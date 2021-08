Helsingissä toimivat kolme sähköpotkulauta­yritystä rajoittavat maksiminopeutta öisin 15 kilometriin tunnissa viideksi tunniksi kaikkialla kaupungissa. Päivisin maksiminopeus laskee 20 kilometriin tunnissa.

Sähköpotkulautojen nopeusrajoitukset laajenevat arkiöihin. Niiden nopeutta ollaan rajoittamassa Helsingissä 15 kilometriin tunnissa kaikkina öinä ja kaikilla alueilla klo 00–05. Nyt yönopeusrajoitukset ovat voimassa vain keskusta-alueella.

Helsingissä toimivat yritykset Tier, Lime ja Voi myös alentavat lautojen maksiminopeutta 25:stä 20:een kilometriin tunnissa.

Muutos tulee voimaan heti.

Liikenne- ja viestintäministeriö ja Helsingin kaupunki esittävät lisäksi käyttökatkoa viikonloppuöille kello 00–05 välille loppusyksyksi.

”Olisi selkeintä, että viikonloppuöisin tarjonta olisi kokonaan pois. Voisi se mainiosti olla muinakin öinä, mutta näistä viikonloppuöistä keskusteltiin yritysten kanssa nyt”, liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd) sanoo.

Harakan mukaan keskustelu lautojen ottamisesta kokonaan pois käytöstä viikonloppuöinä puolenyön ja aamuviiden välillä jatkuu yritysten kanssa.

Helsingin kaupunki tiedottaa asiasta muutaman päivän päästä. Käyttökatko saattaisi siten tulla voimaan ensi viikonloppuna.

Tapaamiseen tiistaina alkuillasta osallistuivat Harakan lisäksi Helsingin kaupungin liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö Reetta Putkonen, Tampereen edustaja, kolmen Helsingissä toimivan sähköpotkulautayrityksen Voin, Tierin ja Limen edustajat ja Tampereella toimivan Augment-yhtiön, Liikenneturvan ja poliisin edustajat.

Sähköpotkulautoihin liittyneitä onnettomuuksia aiotaan nyt myös vertailla syyskuun ja tämän vuoden toukokuun osalta. Näin on tarkoitus selvittää, miten rajoitukset vaikuttavat lautojen turvallisuuteen.

”Ykkösvaihtoehto on se, että näistä kysymyksistä saataisiin sovittua yhdessä. Lainsäädäntö on karkeapiirteistä ja valtakunnallista. Nyt ongelmassa on kyse paikallisesta ja ajallisesti rajatusta lautojen käytöstä”, Harakka sanoo.

Hän toteaa, että päiväsaikaan maksiminopeuden lasku 20 kilometriin tunnissa on myös tervetullutta liikenneturvallisuuden näkökulmasta.

SÄhköpotkulaudoilla tapahtuneista onnettomuuksista on tullut suurissa kaupungeissa yksi suurimmista sairaalahoitoa vaativien vammojen syistä.

Kesän aikana sähköpotkulaudoilla ajettiin yli 500 onnettomuutta eri puolilla Suomea. Määrä voi olla vieläkin suurempi, sillä onnettomuustilastoa on pidetty säännöllisesti ainoastaan pääkaupunkiseudulla Meilahden sairaalan yhteispäivystyksessä.

Lääkärit ovat vaatineet sähköpotkulautojen käytön rajaamista viikonloppuöinä, jolloin ihmiset ovat ravintoloista lähtiessään humalassa ja riskit onnettomuuksista kasvavat.

Yritykset Tier, Lime ja Voi ottivat myös esiin sen, että humalassa ajamista voidaan vähentää lautojen sijoittelua muuttamalla. Ne ehdottivat siirtävänsä sähköpotku­lautoja pois vilkkaimmilta baarialueilta.

”Lainsäädännön muutoksia voidaan arvioida liikenne­turvallisuus­strategiassa. Silti nyt avainasemassa ovat kaupungit”, Harakka sanoo.

HELSINGISSÄ toimivat vuokrausyritykset Voi, Tier ja Lime asettivat heinäkuussa omaehtoisen nopeusrajoituksen yöaikaan keskustan alueelle. Tiistaina sovitut muutokset laajentavat tätä rajoitusta.