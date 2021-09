”Kukaan ei auta vaimoani Afganistanissa” – Kauniaisissa asuva Hussein, 27, on yksi monista perheen­yhdistämistä pitkään odottaneista afganistanilaisista

Husseinin vaimo on tehnyt sähköisen hakemuksen perheenyhdistämisestä vuosi sitten, mutta ei ole päässyt hakemaan oleskelulupaa. Suomi suunnittelee Afganistanin naapurimaa Pakistaniin kiertävää konsulia, joka voisi tehdä perheen­yhdistämis­haastatteluja.

Kauniaslainen Hussein, 27, on huolissaan. Hänen vaimonsa ja 7-vuotias lapsensa ovat tällä hetkellä jumissa Afganistanissa, josta he ovat pyrkineet Suomeen jo vuoden ajan.

Viime vuonna, kun Hussein itse sai pysyvän oleskeluluvan, hänen vaimonsa ja lapsensa hakivat heti perheenyhdistämistä eli oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella.

Hakemus lähetettiin syyskuussa. Seuraavaksi vuorossa olisivat olleet tunnistautuminen lähetystössä ja haastattelu, mutta ne eivät ole onnistuneet.

”Vaimoni odottaa vain pääsyä Delhiin. Suomen lähetystöstä on sanottu vain, että odottakaa”, Hussein kertoo HS:lle.

Hussein esiintyy tässä jutussa pelkällä etunimellään turvallisuussyistä.

Hussein itse saapui Suomeen vuonna 2015 turvapaikanhakijana Talebanin uhan vuoksi. Hänen perheensä tilanne on erityisen vaikea, sillä vaimolla ja lapsella ei ole Afganistanissa Husseinin mukaan lainkaan turvaverkkoja.

Husseinin omat vanhemmat ovat kuolleet, ja vaimon isä on katkaissut välit tyttäreensä Husseinin uskonnon vuoksi. Suomen edustusto Kabulissa puolestaan suljettiin, kun Taleban valtasi kaupungin.

”Vaimoni on yksin”, Hussein sanoo.

”Hän ei osaa puhua paštua tai muita kieliä, vaan meidän äidinkielemme on hazaragi. Eikä hän tunne Afganistanin muita alueita, koska hän on asunut pienessä kaupungissa.”

Viimeisen viikon aikana tilanne on pahentunut entisestään. Vaimo ja lapsi pääsivät toiveikkaina Kabulin lentokentälle, mutta heidät käännytettiin pois.

He sattuivat Husseinin mukaan olemaan lähellä lentokentällä tehtyä terrori-iskua. Tällä hetkellä vaimo on sairaalassa, eikä heillä sen jälkeen ole paikkaa, minne mennä.

”Haluan mennä auttamaan vaimoani, koska kukaan ei auta häntä Afganistanissa”, Hussein sanoo mutta tietää, ettei voi lähteä.

”En ymmärrä. Kuka voi auttaa häntä?”

Hussein on viestitellyt Afganistanissa olevan vaimonsa kanssa.

Perheenyhdistäminen Suomeen on ollut afganistanilaisille vaikeaa jo pitkään, koko koronaviruspandemian ajan. Husseinin vaimo ja lapsi eivät ole ainoita, jotka odottavat.

Maahanmuuttoviraston tiedossa on 70 afganistanilaista, jotka ovat käyneet jo kerran edustustossa tunnistautumassa. Sellaisia afganistanilaisia, jotka ovat jättäneet hakemuksen sähköisesti mutta eivät pääse tunnistautumaan, on noin 400.

Osa näistä henkilöistä todennäköisesti oleskelee Iranissa, suurempi osa Afganistanissa.

Oleskelulupaa hakevia afganistanilaisia haastattelisi Suomen suurlähetystö Intian New Delhissä, mutta sinne matkustaminen on käytännössä mahdotonta.

Pandemian aikana Intian rajat ja Suomen suurlähetystön asiakaspalvelu ovat olleet välillä kiinni ja välillä auki rajoitetusti.

Intian koronarajoitukset ovat haitanneet myös suurlähetystön toimintaa, kertoo konsulipäällikkö Pasi Tuominen ulkoministeriöstä. Haastatteluista on syntynyt ruuhka.

”Meidän tilamme eivät ole koronamielessä terveysturvallisia. Asiakkaiden, oman henkilökunnan ja tulkkien altistaminen ei olisi hyvä, mistä syystä kyky tehdä haastatteluita on merkittävästi heikentynyt.”

Intian rajojen avaaminen ja rajoitusten purkukaan eivät tosin auttaisi afgaaneja. Ensinnäkään Afganistanista ei tällä hetkellä lähde kaupallisia lentoja.

Lisäksi ulkomaalaislaki edellyttää, että he olisivat Intiassa laillisesti eli viisumin kanssa. Sellaista ei Afganistanin kaaoksen keskellä voi hankkia. Lisäksi matkustaminen on pakolaisille kallista.

Ulkoministeriö on pohtinut ratkaisuksi kiertävän konsulin lähettämistä Afganistanin naapurimaahan, kertoi ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) viime viikolla.

”Afgaaneilla ei ehkä ole kovin helppoa pääsyä Iraniin, Teheraniin, jota olemme miettineet. Nyt olemme pohdinnassamme tulleet ajatukseen, että Pakistaniin, Islamabadiin, voisimme lähettää kiertävän konsuliyksikön jossakin vaiheessa syksyä”, Haavisto sanoi.

Tuomisen mukaan ”optimistisimmassakin skenaariossa” menisi ainakin kaksi kuukautta ennen kuin kiertävä konsuli voisi tehdä haastatteluja Pakistanissa.

”Se ei ole tämän päivän eikä lähiviikkojen asia”, hän sanoo.

”Avoimia kysymyksiä on edelleen.”

Suurin kysymys on hänen mukaansa se, miten ja milloin Afganistanista pääsee laillisesti, viisumin kanssa Pakistaniin. Tilanteen maiden välisellä rajalla tulisi normalisoitua. Tuomisen mukaan kyse ei olekaan tahdosta, vaan käytännön mahdottomuudesta.

Ulkoministeriön konsulipäällikkö Pasi Tuominen.

Käytännössä prosessi olisi samanlainen kuin syyrialaisten tapauksessa, Tuominen kertoo. Suomi on lähettänyt Libanonin pääkaupunkiin Beirutiin kuusi kertaa ryhmän, joka on tehnyt syyrialaisten perheen­yhdistämis­haastatteluja.

Ensimmäisillä matkoilla Beirutissa haastatteluja tehtiin hotellissa, mutta Tuomisen mukaan se olisi turvallisuussyistä viimeinen vaihtoehto.

Ennen ryhmän lähettämistä Suomen tulisi varmistua siitä, että haastateltavia ihmisiä pääsisi perille Islamabadiin tarpeeksi.

”Libanonissa on ollut rajana 50 ihmistä. Onko se sitten 50 vai enemmän, nämä ovat selvitettäviä asioita, joita ei ole lyöty lukkoon.”

Miksi Suomi ei ole ryhtynyt näihin toimiin jo aiemmin?

Tuomisen mukaan edustustojen omakin matkustaminen on ollut pandemian aikana vaikeaa ja Afganistanin tilanne on muuttunut olennaisesti Talebanin vallattua maan.

”Turvallisuustilanne Afganistanissa on heikentynyt merkittävästi.”

Entä miksi hakeminen edellyttää vierailua lähetystössä paikan päällä?

Oleskelulupaa on haettava henkilökohtaisesti. Tämän jälkeen hakijan täytyy käydä todistamassa henkilöllisyytensä ulkomailla Suomen edustustossa tai Suomessa Maahanmuuttoviraston palvelupisteessä.

”Oleskelulupahakemukseen tarvitaan aina biometriikka eli sormenjäljet”, Tuominen sanoo.

Hakemus laitetaan ensin vireille, ja seuraavaan vaiheeseen kuuluu yleensä suullinen haastattelu. Tuomisen mukaan nämä on pyritty viimeisen vuoden ajan hoitamaan saman käynnin aikana, mutta joissain tapauksissa on saatettu tarvita lisä­haastatteluja.

Maahanmuuttovirasto pystyy tekemään päätöksiä nopeasti sen jälkeen, jos delegaation matka toteutuu. Näin kertoo vastuualueen johtaja Kaj Swanljung viraston lupa- ja kansalaisuusyksiköstä.

”Meillä on valmius käsitellä kiirehditysti afgaanien asioita. Nyt jo jonossa olevia asioita pyritään kiirehtimään tilanne huomioiden”, hän sanoo.

Perheenyhdistämistä yritetään helpottaa myös hallituksen lakihankkeella. Se ei suoraan liity Afganistaniin, vaan juontaa juurensa hallitusohjelmaan ja koskisi kaikkia perheenyhdistämistä hakevia.

Vuonna 2016 Juha Sipilän (kesk) hallitus asetti perheenyhdistämisen edellytykseksi turvatun toimeentulon. Nyt lakiluonnoksessa ehdotetaan, että toimeentuloedellytys poistettaisiin kansainvälistä tai tilapäistä suojelua saavien ihmisten perheenjäseniltä, jos perhe on muodostettu ennen Suomeen saapumista.

Kyse olisi paluusta tilanteeseen ennen vuotta 2016. Luonnos on lausuntokierroksella syyskuun loppupuolelle asti.

Husseinin perheen tapauksessa tulevaisuus on epäselvä. Jos YK:n pakolaisjärjestö UNHCR perustaisi pakolaisleirejä esimerkiksi Pakistaniin, Husseinin vaimo ja lapsi voisivat pyrkiä sellaisen kautta eteenpäin.

Hussein ei tosin tiedä, miten pääsy Pakistaniinkaan onnistuisi ilman autoa tai lentokonetta. Naisten on ensinnäkin vaarallista kävellä ulkona.

”Lisäksi hänellä on poikamme, joka ei jaksa kävellä. Matkalla on liikaa vuoria. Se on mahdotonta.”