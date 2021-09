Sukeltaja Pasi Lammi tutki Vrouw Marian hylkyä kesällä 2019. Kuvassa etualalla on varppiankkuri.

Vrouw Marian uppoamisesta tulee kuluneeksi 250 vuotta. Tässä jutussa esitellään hylystä tehty tuore 3d-video.

Tämä on lähes täydellinen tarina laivan haaksirikosta. Mukana on 1770-lukulainen aarrelaiva, arvokkaita taideteoksia, epäonninen matka Itämerellä, kuningas ja keisarinna.

Yli 200 vuotta myöhemmin juoneen liittyy mukaan vapaaehtoisia sukeltajia, vuosien salapoliisityö, ällistyttävä hylyn löytyminen ja sen jälkeinen oikeusriita hylyn omistuksesta aina Euroopan ihmis­oikeus­tuomio­istuimeen saakka.

Kaksimastoinen hollantilaisalus oli noin kolmekymmentä metriä pitkä ja seitsemän metriä leveä.

Tänä syksynä tulee kuluneeksi 250 vuotta siitä, kun hollantilainen kauppalaiva Vrouw Maria upposi Nauvon vesille.

Vuonna 1999 löydetty aarrelaiva olisi voinut olla suomalaisen merimuseon huikea vetonaula, mutta se päätettiin jättää Itämeren pohjaan. Hylyn löytymisen tarina on samalla kuvaus suomalaisen meriarkeologian heikosta arvostuksesta.

Tässä kuussa Vrouw Marian tarina pääsee esille Tukholmassa, jonne avataan museo nimeltä Vrak (Hylky). Vrouw Marian hylystä on tehty uudenaikainen 3d-video, jonka avulla siihen voi tutustua uudella tavalla.

Video tulee myöhemmin Suomeenkin, todennäköisesti Kotkan Vellamo-merikeskukseen.

Vrouw Marian hylyn kohtalo on kiehtonut vuosikymmeniä, ja osa asiantuntijoista haaveilee edelleen sen mahdollisesta nostosta.

Jos hylky nostettaisiin, sen ympärille rakennettavasta museosta tulisi todennäköisesti yksi Suomen suosituimmista museokohteista. Puhumattakaan hylyn sisältä esiin kaivettavien esineiden merkityksestä historiantutkimukselle.

”Suomalaiset olisivat voineet nostaa Vrouw Marian ja sen lähellä makaavan Borstön hylyn. Niiden varaan rakennettu museo olisi ollut oikeiden laivojen museo toisin kuin Vasa-laivan museo. Vasa oli lähinnä kuninkaan suunnittelema vitsi”, sanoo Vrouw Marian löytäneen sukeltajaryhmän johtaja Rauno Koivusaari.

Vasa-laiva upposi neitsytmatkallaan vuonna 1628 Kustaa II Aadolfin vaatimien rakennusmuutosten vuoksi.

Tammesta rakennettu laiva on säilynyt pohjassa poikkeuksellisen hyvin.

Urheilumuseon entinen johtaja Pekka Honkanen teki 20 vuotta sitten selvityksen Vrouw Marian kohtalosta. Hän muistelee selvitystyötä lämmöllä.

”Vrouw Mariaan liittyy paljon mystiikkaa ja arvailuja siitä, mitä hylky pitää sisällään. Mielestäni se olisi ollut nostettuna erittäin mielenkiintoinen suuren yleisön houkuttelemiseksi.”

Toisaalta Honkanen ymmärtää hylyn jättämisen paikoilleen.

”Se jätettiin pohjaan etupäässä tutkimuksellisista syistä. Siellä hylky säilyy, mutta jos se nostetaan, sen konservointi on vaikeaa.”

Museoviraston arvion mukaan laivan noston, konservoinnin ja museon rakentamisen kustannukset voisivat kasvaa sataan miljoonaan euroon.

Hollantilainen kauppa-alus lähti viimeiselle matkalleen Amsterdamista syyskuussa 1771. Laivan kapteenina toimi kolmekymppinen Reynoud Lourens, joka oli nuoresta iästään huolimatta arvostettu merenkävijä.

Rouva Maria -aluksen määränpäänä oli Pietari, johon se kuljetti poikkeuksellisen arvokasta lastia. Kaikki Itämerelle saapuneet laivat joutuivat tullaamaan lastinsa Tanskassa, ja tulliluettelon mukaan lastin arvo oli moninkertainen keskivertorahteihin verrattuna.

Arvokkainta rahtia olivat taideteokset, jotka Venäjän hallitsijan Katariina Suuren edustaja oli hankkinut huutokaupasta. Maalauksista kuuluisin oli Gerrit Doun kolmiosainen teos Lastenhuone, jota oli pidetty yhtenä Hollannin kultakauden arvostetuimmista maalauksista. Rembrandtin oppilaan tekemän teoksen arvo laskettaisiin nykyään kymmenissä miljoonissa euroissa.

”Hylyn kohtaloon liittyy juuri taideteosten kunto. Se tiedetään, että maalaukset oli taatusti pakattu vesitiiviisti, sillä matkanteko oli syksyaikaan hyvin vetistä hommaa myrskyjen takia”, Honkanen sanoo.

Nyt taulut ovat maanneet meren pohjassa 250 vuotta. Ne ovat ehkä tuhoutuneet konservointi­kelvottomiksi, mutta niiden kunnosta elää toiveita, sillä pakkaus­menetelmä on voinut hyvinkin suojata teoksia.

”Uskon, että iso osa teoksista pystyttäisiin edelleen konservoimaan. Ei ole mitään syytä olettaa toisin”, Koivusaari sanoo.

Myös muu lasti on poikkeuksellisen mielenkiintoinen.

”Itse laiva on suurin piirtein yhtä harvinainen kuin tänä päivänä joku Scanian rekka. Se on kuitenkin täynnä esineistöä ja tavaroita, jotka oli tarkoitettu venäläisille korkeimmista aatelisista päätyen ihan tavallisiin meri­miehiin”, sanoo sukellus­ryhmä Badewannessa vaikuttava Juha Flinkman. Hän työskentelee Suomen ympäristö­keskuksessa kehitys­päällikkönä ja on kirjoittanut kirjan Vrouw Marian viimeinen matka.

”Laivan rahti on läpileikkaus 1700-luvun lopun pohjoiseurooppalaisesta elämästä.”

Lastin vakuutusarvo oli niin korkea, että rahoilla olisi rakennuttanut Pietariin pari kolme kaupunkipalatsia.

Laivan lasti ei ikinä päässyt Pietariin asti, sillä kapteeni Lourens teki Itämerellä saman navigointivirheen kuin kymmenet kapteenit häntä ennen ja hänen jälkeensä.

Lourens ei ottanut huomioon meren pintavirtauksia. Itään kulkenut pintavesi kuljetti alusta navigointiarviota nopeammin, ja alus ajautui Nauvon vesillä kareille.

”Tämä oli semmoinen asia, jota hän ei voinut tietää. Kun Vrouwin viimeiseltä leposijalta lähtee mihin suuntaan tahansa, jokaisen kivenkolon kohdalla tulee vastaan hylynkappaleita. Se on semmoinen laivojen hautausmaa”, Flinkman sanoo.

Laiva ajoi karille miehistön iltahartauden aikana 3. lokakuuta 1771. Alus ei uponnut saman tien, vaan ensin alkoi usean vuorokauden pelastusoperaatio.

Laivalta saatiin turvaan muun muassa sen arvokkaat purjeet ja kymmenen tynnyriä hopeaa. Pääruumassa oleva rahti jäi laivaan, sillä ruumassa olleet kahvipavut tukkivat pumput jo aikaisessa vaiheessa.

Laiva upposi Itämeren pohjaan 9. lokakuuta ja jäi makaamaan 41 metrin syvyyteen molemmat mastot pystyssä. Runkoa rumensivat ainoastaan pelastustoimien aikana syntyneet purkujäljet.

Ruotsalaiset pyrkivät pelastamaan laivaa vielä seuraavana kesänä. Ruotsin kuningas Kustaa III oli Katariina Suuren serkku ja halusi palauttaa arvokkaat maalaukset serkulleen. Vasta yli vuoden kuluttua keisarinna hyväksyi tappionsa.

”Hyvä monsieur, veljeni ja serkkuni, mitään ei saatu pelastettua. Vrouw Maria on joutunut meren uhriksi. Se on mennyttä, ja minun pitää se vain hyväksyä”, Katariina kirjoitti Kustaalle.

Rouva Maria jäi makaamaan Itämeren pohjan rauhaan yli 200 vuodeksi. Hylky muotoutui osaksi meren elinympäristöä, ja hylkeet käyttivät sitä saalistuskenttänään.

Laivan molemmat mastot ovat pysyneet vuosisatojen ajan pystyssä. Niiden liikkeitä on seurattu mittaamalla.

Meribiologi Christian Ahlström ryhtyi selvittämään Vrouw Marian kohtaloa ja hylyn sijaintia salapoliisin tavoin jo 1970-luvulla.

Rauno Koivusaaren johtama Pro Vrouw Maria ry:n sukeltajaryhmä ryhtyi etsimään alusta 1990-luvun lopulla. Ryhmän käytössä oli ensi kertaa viistokaikuluotain, jolla pystyi havaitsemaan merenpohjan pinnan­muodostumia.

Hylky löydettiin kesäkuun 1999 lopussa. Löytyminen oli suuri mediatapahtuma, ja Saaristomereltä tehtiin vuoden aikana kymmeniä uutisjuttuja. Hylyn löytäjä ja Suomen Merimuseo riitautuivat nopeasti.

Tänä vuonna suomeksi julkaistussa kirjassa Vrouw Maria ja Katariina Suuren aarre kuvaillaan, mitä tapahtui, kun yhdistys suunnitteli rekisteröivänsä hylyn nimen tavaramerkiksi.

”Aioimme rekisteröidä nimen ja käyttää tulot hylyn tutkimukseen ja sen ylös nostamiseen. Kerroimme suunnitelmasta Merimuseolle, ja Merimuseon tukiyhdistys kävi rekisteröimässä nimen päivää ennen meitä. Koko tapauksesta jäi paska maku”, Koivusaari kertoo.

Hän vaati hylyn löytäjänä oikeuksiaan Euroopan ihmis­oikeus­tuomio­istuinta (EIT) myöten. EIT ratkaisi vuosia jatkuneen kiistan vuonna 2010 Suomen valtion hyväksi.

Oheisessa aikajanassa on lehtijuttuja hylyn löytymisestä ja riidoista.

Hylyn nostaminen oli pitkään varteenotettava vaihtoehto. Lehdissä esiteltiin, miten nosto tehtäisiin ja miten hylky tulisi silloin suunnitellun Merimuseon vetonaulaksi.

Ideana oli, että yleisö pääsisi katsomaan akvaariossa makaavan hylyn arkeologisia kaivauksia. Rahaa hylyn nostoon lupailtiin niin Ruotsista kuin Venäjältäkin.

Museovirasto teki kuitenkin päätöksen hylyn pohjaan jättämiseen ja sen tutkimiseen in situ eli sijaintipaikalla.

”Kaikkien muiden haasteiden lisäksi oli otettava huomioon oikeudelliset tekijät. Laiva oli menossa Venäjälle. Jos lastin omistus­oikeutta olisi ruvettu puimaan kansain­välisessä oikeudessa, Suomen muinais­muisto­laki olisi voinut jäädä toiseksi”, Flinkman sanoo.

Hylyn ympärille määrättiin nopeasti löytymisen jälkeen sukelluskieltoalue. Merivartiosto valvoo paikkaa kameroin. Intendentti Riikka Alvik Museovirastosta on sukeltanut vuosien aikana hylylle useita kertoja.

”On ollut huojentava huomata, että ennakkoilmoituksesta huolimatta merivartioston päivystäjä on ottanut alukseemme yhteyttä ja kysellyt, millä asialla liikumme.”

Valvonta ei ole aukotonta. Koivusaari kertoo, että Vrouw Marialle on sukellettu luvatta vuosien varrella.

”Sieltä on viety esineistöä, kuten esimerkiksi liitupiippuja. Mikään kameravalvonta ei estä hylylle pääsyä. Mitä enemmän siellä käydään, sitä enemmän hylky vaurioituu.”

Tutkijat ovat keränneet hylyn ympäriltä vuosien aikana näytteitä. Tuoreimmat tutkimustulokset ovat tältä vuodelta, kun hylystä löytyneitä orgaanisia materiaaleja, kuten viinirypäleitä ja väriaineita, analysoitiin.

”Väriaine indigo on säilynyt niin hyvin, että sillä voisi värjätä edelleen kangasta siniseksi”, Alvik kertoo.

Kuva hylystä perän ulkopuolelta keulaa kohti. Kuvassa vasemmalla näkyy peräranka. Peräosan rakenteita purettiin karilleajon jälkeen lastin pelastamiseksi.

Pohjoinen Itämeri ja Suomenlahti säilyttävät merenpohjaan jääneet kulttuuriaarteet ainutlaatuisen hyvin. Veden pieni suolapitoisuus ja kylmyys sekä hapen vähyys syvissä kohdissa saavat aikaan sen, että vanhatkin hylyt säilyvät poikkeuksellisen hyvin.

Pohjoisessa Itämeressä ei ole myöskään laivamatoa, joka syö puuhylkyjä muissa merissä.

”Jos Vrouw Maria olisi uponnut vastaavaan syvyyteen vaikka Pohjanmerellä tai Norjan rannikolla, 10–15 vuoden päästä hylystä ei olisi ollut mitään jäljellä, sillä laivamato olisi syönyt sen”, Flinkman kertoo.

Valtaosa Vrouw Marian aarteista on jäänyt tavoittamattomiin, sillä pääruumaan ei pääse sukeltamalla.

”Ehjää hylkyä on paljon vaikeampi tutkia kuin sellaista, joka on levinnyt kuin herneenpalko merenpohjalle. Jos ruumasta alkaisi purkaa tavaraa, seuraukset voisivat olla katastrofaaliset”, Alvik kertoo.

Ruumassa on ainakin elohopeaa, ja kaivaukset saattaisivat aiheuttaa ongelmia luonnon­suojelu­alueelle.

Hylyn nostamisesta pitää tehdä tulevaisuudessa päätös, sillä mikään hylky ei ole ikuinen, varsinkaan kun Itämeren olosuhteet ovat alkaneet muuttua ilmastonmuutoksen myötä.

Ympäristökeskuksen tutkimusalus Arandan seurantamateriaalin mukaan Itämerestä mitattiin viime talvena korkeampia lämpötiloja kuin koskaan aikaisemmin.

”Eniten olen huolissani lämpötilojen noususta. Nythän olemme lähteneet siitä ajatuksesta, että meidän syvemmät hylkykohteemme ovat ikään kuin jääkaappilämpötilassa. Lämpötilan nousu lisää kuitenkin bakteeri- ja mikrobitoimintaa”, Alvik sanoo.

Miksi hollantilainen kauppa-alus, joka oli matkalla Venäjälle, pitäisi nostaa Suomeen konservoitavaksi?

”Väite, että laiva ei liity Suomen historiaan, ei pidä paikkaansa. Laivaan kohdistettiin meripelastustoimia, mikä oli Ruotsin kruunun tapa hankkia lisätuloja. Täytyy muistaa, että hylky on yhteistä eurooppalaista menneisyyttä”, Alvik korostaa.

Samoja lastitavaroita tuotiin Suomeen pienemmässä mittakaavassa, ja kaupankäynti oli hyvin globaalia toimintaa jo 1700-luvulla.

”Meidän kuluttamisemme pohjautuu pitkälti siihen, miten 1700-luvulla luotiin kaupan­käynnin verkostoja, tehtiin kauppasopimuksia ja kuljetettiin siirtomaatuotteita tänne.”

Ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät hylyssä todennäköisesti vasta vuosi­kymmenien päästä.

”Ennen kuin valtioiden kanssa on päästy sopimukseen ja noston rahoitus turvattu, pohja on turvallisin paikka. Olisi älyttömän hienoa saada hylky museoitavaksi, mutta Suomi oy ei siihen pysty yksinään”, Flinkman toteaa.

Lähteinä on käytetty kirjoja Vrouw Marian viimeinen matka (Flinkman–Puromies 2014) sekä Vrouw Maria ja Katariina Suuren kadonnut aarre (Easter–Vorhees 2021).

Oikaisu 12.9.2021 kello 15.45: Kuvassa hylkyä tutkii sukeltaja Pasi Lammi, ei Tommi Toivonen, kuten kuvatekstissä ensin virheellisesti kirjoitettiin.