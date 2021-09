Ammatillisen koulutuksen erityinen tuki arvioitiin ensimmäistä kertaa.

Ammatillisen koulutuksen erityiseen tukeen tarvitaan lisää resursseja ja selkeyttä työnjakoon, arvioi Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi).

Erityisen tuen tarkoituksena on mahdollistaa ammattikoulutus sellaisille opiskelijoille, joilla on tavanomaista enemmän oppimisvaikeuksia.

Arvioinnin mukaan puolet opetushenkilöistä näkee, että opiskelijoiden yksilöllisten tarpeiden mukainen tuki toteutuu hyvin. Kymmenen prosenttia on sitä mieltä, että tuki toteutuu huonosti ja loput siltä väliltä.

Arvioinnissa opiskelijoilla oli myönteisiä kokemuksia yksilöllisistä järjestelyistä. He kuitenkin toivoivat, että saisivat enemmän henkilökohtaista apua opettajilta.

”Osa toivoi, että opettajat osaisivat paremmin huomioida erilaisia oppijoita ja tukea heitä eri tavoin”, Karvin arviointiasiantuntija Raisa Hievanen kertoo tiedotteessa.

Vuonna 2020 ammatillisen koulutuksen opiskelijoista 11 prosentilla oli erityisen tuen päätös. Suurin osa heistä oli perustutkinto-opiskelijoita.

Erityinen tuki tarkoittaa esimerkiksi selkeitä ohjeita ja oppimateriaaleja, opettajien ja ohjaajien antamaa apua sekä pienryhmätyöskentelyä. Opiskelijan saama tuki on yksilöllistä.

”Jos oppiminen on hitaampaa, asioiden kertaaminen on monesti paikallaan. Tehtävien tekemiseen ja kokeisiin voidaan antaa lisäaikaa, jos kirjoittaminen ja lukeminen on haastavaa. Kouluviikon tai -päivän lyhentäminen on yksi tapa keventää opintoja”, Karvin arviointineuvos Jani Goman kertoo.

Arvioinnissa todetaan, että opettajien ja ohjaajien työnjakoa tulisi selkeyttää erityisen tuen antamisessa. Myös heidän osaamistaan tulisi kehittää entistä suunnitelmallisemmin.

”Inkluusiomallissa erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat ovat muiden kanssa samoissa opetusryhmissä. Havaitsimme, että opettajille on epäselvää, mikä on heidän roolinsa erityisen tuen antamisessa”, Goman selittää.

Työelämässä oppimisessa erityinen tuki toteutuu huonommin kuin muissa oppimisympäristöissä. Goman pitää tilannetta huolestuttavana.

”Ylipäätään sopivien työssäoppimispaikkojen saaminen on hankalaa, sillä työpaikat eivät oikein tahdo sitoutua sellaisen opiskelijan ohjaamiseen, joka tarvitsee enemmän huomiota ja tukea. Joillakin työpaikoilla asenteet voivat olla kovia, eikä opiskelijoita tueta sellaisella tavalla kuin pitäisi.”

Myös Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) kiinnitti viime keväänä ammatillisen koulutuksen reformia koskevassa tarkastuskertomuksessaan huomiota siihen, että työpaikat tarjoavat oppimispaikkoja valikoivasti.

Opettajat ja ohjaajat kokevat, että erityisen tuen tehtäviin tarvitaan lisää työvoimaa ja aikaa. Myös erityisopettajia tulisi olla riittävästi, jotta opiskelijoiden tarpeet tunnistettaisiin paremmin ja heidän tarvitsemansa tuki toteutuisi toivotusti.

”Henkilöstön osaamista voisi hyödyntää paremmin esimerkiksi siten, että erityisopettaja ja ammatillinen opettaja opettaisivat yhdessä ryhmää, jossa on erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita”, Goman kertoo.

Opetuksen järjestäjiltä pyydetään avoimuutta siihen, miten erityiseen tukeen myönnetyt korotetut valtionosuudet kohdennetaan.

”Näin voitaisiin arvioida, onko tukea ohjattu oikein eri koulutusalojen välillä sekä selvittää, millä aloilla on liian vähän resursseja.”

Karvi arvioi ammatillisen koulutuksen erityistä tukea vuosina 2020–2021. Arvioinnissa tarkasteltiin tuen tarpeiden tunnistamista, suunnittelua, tuen ja ohjauksen muotoja sekä sen saatavuutta.

Arvioinnin kyselyihin vastasi 92 koulutuksen järjestäjää ja 2 379 opetus- ja ohjaushenkilöstön edustajaa.

Lisäksi arvioinnissa haastateltiin viittäkymmentä erityisen tuen opiskelijaa eri puolilta maata ja hyödynnettiin erityisen tuen opiskelijoihin liittyvää tilasto- ja rekisteritietoa.