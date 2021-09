”Ylhäältä annetun luvan sijasta jokaisen pitää itse päättää, että nyt on turvallista elää enemmän. Korona loppuu siinä vaiheessa, kun kukin meistä itse päättää lakata pelkäämästä”, kirjoittaa HS:n toimituspäällikkö Esa Mäkinen.

"THL: Suomessa on todettu XXX uutta koronavirustartuntaa."

Tämä otsikko on toistunut HS.fi:ssä viimeisen puolentoista vuoden aikana päivittäin kello 11.38.

Hesarin datadeskissä kehitetty uutisrobotti on kirjoittanut uutisen ja päivittänyt kaikki grafiikat tuoreimpaan THL:n tarjoamaan tietoon.

Tuhannet lukijat ovat katsoneet päivän koronaluvut säännöllisesti ja niistä on tullut monelle keskeinen osa aamun rutiinia. Korona-ajan smalltalkia tyypillisimmillään on ollut kysyä, että mikäs se päivän luku olikaan tänään.

Silti olemme toimituksessa tulleet siihen tulokseen, että on aika lopettaa päivittäinen rutiininomainen tartuntamäärien uutisoiminen. Niiden sijasta on syytä keskittyä muihin mittareihin sekä koronan kanssa elämiseen.

Kaikista suomalaisista jo yli puolet on saanut kaksi rokotetta. Syksyn aikana kaikilla yli 12-vuotiailla on mahdollisuus saada suoja rokotteella.

Epidemian synkimmät viikot muistaen on huojentavaa, että vakavia koronatapauksia on selkeästi vähemmän. Sairaalassa on yhä koronapotilaita, mutta tartuntojen määrä ei enää johda sairaaloiden täyttymiseen sillä tavalla kuin ennen rokotusten alkamista. Korona on yhä enemmän muuttumassa rokottamattomien epidemiaksi.

Viimeisen parin viikon aikana HS:n toimituksessa on valmisteltu useita muutoksia koronauutisoinnin näkökulmien muuttamiseksi.

Jatkossa uutisoinnin painopiste siirtyy enemmän korkean rokotuskattavuuden aikaan, jossa pitää oppia elämään väestössä vaarattomampana kiertävän koronaviruksen kanssa.

Rokotustilanne, kuolemantapaukset ja sairaalassa olijoiden määrä ovat HS:lle jatkossa olennaisimpia epidemiaa kuvaavia mittareita. Tartuntojen määrän kehityksestä kerromme pääsääntöisesti kerran viikossa maanantaisin digissä ja tiistaisin printissä.

Automaattigrafiikat päivittyvät jatkossakin joka päivä. Halukkaat löytävät päivän tartuntaluvun, jos sitä haluaa seurata.

Luonnollisesti uutisoimme yhä laajasti epidemian etenemistä Suomessa ja maailmalla. Jatkuvasti päivittyvän hetki hetkeltä -seurannan sijaan tarjoamme jatkossa laajempia kokonaisuuksia omina otsikoinaan. Jos tilanne muuttuu esimerkiksi viruksen muuntuessa tartuntojen seuraaminen voi tulla jälleen uutisoinnin keskiöön.

Jatkossakin seuraamme tarkasti esimerkiksi tutkimuksia lasten pitkästä koronasta – mahdollisuutta, että korona aiheuttaa tiedettyä vakavampia pitkäaikaisia oireita lapsille. Virus on muuttunut monta kertaa, ja se saattaa vielä johtaa yllättäviinkin rajoitusten paluuseen.

Päätös lopettaa päivittäisten tartuntamäärien rutiininomainen seuraaminen perustuu siihen, että päivän luku ei ole enää keskeinen seurattava asia uudessa koronatilanteessa. Haluamme kääntää painopisteen kaikkiin muihin ongelmiin, jotka ovat jääneet tartuntojen jalkoihin.

Mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet, nuorten ja lasten pahoinvointi on lisääntynyt, taloudelliset vaikeudet etenkin kulttuurialalla ovat ajaneet tuhansia ihmisiä ahdinkoon. Virossa ja Tanskassa on jo sujuvasti käytössä elämää normalisoiva koronapassi. Suomessa eduskunta vasta palailee kesälomilta pohtimaan asiaa kun Sanna Marinin (sd) hallitus on viimein saanut esityksensä valmiiksi.

Koronan jälkeinen aika tulee tarkoittamaan rajoitusten purkamista. Kun rajoituksia on purettu muissa maissa, koronatartuntojen määrä on ainakin hetkellisesti noussut ja se on lisännyt myös vakavia koronatapauksia.

Koronan loppu Suomessa tuskin tulee tapahtumaan brittityylisenä "vapauden päivänä". Pikemmin rajoituksia lievitetään vähitellen ja elämä palailee hiljalleen entisenkaltaisiin uomiinsa.

Koronan loppu on myös iloinen asia, ja siitäkin on ryhdyttävä kertomaan lukijoille. Konsertteihin pääsee taas! Tapahtumia järjestetään. Ravintolassa voi käydä syömässä ruokaa, jonka joku muu on tehnyt.

Sanomalehden tehtävä on myös kertoa kaikesta siitä hyvästä, mikä meitä odottaa nurkan takana.

Yksilön kannalta tämä tarkoittaa sitä, että jokaisen on itse päätettävä omasta suhtautumisestaan rajoituksiin, mittareihin ja ihmisten tapaamiseen parhaan tarjolla olevan tiedon perusteella.

Ylhäältä annetun luvan sijasta jokaisen pitää itse päättää, että nyt on turvallista elää enemmän. Korona loppuu siinä vaiheessa, kun kukin meistä itse päättää lakata pelkäämästä.