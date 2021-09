Kaksi vuotta sitten syksyllä Eetu, 22, alkoi miettiä, mitä asioita hänen olisi hyvä tehdä, että läheisillä olisi helpompaa.

Helpompaa sitten, kun hän itse olisi poissa. Mielessä kävivät sosiaalisen median tilien lopetukset ja papereiden läpikäymiset.

Eetu kärsi masennuksesta, ja mieleen ui itsetuhoisia ajatuksia.

Eetun ajatukset olivat synkistyneet jo vuotta aiemmin, kun hän työskenteli lukion jälkeen hautausmaalla. Yksinäinen työ paikassa, jossa kuolema oli läsnä päivittäin, laukaisi nuoressa miehessä kuolemanpelon. Eetu oireili fyysisesti ja psyykkisesti, voimat hävisivät.

Silti oli parempiakin hetkiä.

Kun Eetu kaksi vuotta sitten aloitti yliopisto-opintonsa, opiskelun aiheuttama kuormitus sai oireet ja voimattomuuden tunteen palaamaan.

Niiden rinnalla mieleen nousivat myös itsetuhoiset mietteet. Eetu satutti itseään ja päätyi yrittämään itsemurhaa kaksi kertaa. Kaikkein raskain ajanjakso oli ensimmäinen koronakevät viime vuonna.

” ”Se on sellainen mielentila, johon en halua pahinta vihollistakaan.”

”Sitä on vaikea selittää. Menin nopeasti vainoharhaisuuden ja pelkotilan kautta itsetuhoiseen tilaan. Mielessä pyörivät lyhyet itsetuhoiset lauseet. Järjelliset ajatukset hävisivät”, Eetu kertoo.

22-vuotias Eetu istuu nojatuolissa Suomen mielenterveys Mieli ry:n Itsemurhien ehkäisykeskuksen tiloissa ja puhuu HS:lle videopuhelun välityksellä. Vieressä istuu hänen tukihenkilönsä.

HS käyttää Eetusta vain hänen etunimeään, koska aihe on arkaluonteinen ja haastateltava nuori.

Eetu haluaa kertoa synkästä ajanjaksosta elämässään, koska tahtoo auttaa muita vastaavassa tilanteessa olevia. Ennen kaikkea hän haluaa kertoa siitä, kuinka selvisi synkistä vesistä.

Eetu sai apua opiskelijaterveydenhuollosta.

Pitkittynyt koronapandemia on hieman lisännyt suomalaisten itsetuhoisia ajatuksia. Itsemurha-ajatuksia on nyt enemmän erityisesti nuorilla aikuisilla. Heidän ikäryhmässään nämä ajatukset ovat lisääntyneet kahtena peräkkäisenä vuonna.

Tiedot ilmenevät Mieli ry:n torstaina julkaistavasta kyselystä. Perjantaina 10. syyskuuta vietetään kansainvälistä itsemurhien ehkäisypäivää.

Kyselyyn haastateltiin touko–kesäkuussa tuhatta suomalaista. Tuloksia verrattiin kesällä 2019 ja elo–syyskuussa 2020 tehtyihin vastaaviin kyselyihin.

Vastaajilta kysyttiin: ”Oletko vakavasti miettinyt tai harkinnut itsemurhaa?”

18–34-vuotiaista vastaajista noin 40 prosenttia kertoi miettineensä itsemurhaa jossain vaiheessa elämäänsä. Kaikista vastaajista sitä kertoi miettineensä 20 prosenttia.

Lähes joka kymmenes 18–34-vuotias kertoi harkinneensa itsemurhaa kahdentoista viime kuukauden aikana.

Yli puolet 18–34-vuotiaista koki pandemian huonontaneen mielenterveyttään. Kaikista vastaajista näin koki vajaa kolmannes.

Nuorten aikuisten lisääntynyt pahoinvointi on havaittu myös esimerkiksi Mieli ry:n kriisipuhelimessa. Tänä vuonna kriisipuhelimen päivystäjät ovat saaneet keskimäärin viisi kertaa vuorokaudessa puhelun, jossa nuori aikuinen kertoo itsetuhoisuudestaan.

”Kriisipuhelimeen soittavat nyt huomattavasti enemmän akuutissa tilassa olevat nuoret aikuiset. Itsetuhoisten yhteydenottojen määrä on kasvanut pandemian aikana. Useimmiten itsetuhoisuudesta puhuu nuori aikuinen”, kertoo Itsemurhien ehkäisykeskuksen päällikkö Marena Kukkonen.

Hänen mukaansa korona-ajan rajoitukset ovat osuneet pahoin juuri nuoriin ja opiskelijoihin. Pitkittynyt poikkeusaika on kärjistänyt monen ongelmia.

”Mutta pitää muistaa, että itsemurha-ajatuksista tekoon on vielä pitkä matka. Ajatuksia tulee, mutta niitä menee myös pois.”

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alustavien tietojen mukaan itsemurhien määrä ei ole muuttunut korona-aikana.

Suomessa tehdään vuosittain noin 750 itsemurhaa, kun 1990-luvulla vastaava määrä oli 1 500. Kukkosen mukaan itsemurhien ehkäisemiseksi on tehty paljon töitä: masennusta ja itsetuhoisia ajatuksia tunnistetaan nyt paremmin terveyden­huollossa ja ihmisille tarjotaan apua.

Mieli ry:n mukaan apua haetaan enemmän ja sitä myös saadaan. Tuoreen kyselyn mukaan viime vuonna itsemurhaa miettineistä 45 prosenttia kertoi hakeneensa ja saaneensa apua. Noin joka kymmenes ei kuitenkaan saanut kaipaamansa apua. Noin neljä kymmenestä ei pyytänyt apua.

” ”Siitä on paljon tutkimuksia, että itsetuhoisista ajatuksista kysyminen ei lisää itsetuhoisuutta.”

Kukkosen mukaan etenkin nuoret puhuvat nyt mielenterveysongelmista avoimemmin ja hakevat apua. Siksi asiat myös tulevat ilmi aiempaa paremmin.

Apua on kuitenkin saatavilla epätasaisesti, Kukkonen sanoo. Korona-aika on pahentanut mielenterveyspalveluiden ja terveydenhuollon kuormitusta.

Kukkonen pelkää hoitovelan kasvun näkyvän etenkin nuorten aikuisten tulevaisuudessa.

”Nyt tarvittaisiin tosi paljon resursseja matalan kynnyksen palveluihin: kouluterveydenhuoltoon, opiskelijahuoltoon, perusterveydenhuoltoon.”

Hänen mukaansa tarvitaan yhä myös lisää valistusta – etenkin sellaista, joka auttaa aikuisia kohtaamaan nuorten pahaa oloa.

”Siitä on paljon tutkimuksia, että itsetuhoisista ajatuksista kysyminen ei lisää itsetuhoisuutta. Päinvastoin se voi aukaista reitin pois vaikeista tilanteista.”

Eetu hakeutui ensimmäisenä opiskelusyksynään opiskelija­terveyden­huoltoon kuumeen ja flunssan takia. Samalla käynnillä hän kertoi pahasta olostaan.

Eetulle järjestettiin tapaamisia psykologin kanssa ja lähete psykiatrian poliklinikalle. Hänellä diagnosoitiin vaikea tai keskivaikea masennus.

”Siinä vaiheessa ymmärsin kaikkien fyysisten oireideni johtuneen siitä, että olin ollut niin masentunut enkä pystynyt purkamaan asioita kenellekään. Kun pystyin puhumaan niistä psykologilla, fyysiset oireet lakkasivat”, Eetu kertoo.

”Mielen päällä oleva taakka oli kuitenkin niin raskas, että kesti aika kauan päästä pois siitä negatiivisesta ajatusmaailmasta.”

”Kaikista tärkeintä oli se, että pääsi puhumaan jollekin ihmiselle”, Eetu kertoo.

Eetu kävi psykiatrisella poliklinikalla vuoden 2020 ajan. Hoito auttoi, vaikka ammattilaiset vaihtuivat ja yhteydenpito takkuili ikävästi.

Vuoden vaihtuessa Eetu koki vointinsa parantuneen merkittävästi. Hyvään oloon vaikutti suuresti myös tyttöystävä, jonka kanssa hän alkoi seurustella vuosi sitten syksyllä.

”Oli joku ihminen, jonka kanssa synkkasi hyvin ja oli paljon tekemistä. Se oli koko parin vuoden aikana suuri käänteentekevä asia.”

Kevättalvella 2021 Eetu jatkoi opintojaan. Vaikka moni opiskelija on pitänyt etäopetusta raskaana, Eetulle se oli helpotus.

”Oli helpompi toipua masennuksesta ja hoitaa opintoja, kun sai vieraiden ihmisten keskellä syntyvän stressin ja ahdistuksen pois. Se oli pehmeä startti opiskeluun.”

Koko kesän Eetu oli kesätöissä. Hän myös palasi vanhojen tuttujen harrastustensa pariin. Vuorokausirytmi on kunnossa, ja yhteys perheeseen on taas aiempaa tiiviimpi. Se kaikki tuntuu hyvältä.

”Kaikista tärkeintä oli se, että pääsi puhumaan jollekin ihmiselle. Kannustus edes yhdeltä ihmiseltä oli todella merkittävä asia. Kun sai kannustusta tehdä edes joitain arjen asioita, sai oman rutiinin takaisin.”

Eetun mukaan asiat eivät muutu hetkessä.

”Minulla kesti vuoden, että aloin nähdä, mitä asioita mielen kanssa on hyvä rakentaa ja mitkä asiat tuovat hyvää oloa.”

Eetu koki saavansa apua myös verkkoluennoista, joilla ammattilaiset puhuivat itsensä kehittämisestä ja vastuun ottamisesta omassa elämässä.

” ”Olen oppinut taitoja, miten rauhoitan itseäni ja mietin asioita järkevästi.”

”Itse pystyy parhaiten luomaan merkityksen elämäänsä. Kun otin taas koulua ja harrastuksia takaisin elämääni eli aloin tehdä itseä kehittäviä asioita, se oli tosi merkitsevää”, Eetu kertoo.

”Avun on pakko lähteä itsestä. Ei voi vaatia muita ihmisiä kantamaan omaa painoaan. Se, että muut tarjoavat apua, on hyvä. Mutta se, että ottaa avun vastaan ja auttaa itseään, on kuitenkin ollut tärkeintä.”

Eetun mukaan on tärkeää, että hakee masennuksen ja itsetuhoisten ajatusten keskeltä apua ajoissa ennen kuin voimat ja usko parempaan heikkenevät liiaksi.

Hän kokee nyt seisovansa omilla jaloillaan ja katsoo luottavaisesti tulevaan. Taustatukena ovat tyttöystävä, kaverit ja perhe.

”Kyllä niitä flashbackeja tulee, mutta parin vuoden aikana olen oppinut taitoja, miten rauhoitan itseäni ja mietin asioita järkevästi.”

Eetu haluaa vielä kerrata: pitää tavoittaa edes yksi ihminen, johon luottaa ja jonka kanssa voi keskustella ja päästää huonoa oloa ulos.

”Silloin on helppoa auttaa itseään eteenpäin.”