet kusessa”, selitti yksi poliiseista Gendrot’lle.

Kollegat suojelivat väkivaltaan syyllistyneitä työkavereitaan. Myös Gendrot löysi itsensä tilanteesta, jossa ryhmäpaine edellytti valehtelemista kollegan suojelemiseksi.

Kollega oli aloittanut asiakkaan läimimisen kadulla, ja pahoinpitely jatkui poliisiautossa nyrkein.

”[Kollega] Mano on pidättämätön, hän hakkaa kuin hullu ja haukkuu kerta toisensa jälkeen poikaparkaa huoranpenikaksi.”

Poika teki valituksen poliisiväkivallasta, ja asiasta alkoi tutkinta. Paikalla olleet poliisit kävivät yksi toisensa jälkeen vannomassa, että syyllinen tapahtumiin on poika itse eikä kollega Mano ole käyttäytynyt väkivaltaisesti.

Näin teki myös Gendrot. Hän pakotti itsensä valehtelemaan suojatakseen peiterooliaan.

Pysäytyskuva BBC:n dokumentista, jossa toimittaja Mark Daly oli soluttautunut poliisiin.

Gendrot ei ole ensimmäinen poliisiin soluttautunut toimittaja. Vuonna 2003 Britannian yleisradioyhtiön BBC:n toimittaja Mark Daly paljasti soluttautumalla Manchesterin poliisin rasistisen kulttuurin. Sen seurauksena kymmenkunta poliisia joutui eroamaan.

Ovatko asiat paremmin Suomessa?

Keskustelu rasismista poliisissa leimahti kesällä 2017, kun tutkivaan journalismiin erikoistunut verkkolehti Long Play kertoi poliisin salaisessa Facebook-ryhmässä rehottavasta avoimesta rasismista.

Valmistumassa on myös esitutkinta, jossa turvallisuusalaan liittyvää ryhmää epäillään muun muassa ampuma-ase- ja virkarikoksista. Ryhmässä on ollut mukana poliisejakin, ja rikosepäilyjen takia jo kolme poliisia on saanut potkut.

Ryhmän sisäinen viestintä on tutkinnan­johtajien mukaan ollut rasistista ja yhteiskuntarauhaa kyseenalaistavaa, jopa sisällissotaan tai vallankumoukseen kiihottavaa.

Poliisiväkivaltakin on noussut viime vuosina otsikoihin valvontakameroiden ansiosta.

Korkein oikeus tuomitsi keväällä 2020 sakot kahdelle kuopiolaispoliisille, joiden käsittelyssä kiinni otetun miehen lonkkanivel meni sijoiltaan.

Keskeinen näyttö jutussa oli valvontakameran tallenne. Se myös todisti perättömäksi poliisien väitteet siitä, että mies olisi yrittänyt lyödä heitä ennen kuin hänet kaadettiin maahan.

Lahdessa taas joukko poliiseja ja vartijoita todisti vuonna 2019 vierestä, kun kiinni otetun miehen hengitys estyi hengen­vaarallisesti. Yksi poliisi sai sakkoja törkeästä vammantuottamuksesta ja virka­velvollisuuden rikkomisesta.

Hovioikeuden mukaan tilanteessa oli ollut tuomitun poliisin lisäksi vähintään viisi muuta poliisia tai vartijaa. Heidän silmänsä tosin vaikuttivat olleen jossain muualla: vain yksi heistä kertoi nähneensä sittemmin tuomitun konstaapelin lyöntejä.

Tämä kiteyttää koko ilmiön pelottavimman puolen. Poliisien keskuudessa näyttää vallitsevan jopa epäterveisiin mittasuhteisiin yltävä solidaarisuus.

Suomessa räikein esimerkki tästä on Helsingin huumepoliisin entisen päällikön Jari Aarnion tapaus. Kun Aarnion rikokset alkoivat paljastua, joukko alaisia ryhmittyi hänen ympärilleen suojelemaan häntä.

Yhteistuumin ydinporukka sepitteli Aarniota tukevia tarinoita, joilla pomoa vastaan nostetut syytteet yritettiin saada kaadettua. Nyt kaksi heistä on saanut syytteet törkeästä perättömästä lausumasta tuomioistuimessa. Kahta muuta ei voida syyttää valheista, koska he olivat itse syytettyinä.

Myös ranskalaistoimittaja Valentin Gendrot huomasi alkavansa sopeutua. Poliisi oli soluttautunut häneen.

”Kuudessa kuukaudessa inhimillisyys- ja empatiatasoni on romahtanut. Aivan kuin tämä duuni olisi rokottanut minut herkkyyttä vastaan.”

Minkä tahansa organisaation stressitestinä voidaan pitää sitä, kuinka hyvin organisaatio pystyy huomaamaan ja korjaamaan sisäiset epäkohdat.

Tässä stressitestissä poliisi ei näytä pärjäävän kovin hyvin juuri missään. Ongelmia kyllä löytyy, mutta niiden paljastumiseen vaikuttavat lähinnä poliisiorganisaatiosta riippumattomat asiat, kuten valvontakamerat, vuodot ja ääritapauksissa soluttautuminen.

Poliisit eivät vaikuta olevan sen ryhdikkäämpiä kuin kansalaiset keskimäärin. Myös he selittävät herkästi asiat itselleen edullisesti pelastaakseen oman nahkansa. Hätkähdyttävää on, että moni on valmis valehtelemaan myös kollegansa hyväksi.

Vastuu tilanteen muuttamisesta on ensisijaisesti poliisijohdolla, mutta myös jokaisella yksittäisellä virkamiehellä on vastuunsa.

Soluttautuminen ei saa olla ainoa tapa löytää epäkohtia poliisista.

Valentin Gendrot: Kyttä – Kuinka soluttauduin poliisiin. Suomentanut Matti Brotherus. Docendo.