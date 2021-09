Ilmatieteen laitoksen meteorologin Antti Mäkelän mukaan maapallon keskilämpötilan nousu näkyi myös Suomessa kuluvan kesän korkeammissa lämpötiloissa.

Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan sekä kesä- että heinäkuu olivat Suomessa suurimmassa osassa maata harvinaisen tai poikkeuksellisen lämpimiä.

Kesäkuussa koko maan keskilämpötila oli ennätyksellisen korkea, noin 16,5 astetta, ja heinäkuussa keskilämpötila oli yleisesti 3–4 astetta pitkän ajan keskiarvon yläpuolella.

Hellepäiviä oli molempina kuukausina huomattavasti keskimääräistä enemmän.

Myös globaalisti vuoden 2021 heinäkuu oli maailman mittaushistorian kuumin kuukausi.

Keskimääräistä lämpimämpi kesä johtui Suomessa etelästä ja kaakosta saapuneesta lämpimästä ilmasta, pitkäkestoisesta ja laaja-alaisesta korkeapaineesta, kertoo ilmatieteen laitoksen meteorologi Antti Mäkelä.

”Helteisiä kesiä Suomen ilmastoon on kuulunut kautta aikojen.”

Mäkelän mukaan maapallon keskilämpötilan nousu näkyy kuitenkin myös Suomen kuluneen kesän korkeammissa lämpötiloissa.

Viime kuukausien aikana koetut helteet tulevat hänen mukaansa lisääntymään.

”Menneen ilmaston harvinaiset, todella lämpimät lukemat eivät ole tulevaisuudessa yhtä harvinaisia.”

Tämän kesän aikana korkeita lämpötiloja on nähty myös muualla pohjoisella pallonpuoliskolla, kuten esimerkiksi Kanadassa ja Yhdysvaltojen luoteisosissa.

Esimerkiksi Kanadassa Lyttonin kylässä mitattiin kesän aikana miltei 50 asteen lämpötiloja.

Mäkelän mukaan Suomen helteisellä kesällä ja esimerkiksi Pohjois-Amerikan helteillä ei ole sinänsä ole yhteistä tekijää. Asiaan vaikuttavat hänen mukaansa säärintamien liikkeet.

”Ilmakehän voi ajatella aaltoliikkeenä. Se, miten säärintamat osuvat kohdalle jonkun kesän aikana, on jossain määrin kaoottista.”

Hän kuitenkin muistuttaa, että ilmaston lämmetessä myös poikkeuksellisen korkeat lämpötilat yleistyvät.

Lämmin ja kuiva sää voi aiheuttaa myös lieveilmiöitä, kuten maastopaloja.

Suomessa huomiota herättivät kuluvan kesän aikana Kalajoen suuret maastopalot, joissa metsää paloi yli 200 hehtaaria.

”On selvää, että jos jollain alueella ei ole pitkään aikaan sateita ja lämpötilat ovat korkealla, maaperä kuivuu.”

Sitä, syntyykö kuivuuden seurauksena esimerkiksi suurpalo, on Mäkelän mukaan hankala ennustaa, sillä suurin osa paloista on ihmisten aiheuttamia. Suurpalon riski kuitenkin on kuivuuden vuoksi suurempi.

Suomessa metsäpaloja vähentää Mäkelän mukaan niiden tehokas torjunta.

”Suurpalot ovat harvinaisia Suomessa, koska pelastustoimi hoitaa ne niin tehokkaasti.”

Kuluva kesä oli Mäkelän mukaan äärevä etenkin lämpötilojen osalta, mutta esimerkiksi tulevaa talvea tai kesää ei voi hänen mukaansa historian perusteella ennustaa.

”Vuosivaihtelu on sään osalta Suomessa suurta. On mahdollista, että ensi kesä on kuuma ja helteinen tai sitten voi olla, että se on viileä ja sateinen.”