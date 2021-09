Pää­kaupunki­seudun kaupungit odottavat kansallisia ohjeita testaamisesta, THL epäröi sellaisten antamista, vaikka myöntää tarpeen: ”Meillä on muitakin tauteja”

”Terveydenhuollossa on muitakin tarpeita kuin korona”, sanoo THL:n Mika Salminen.

Pääkaupunkiseudun kaupungit toivovat tarkempia kansallisia ohjeita koronatestaamisen kriteereistä, mutta sellaisia ei ole luvassa ainakaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL) ennen perusteellista oikeudellista arviointia.

Keskustelu laajan koronatestaamisen tarpeellisuudesta on virinnyt rokotuskattavuuden nousun myötä. Huolta on henkilökunnan riittämisestä koronatoimien lisäksi perusterveydenhuoltoon.

Uutissuomalainen kertoi viime viikolla, että ainakin seitsemän sairaanhoitopiiriä on muuttanut koronatestauskäytäntöjään siten, ettei kaikkia lieväoireisia kahdesti rokotettuja enää testata. Ensimmäisenä linjauksestaan ilmoitti elokuun lopussa Pirkanmaan sairaanhoitopiiri.

THL:n syyskuun alussa päivittämän ohjeen mukaan täysin rokotettujen oireisten testaus suositellaan tehtävän paikallisen tartunta­tautiviranomaisen riskinarvion perusteella.

Pääkaupunkiseudun sosiaali- ja terveysjohtajat kuitenkin odottavat asiasta tarkempia kansallisia linjauksia THL:ltä ja sosiaali- ja terveysministeriöltä.

”Muuten tästä tulee sähläämistä”, sanoo Vantaan apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö.

”Se ei ole järjestäytyneen tilanteenhallinnan tapa toimia.”

Samoilla linjoilla on sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtaja Juha Jolkkonen Helsingistä. Hän ei pidä hyvänä sitä, että nykyisellään käytännöt vaihtelevat Suomessa alueittain.

”Se ei ole paras mahdollinen tilanne.”

Kaupungit vaativat tarkkoja valtakunnallisia määritelmiä siitä, keitä ei olisi enää tarpeen testata ja keille siitä voisi olla edelleen hyötyä.

Esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnan testaaminen saattaisi olla edelleen rokotusten jälkeenkin tarpeen, samoin joidenkin riskiryhmien.

Jolkkosen ja Aronkydön mukaan pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmällä ei ole ainakaan toistaiseksi suunnitelmissa muuttaa käytäntöjä itse. Tällä hetkellä kaikkia ohjeistetaan hakeutumaan koronavirustestiin lievistäkin oireista.

Terveysjohtajat pelkäävät tilanteen pahentuvan syksyn mittaan, kun hengitystieoireet yleistyvät eli flunssakausi alkaa.

”Siinä on erittäin suuri riski, että kapasiteetti loppuu ja tulee rajat vastaan”, Jolkkonen sanoo.

Tällä hetkellä Helsingissä mennään hänen mukaansa ”äärirajoilla”, vaikka toistaiseksi henkilökuntaa on riittänyt ja ajan saa yleensä samalle päivälle.

”Kyse ei ole vain testaamisesta, vaan testaamiseen liittyy koronaneuvontaa ja ohjausta. Ihmiset tarvitsevat siihen liittyen muitakin palveluita.”

Kyse on henkilökunnan riittävyyden lisäksi rahasta. Vantaan Aronkydön mukaan koronatestaaminen maksaa yhtä paljon kuin kaupungin kaikki terveysasemat yhteensä.

Espoon terveyspalveluista vastaava johtaja Markus Paananen pitää Pirkanmaan suuntaa oikeana myös Hus-alueella, mutta sanoo kaupungin sitoutuvan alueen yhteiseen linjaan.

”Pandemiassa on ollut yllätyksellisiä käänteitä, mutta en näe, miksei lähiviikkoina tälläkin alueella siirryttäisi uuteen käytäntöön.”

Paananen huomauttaa, että testikriteerien muuttaminen on jo nyt THL:n päivitetyn ohjeen mukaista.

THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen siirtää jo katsetta kohti normaalia aikaa ja sitä, että koronatesti ei olisi enää automaatti, joka heti käynnistyy pienistäkin oireista.

”On käynyt selväksi, että kaikenkattava seulonta ei nykymuodossaan palvele enää tarkoitustaan. Rokotuskattavuus on noussut ja vakavan taudin ja tartunnan riski pienentynyt. Siksi on tarkoituksenmukaista asteittain siirtyä toimintatapaan, joka on lähempänä normaaliaikaa ja jossa arvioidaan ensin testaamisen todellinen lääketieteellinen tarve ja punnitaan torjuntaan tarvittavia toimintatapoja”, Salminen sanoo.

”Terveydenhuollossa on muitakin tarpeita kuin korona. Korona ei voi mennä ikuisesti kaiken muun ohi, meillä on muitakin tauteja. Tässä on nyt jouduttu kärjistäen sanottuna laiminlyömään muut hengitystieinfektiot yli vuoden ajan ja se ei voi samanlaisena jatkua.”

THL ja STM saivat heinäkuussa eduskunnan apulaisoikeusasiamieheltä moitteet siitä, että keväällä 65–69-vuotiaita likimain pakotettiin monissa kunnissa ottamaan lääkeyhtiö Astra Zenecan rokotetta. Tästä seurasi Salmisen mukaan THL:ssä monenlaista pohdintaa.

Siksikään THL ei aio nyt antaa kaikenkattavaa ohjeistusta sairaanhoitopiireille ja kunnille niiden koronahoidossa ainakaan ennen perusteellista oikeudellista arviointia.

”Aiemmin pidettiin luonnollisena, että THL ohjeistaa niitä, mutta se ei ole enää niin. THL ei voi yksiselitteisesti ohjata niitä. Meidän ainoa tavoitteemme on auttaa alueita ja kuntia ja teemme sen mielellämme, mutta se on muuttunut vaikeammaksi”, Salminen sanoo.

THL:n suositukset eivät hänen mukaansa muutenkaan ole sitovia, vaan toimivaltaiset viranomaiset kyllä pystyvät tekemään tarpeelliset päätökset.

Linjauksia testaamiseen toivotaan myös hallituksen tekeillä olevasta päivitetystä koronavirusstrategiasta. Hallitus kokoontuu maanantaina neuvottelemaan strategiasta.

Testaamisen lisäksi keskustelua on herättänyt tartunnanjäljitys. Syyskuun alussa kuuden suurimman kaupungin johtavat lääkärit vaativat kannanotossaan korona­viruksen tartunnanjäljityksen järkeistämistä.

Pääministeri Sanna Marin (sd) on sanonut tunnistavansa huolen.

”Jäljitys syö meillä tällä hetkellä erittäin paljon resurssia terveydenhuollon puolella, ja tämä resurssi olisi kenties järkevämmin muualla käytetty”, Marin sanoi viime viikolla.