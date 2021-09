Muu väestön kolmannen rokotteen tarvetta arvioidaan myöhemmin. On todennäköistä, että ainakin ikääntyneet ja riskiryhmiin kuuluvat tulevat ajan kuluessa tarvitsemaan tehosteannoksen, arvioi ylilääkäri Hanna Nohynek.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ehdottaa, että kolmansia koronarokoteannoksia ryhdyttäisiin ensimmäisenä antamaan ihmisille, joiden elimistön immuunivaste on sairauden tai sen hoidon vuoksi alentunut.

Ehdotuksen mukaan kolmas annos voidaan antaa 12 vuotta täyttäneille immuunipuolustukseltaan heikentyneille, kun toisesta annoksesta on kulunut vähintään kaksi kuukautta.

THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek kertoo, että kyseessä ovat esimerkiksi elinsiirtopotilaat tai syöpäpotilaat, jotka ovat saaneet solusalpaajahoitoa.

”On tullut uutta tutkimustietoa, jonka mukaan kaksi rokoteannosta ei välttämättä riitä tuottamaan näille ihmisille tarpeeksi hyvää suojaa vakavalta koronataudilta, jolloin kolmas annos on tarpeen täydentämään heillä perusrokotussarjan antaman suojan riittävälle tasolle”, Nohynek sanoo.

THL:n arvion mukaan tällaisia henkilöitä olisi noin 50 000. Nohynekin mukaan tarkalleen, mitkä sairaudet tai tilat edellyttävät kolmatta rokoteannosta määritellään tarkemmin erikseen.

THL ehdottaa myös, että kolmas koronarokoteannos annettaisiin tehosteena niille, jotka ovat saaneet koronarokotuksen 3–4 viikon annosvälillä.

THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek

Koronarokotteiden annosväliä pidennettiin 12 viikkoon helmikuussa. Sitä ennen rokotetut rokotettiin siis lyhyemmällä rokotevälillä. Sittemmin tutkimus on osoittanut pidemmän rokotusvälin antavan paremman suojatehon.

Tähän ryhmään kuuluu koronapotilaiden parissa toimivaa terveydenhuoltohenkilöstöä sekä muun muassa hoivakotien iäkkäitä asukkaita ja heitä hoitavia työntekijöitä, joista suuri osa rokotettiin nykyistä lyhyemmällä annosvälillä alkuvuodesta.

Perusrokotussarjan tehostaminen on Nohynekin mukaa perusteltu tälle ryhmälle, sillä heillä, joilla kaksi annosta on annettu lyhyemmällä aikavälillä kuin muille ja toisesta rokoteannoksesta on jo kulunut kauan, rokotuksen teho hiipuu vähitellen.

”Ensilinjan terveydenhuoltohenkilökunta on tärkeää suojata sekä heidän oman terveytensä varmistamiseksi että sairaaloiden kantokyvyn turvaamiseksi, ja hoivakotien iäkkäillä asukkailla vaikean koronavirustaudin riski on erityisen suuri”, Nohynek kertoo.

Kolmas rokoteannos voitaisiin antaa, kun toisesta annoksesta on kulunut riittävän pitkä aika. Nohynekin mukaan riittävää aikaväliä arvioidaan parhaillaan.

THL:n johtava asiantuntija Mia Kontio arvioi THL:n tiedotteessa, että rokotteita voitaisiin antaa yhtä aikaa molemmille ryhmille.

Kolmannen rokoteannokseen saajia olisi täten kaikkiaan noin 100 000 henkilöä.

"On tärkeää huolehtia, että ensimmäisten ja toisten rokoteannosten antaminen ei hidastu kolmansien annosten antamisen vuoksi”, Kontio sanoo.

THL:n johtava asiantuntija Miia Kontio

THL ohjeistaa myös, että PCR-testillä varmistetun koronataudin sairastaneille voidaan antaa kahden sijasta vain yksi koronarokoteannos.

Tuoreet tutkimukset sekä Suomesta että muualta osoittavat, että yksi rokoteannos synnyttää koronataudin sairastaneelle vähintään yhtä hyvän suojan kuin kaksi annosta tuottaa ihmiselle, joka ei ole sairastanut tautia.

THL ohjeistaa myös, että kunnat voivat harkintansa mukaan lyhentää ensimmäisen ja toisen koronarokoteannoksen välisen ajan kuuteen viikkoon

Kuinka nopeasti kolmas rokotuskierros voidaan aloittaa, riippuu Nohynekin mukaan siitä, miten nopeasti sosiaali- ja terveysministeriö (STM) tekee asiasta varsinaisen päätöksen ja mikäli asiassa tarvitaan asetusmuutos, valmistelee sen.

Suomi seuraa kolmannen rokotusannoksen osalta käytäntöä muun muassa Britanniaa, Ruotsia ja Tanskaa, joissa kolmansia rokoteannoksia on päätetty alkaa jakaa niille, joiden immuunijärjestelmä on merkittävästi heikentynyt.

Myös suuret Euroopan unionin jäsenvaltiot Saksa ja Ranska aikovat syyskuussa aloittaa kolmannen rokoteannoksen jakelun iäkkäillä ja riskiryhmillä.

Tarvitaanko kolmatta annosta tehosteena myös muille väestöryhmille, arvioidaan Nohynekin mukaan syksyn aikana.

Hänen mukaansa on todennäköistä, että ainakin ikääntyneet ja riskiryhmiin kuuluvat tulevat ajan kuluessa tarvitsemaan tehosteannoksen.

Kolmansia annoksia jaetaan jo maailmalla laajemmin kuin pelkästään riskiryhmille. Ainakin Israel, Chile ja Yhdistyneet Arabiemiirikunnat ovat jo aloittaneet kolmansien rokoteannosten antamisen.

EU-maista myös Tšekki alkaa jakaa kolmansia rokotteita syyskuussa. Tšekki suosittelee tehosterokotuksia yli 60-vuotiaille, mutta kolmannet rokotukset ovat saatavilla kaikille niille, jotka ovat järjestelmästä riippuen saaneet yhden tai kaksi rokoteannosta. Rokotuksesta on täytynyt kulua kahdeksan kuukautta ennen tehosterokotusta.

Etelä-Korea ilmoitti tiistaina aloittavana koronarokotteiden tehosteannosten jakamisen lokakuussa. Kolmannet koronarokotukset käynnistyvät Etelä-Koreassa lokakuussa, kun 70 prosenttia maan väestöstä on saanut kaksi rokotetta.

Ensimmäiset tehosterokotukset annetaan niille, joiden immuunijärjestelmä on heikentynyt ja niille, jotka kuuluvat riskiryhmiin. Muut saavat tehosterokotteen, kun toisesta rokoteannoksesta on kulunut kuusi kuukautta.

Maailman terveysjärjestön (WHO) pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus on vedonnut rikkaisiin maihin, että ne eivät aloittaisi kolmansien rokoteannoksien antamista, sillä köyhien maiden rokotuskattavuus on vielä pientä.