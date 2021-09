HS testasi, miten Virossa käytössä oleva koronapassi toimii – Kotimatkalla paljastui, että järjestelmän huijaaminen on yllättävän helppoa, jopa vahingossa

Suomessa koronapassi saataisiin käyttöön arviolta lokakuussa. Virossa todistusta pyydetään jo ravintoloiden, museoiden, konserttisalien, elokuvateattereiden ja kuntosalien ovella.

Paperi on ehtinyt rypistyä taskussa. Museovirkailija Lehti Hiller yrittää tähdätä älypuhelimensa kameraa sitä kohti. Lähempää, kauempaa, vielä ylä- ja alaviistosta.

Laite pysyy vaiti. Hikikarpalot nousevat otsalleni.

Seison Tallinnassa Viron taidemuseon Kumun odotusaulassa kourassani paperi, jonka pitäisi olla pääsylippuni maan kulttuuri- ja ravintolaelämään. Viime viikolla Viro laajensi koronapassikäytäntöään koskemaan valtaosaa julkisista tiloista, tapahtumista ja aktiviteeteista.

Viron taidemuseo Kumussa virkailija Lehti Hiller (oik.) tarkistaa toimittajan koronatodistuksen. Hän skannaa todistuksessa olevan qr-koodin älypuhelimella. Paperi ei toimi, vaan laite hyväksyy vasta puhelimesta näytetyn todistuksen.

Täysi-ikäisten on esitettävä koronatodistus päästäkseen sisään esimerkiksi kuntosaleille, harrastustiloihin, urheilukisoihin ja -tapahtumiin, saunoihin, kylpylöihin, uimahalleihin, julkisiin tapahtumiin, konsertteihin ja konferensseihin, teatteriin, elokuviin, museoihin, taidenäyttelyihin sekä ravintoloihin ja baareihin, jos haluaa syödä paikan päällä.

Omakannasta tulostamani EU:n koronatodistus osoittaa, että minulla on kahden annoksen rokotesuoja. Sen pitäisi päästää minut kaikkiin yllä mainittuihin paikkoihin.

Todistuksetta pääsee edelleen esimerkiksi kauppoihin, apteekkeihin, joukkoliikenteeseen, kirjastoon, postiin ja pankkiin, mutta näissä tiloissa kaikkien yli 12-vuotiaiden on pidettävä kasvomaskia.

Lopulta kaivan todistuksen pdf-version älypuhelimestani. Hillerin laite hyväksyy siinä olevan qr-koodin. Viisi kerrosta taidetta odottaa.

”Et tarvitse maskia”, Hiller sanoo pleksin takaa ja osoittaa naamallani nököttävää järeää FFP2-suojainta. Jätän sen kasvoilleni varmuuden vuoksi.

Suomessa koronapassin käyttöönottoa ovat vaatineet erityisesti koronarajoituksista pahoin kärsineet kulttuuri- ja tapahtuma-alat.

Passin valmistelu on edennyt hitaasti. Esimerkiksi Tanskassa keväästä asti käytössä olleesta koronapassista luovutaan syyskuun aikana. Täällä hallitus antanee koronapassin sisältävän lakipaketin eduskunnan käsiteltäväksi 15. syyskuuta.

Pääministeri Sanna Marin (sd) kertoi torstaina, että hallitus näkee koronapassin keinona varmistaa terveysturvallisuus ja välttää siten mahdolliset uudet rajoitukset.

Lähtökohtaisesti passia voisivat käyttää ainakin ravintolat sekä kulttuuri- ja urheilutapahtumat. Passia ei voisi vaatia esimerkiksi kaupoissa tai julkisissa tiloissa. Aiemmin on arvioitu, että passi voisi tulla käyttöön aikaisintaan lokakuussa.

Syyskuisena arkiaamuna museossa on enemmän henkilökuntaa kuin museovieraita.

Tallinnalainen Ann Närep on liikkeellä varhain. Hän on saapunut katsomaan latvialaisen Janis Rozentālsin näyttelyä näytettyään museon lipputiskillä todistusta täydestä rokotesuojastaan. Närepistä passin käyttö on helppoa.

”Mikä olisi toinen vaihtoehto? Pitää kaikkia paikkoja kiinni?” Närep kysyy.

Ann Närepin mielestä koronatodistus on helppokäyttöinen.

Hollannissa asuvalle virolaiselle Karin Jakobsonille koronatodistuksessa on vielä opeteltavaa. Hollannissa on käytössä Viroa suppeampi koronapassi­käytäntö.

”Epidemia on täällä paremmin hallinnassa kuin siellä. Siellä on kaikkialla niin paljon ihmisiä, että turvavälejä on vaikea pitää.”

Jakobson ei kannata rokotuspakkoa passin yhteyteen. Virossakin koronatodistuksen saa paitsi täydestä rokotesuojasta, myös alle puoli vuotta sitten sairastetusta taudista tai tuoreesta negatiivisesta koronatesti­tuloksesta.

Toistaiseksi paikoissa, joissa Jakobson on näyttänyt todistusta, on ollut muutenkin väljää.

”Eilen kävin elokuvissa ja näytin todistustani. Olin lopulta yksin salissa.”

Hollannissa asuva virolainen Karin Jakobson on käynyt Virossa viimeksi kolme vuotta sitten. Hän iloitsee siitä, että rokotustodistuksellaan hän pääsi paitsi matkustamaan maahan, myös vierailemaan eri paikoissa maan sisällä.

Tallinnassa Solaris-keskuksessa ravintolan ovelle on tulostettu ilmoitus siitä, että kaikilta täysi-ikäisiltä kävijöiltä pyydetään koronatodistus.

Virolaisista noin 48 prosenttia on saanut täydet kaksi rokoteannosta. Esimerkiksi ravintolaan päästäkseen kaikki täyttä rokotesuojaa vailla olevat aikuiset joutuvat tekemään koronatestin.

Hiljattain apteekeissa on alettu tarjota pika-antigeenitestejä heille, jotka tarvitsevat todistuksen negatiivisesta testituloksesta. Yksi heistä on Katrin Kaare, joka odottaa testinsä tuloksia apteekissa Solaris-kauppakeskuksessa. Kaare tarvitsee noin 20 euroa maksavan testitodistuksen päästäkseen työporukan ravintolaillalliselle.

Katrin Kaare tekee antigeenitestin itse ammattilaisen opastaessa vieressä.

Kaare kertoo, ettei hän ole ottanut rokotetta, koska hän uskoo immuunijärjestelmänsä olevan riittävän vahva ottamaan mahdollisen taudin vastaan. Kaare kokee, että yhteiskunta yrittää painostaa häntä ottamaan rokotteen.

Vartin odottelun jälkeen Kaare saa negatiivisen testituloksen. Todistuksena siitä on paperi, jota näyttämällä hän pääsee lukuisiin julkisiin tiloihin ja tapahtumiin seuraavien 48 tunnin ajan.

”Viimeksi kun hain todistuksen, kävin heti manikyyrissä ja pedikyyrissä”, hän sanoo ja lähtee todistus kainalossa kohti työpaikkaa.

Katrin Kaare uskoo, että koronatodistus koituu tappioksi paikallisille yrityksille. Hän arvelee, että koronatodistusten hankkimisen vaiva voi saada ihmiset käymään esimerkiksi ravintoloissa aiempaa vähemmän.

Kaaren koronatodistus on voimassa kaksi vuorokautta. Todistus maksoi parikymmentä euroa.

Pikatesti 4 euroa, mainostaa kyltti Golden club -kuntokeskuksen vastaanotossa. Kuntokeskus, kuten moni muukin paikka Tallinnassa, tarjoaa asiakkaille mahdollisuutta testauttaa itsensä paikan päällä.

Itse tehdyn pikatestin negatiivinen tulos takaa pääsyn vain siihen paikkaan, jossa testi on tehty.

Kuntokeskus on vaatinut koronatodistuksia kävijöiltään viikon ajan. Pikatestien suosio on yllättänyt johtaja Karin Kaletan.

Negatiivistakin palautetta on tullut. Äänekkäimmät kriitikot ovat sitä mieltä, että käytäntö vaarantaa ihmisoikeuksia.

”Onhan tämä työlästä meillekin. Pitää olla enemmän henkilökuntaa tarkistamassa todistuksia, ja asiakkaille testin tekemiseen paikan päällä menee aikaa ja rahaa.”

Kaleta toivoo, että kuntosaleja ja muuta yhteiskuntaa voidaan todistusten avulla pitää auki. Hän iloitsee siitä, että todistusten myötä asiakasmääriä ei tarvitse rajoittaa.

Golden club -kuntokeskuksessa treenaava Mihkel Raud (vas.) ei näe koronapassissa ongelmaa. ”Kunnioitan sitä käyttämällä itseäni ja muita ihmisiä. Turvavyökin tuntuu vähän epämukavalta käyttää, mutta käytän sitä silti”, hän sanoo. Oikealla Raudin valmentaja Gert Koovit.

Nenänielusta tai syljestä tehtävä testi maksaa kuntokeskuksessa neljä euroa.

Monet ravintolat, kuntosalit ja muut koronatodistuksia vaativat paikat myyvät ovella pikatestejä asiakkaille. Elokuvateatteri mainostaa sylkinäytteestä tehtävää pikatestiä hintaan 9,99 euroa.

Koronapassin käyttöönotto ei näytä lisänneen suomalaisten matkustajavirtoja Viroon, arvioi Tallink Siljan viestintäjohtaja Marika Nöjd.

”Virolaiset ja ruotsalaiset ovat alkaneet matkustaa jo normaaliin tapaan. Moni suomalainen ehkä odottaa edelleen, että joku sanoisi, että nyt saa matkustaa”, Nöjd sanoo.

Viron tilastokeskuksen mukaan suomalaisten matkailijoiden yöpymisiä Virossa tilastoitiin kesäkuussa vain kymmenesosa kahden vuoden takaisesta ja alle puolet kesäkuun 2020 luvuista. Saksalaisten ja ruotsalaisten yöpyjien määrät taas kasvoivat kesäkuussa vuoden takaisesta.

Syyslomakauden varaustilanne Tallink Siljan Viron-matkoille on tässä vaiheessa tavallista hiljaisempi, mutta epidemia-ajalle on tyypillistä, että varauksia tehdään vasta viime tipassa.

Tallinnan vanhassa kaupungissa suomalaismatkailijat ovat arkipäivänä harvassa. Vastaan tulee pari matkailijaryhmää oppaineen. Liikkeellä tuntuu olevan ainakin saksalaisia ja ranskalaisia turisteja.

Turistien määrä on ollut viime aikoina kasvamaan päin, arvioi Helen Janson. Hän työskentelee vuoropäällikkönä Kivi Paber Käärid -ravintolassa Telliskiven alueella.

”Eri maiden koronatodistusten tarkistaminen on vaikeaa, mutta meillä on todistusten skannaamiseen neljä erilaista puhelinsovellusta, joista joku yleensä toimii”, Janson sanoo.

Vuoropäällikkö Helen Janson kertoo, että valtaosa ravintolan asiakkaista suhtautuu koronatodistuksen pyytämiseen ymmärtäväisesti.

Kaikki turistit eivät pidä koronapassijärjestelmästä. Janson kertoo ravintolassa hiljattain käyneestä suomalaisturistista, joka haukkui työntekijän fasistiksi, kun työntekijä pyysi suomalaista näyttämään koronatodistuksensa.

Syyskuisena arki-iltapäivänä Tallinnan vanhassa kaupungissa ravintoloiden terassit ammottavat tyhjyyttään.

Irlantilaispubi The Dublinerissa tunnelma on hilpeän tiivis, kuin aikana ennen pandemiaa. Työkaverit Kristjan Hinn, Valmar Küppas ja Sandre Elland ovat tulleet töiden jälkeen yksille.

”Tuntuu hyvältä tietää, että muut ihmiset ympärilläni ovat rokotettuja tai testattuja”, Hinn sanoo.

”Olen iloinen, että baareja ja monia muita paikkoja voidaan pitää auki, emmekä mekään joudu olemaan enää eristyksissä”, jatkaa Elland.

Kolmikko työskentelee tietojärjestelmien parissa paikallisessa sairaalassa. He ovat nähneet, miten nopeasti sairaalat voivat täyttyä, kun epidemia pääsee ryöpsähtämään.

”Koronapassi on yksi koronatoimi muiden joukossa. Se on pieni vaiva meille, mutta siitä voi olla iso hyöty yhteiskunnalle”, Hinn sanoo.

Küppas kritisoi leväperäistä tapaa, jolla asiakkaiden koronatodistuksia tarkastetaan eri paikoissa. Jotkut tarkastavat todistusten qr-koodin erillisellä laitteella, toisissa paikoissa henkilökunta hädin tuskin vilkaisee todistuksia ohimennen ovensuussa.

Küppas arvelee, ettei tarvitse olla tietojärjestelmäasiantuntija väärentääkseen todistuksen.

”Mutta ehkä riski siihen, että todistuksia aletaan laajamittaisesti väärentää, on kuitenkin aika pieni”, Hinn arvioi vieressä.

Kristjan Hinn (vas), Valmar Küppas ja Sandre Elland eivät näe koronapassia suurena ongelmana. ”Ilman todistusta voi edelleen mennä kauppaan, apteekkiin ja joukkoliikenteeseen. Kaikki tarvittavat paikat ovat auki kaikille”, Hinn sanoo.

Iltalautalla Tallinnasta Helsinkiin on tyhjää. Tallink Siljan laivoille otetaan korkeintaan 75 prosenttia maksimi­kapasiteetista, mutta arki-iltana matkustajia on vain murto-osa siitä. Harvalla on maski.

Silmäilen koronatodistustani. Paperin vilauttaminen ravintolan tai konserttisalin ovella ei tuntuisi suurelta vaivalta, jos sillä voitaisiin ehkäistä uusia rajoituksia ja sulkuja.

Huomaan suhtautuvani maskista luopumiseen silti epäröiden. Tartuntaluvut Virossa ovat kasvussa, mutta Tallinnassa harva käytti maskia niissä sisätiloissa, joissa käytössä oli koronatodistus.

Todistusjärjestelmän puute paljastuu, kun laiva lähestyy Helsingin satamaa ja pakkaan paperitodistustani laukkuun. Huomaan, että olen tulostanut Omakanta-palvelusta väärän koronatodistuksen.

Siinä kerrotaan, että olen saanut negatiivisen koronatestituloksen 8. tammikuuta. Puhelimessa mukana oli sentään oikea rokotetodistus, jota näytin aina kun paperitodistus ei toiminut.

Monessa paikassa kahdeksan kuukautta vanha todistus toimi valitettavan hyvin.