Koronavirus levisi espoolaisessa hoiva­kodissa, vaikka suurin osa ikä­ihmisistä on rokotettu – THL:n ehdottama kolmas annos kohdistuisi muun muassa hoiva­koteihin

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tietoon ei ole tullut viime päivinä tietoja muista hoivakotiepidemioista, kertoo ylilääkäri Hanna Nohynek.

THL on ehdottanut kolmatta rokotusta heille, jotka saivat rokotteensa alkuvaiheessa 3–4 viikon rokotusvälillä. Tähän ryhmään kuuluu esimerkiksi hoivakotien asukkaita ja henkilökuntaa.

Koronavirus on viime aikoina levinnyt espoolaisessa Attendon Laaksonlahden hoivakodissa. Tapauksia on todettu yhteensä 16, joista 11 on asukkailla ja loput työntekijöillä.

Yksi asukkaista menehtyi koronaviruksen aiheuttamaan tautiin. Tapauksesta ovat kertoneet aiemmin Iltalehti ja MTV uutiset.

Loppukesän ja alkusyksyn aikana Espoossa on todettu koronavirustartuntoja kolmessa hoivakodissa, kertoo Espoon terveyspalveluiden johtaja Markus Paananen.

Hoivakotiepidemioista uutisoitiin laajasti pitkin viime vuotta, mutta rokotusten alkamisen jälkeen uutisia on näkynyt vähemmän.

Kuinka epidemiat ovat mahdollisia, vaikka ikäihmiset ovat saaneet rokotteensa jo kauan sitten? Antavatko tapaukset syytä kiirehtiä kolmansia rokotuksia?

Paananen vahvistaa, että ainakin Espoossa hoivakotiepidemiat ovat vähentyneet merkittävästi rokotusten ansiosta, mutta yksittäisiä epidemioita esiintyy edelleen.

”Rokotetulla tauti on kuitenkin tavallisesti selvästi lievempi kuin rokottamattomalla”, Paananen kertoo sähköpostitse.

”Hoivakodeissakin valtaosa tartunnan saaneista on ollut oireettomia tai hyvin lieväoireisia.”

Espoon hoivakotiepidemiassa on kyse luultavasti pikemminkin poikkeuksesta kuin yleisestä ilmiöstä, sanoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Hanna Nohynek.

THL:n tietoon ei ole tullut viime päivinä tietoja muista hoivakotiepidemioista Espoon lisäksi.

Nohynek muistuttaa, että viruksen leviäminen on mahdollista rokotteista huolimatta. Rokotteen teho on kahden annoksen jälkeen virusinfektiota ja lieväoireista tautia vastaan noin 80 prosenttia ja vakavaa tautimuotoa vastaan noin 90 prosenttia.

Hoivakotien asukkaiden rokotuskattavuudesta ei ole suoraan tietoa, sillä Suomi tilastoi tietoa vain alueellisesti ja ikäryhmittäin.

Nohynek uskoo, että valtaosassa hoivakodeista asukkaat ovat saaneet kaksi annosta.

”Hoivakotien asukkaiden on mahdollista sairastua vakavammin, koska heillä vastustuskyky voi olla alentunut, eikä heidän elimistönsä pysty muodostamaan parasta mahdollista suojaa kahdenkaan rokoteannoksen jälkeen”, Nohynek kertoo.

Kaikista yli 80-vuotiaista suomalaisista 87,8 prosenttia on saanut kaksi annosta koronavirusrokotetta. Hieman nuoremmista, 75–79-vuotiaista, kaksi rokotusta on saanut 90,9 prosenttia.

Esimerkiksi Tanska on päättänyt, että hoivakotien asukkaat saavat kolmannen rokoteannoksen.

Maan terveysministerin Magnus Heunicken mukaan Tanskassa sairastuneiden määrä on lisääntynyt hoivakodeissa, vaikka rokotusaste heidän kohdallaan on 96 prosenttia.

THL:n Nohynekin mukaan maiden tilanteita ei voi suoraan verrata, sillä rokottamisessa on ollut eroja esimerkiksi rokotusvälissä.

Suomessa vastaavaa ei suunnitella, mutta THL on ehdottanut kolmansien rokoteannosten antamista 3–4 viikon annos­välillä rokotteensa saaneille ja ihmisille, joiden immuunivaste on alentunut.

Suuri osa lyhyellä annosvälillä rokotteensa saaneista on juuri hoivakotien asukkaita, sillä näin toimittiin nimenomaan rokotusten alkuvaiheessa. Lisäksi joukkoon kuuluu esimerkiksi terveydenhuollon henkilökuntaa ja hoivakotien henkilökuntaa.

Tutkimusten perusteella tiedetään nyt, että vähintään kuuden viikon välein annetut rokotteet antavat pitkäaikaisemman suojan.

Tällä hetkellä THL:n ehdotusta käsittelee sosiaali- ja terveysministeriö.