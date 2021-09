Hätäjarrumekanismi otetaan käyttöön, jos yhteiskunnan avaaminen ei onnistukaan suunnitellusti. Kynnys on kuitenkin korkealla.

Hallituksen maanantai-iltainen tiedotustilaisuus koronastrategian uudistamisesta toi ilmi uudet tavoitteet ja keinoja niiden saavuttamiseen, mutta jätti samalla myös monia kysymyksiä auki.

Olennaisimpia uusia asioita on nyt selvä päämäärä, jonka jälkeen yhteiskuntaa voidaan alkaa avata.

Tarkoitus on se, että kaikista valtakunnallisista koronarajoituksista ja kattavista suosituksista luovutaan, kun vähintään 80 prosenttia yli 12-vuotiaista on rokotettu kahteen kertaan tai kaikilla yli 12-vuotiailla on ollut mahdollisuus ottaa molemmat rokoteannokset.

Tämä suunnitelma on voimassa toistaiseksi, mutta pandemiatilannetta seurataan tarkasti.

HS kokosi yhteen keskeisimpiä asioita, joihin uusi koronastrategia tuo muutoksen – sekä niitä, jotka ovat yhä auki.

Hätäjarrumekanismi

Yksi tärkeitä uusia termejä on hätäjarrumekanismi, joka tarkoittaa nimensä mukaisesti sitä, että epidemiatilanteen merkittävästi heiketessä Suomella on käytössään eräänlainen työkalupakki, jolla kovemmat toimet voidaan taas ottaa valtakunnalliseen ohjaukseen.

Mekanismi otettaisiin käyttöön esimerkiksi siinä tapauksessa, jos rajojen yli tulisi uudenlainen, rokotesuojan kiertävä virusvariantti tai tulisi eteen muu tilanne, jossa vakavat tautimuodot lähtisivät nousuun.

Kynnys mekanismin käyttöön on kuitenkin korkea.

Etätyö

Etätyösuositus jatkuu syyskuun loppuun saakka. Aikuiset voivat jäädä etätöihin kuten tähänkin asti, jos se on suhteellisen helppo järjestää.

Syyskuun jälkeen etätyöstä voi vähitellen alkaa luopua, jos tilanne ei pahene.

Tiedotustilaisuudessa ei tullut esiin se, mikä tilanne on esimerkiksi oppilaitoksissa. Peruskoulussa ja toisella asteella opiskelu aloitettiin elokuussa lähiopetuksena. Korkeakouluissa iso osa syksyn opetuksesta on suunniteltu järjestettävän etänä.

Päätöksen poikkeuksellisista opetusjärjestelyistä tekee opetuksen järjestäjä, esimerkiksi kunta.

Maskisuositus

Maskisuositus on yhä olemassa, ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) arvioi sen tarpeellisuutta jatkossakin.

Tiedotustilaisuudessa ei kerrottu tarkemmin, milloin maskisuosituksesta on tarkoitus luopua tai missä vaiheessa sen tarpeellisuutta on tarkoitus arvioida.

Pääministeri Sanna Marin (sd) kuitenkin totesi, että myös maskinkäytöstä on tarkoitus päästä eroon, kun 80 prosentin rokotekattavuus on saavutettu.

Ravintolat ja tapahtumat

Ravintola- ja tapahtuma-aloilla on nyt voimassa erilaisia rajoituksia asiakas- ja osallistujamääriin sekä aukioloaikoihin. Kaikista näistä rajoituksista on määrä luopua, kun rokotekattavuus ylittää 80 prosenttia.

Hallitus on jo aiemmin antanut esityksen kahden metrin turvaväliedellytyksestä luopumisesta. Tämän on määrä helpottaa esimerkiksi kulttuuritapahtumien järjestämistä.

Maahantulorajoitukset

Tarkkaa tietoa ei kuultu maanantaina siitäkään, milloin maahantulorajoituksista voitaisiin luopua kokonaan. Eurooppalaisella koronatodistuksella pääsee maahan nyt. Euroopan unionin ulkorajojen osalta tilannetta tarkkaillaan.

Vaikka Suomi saavuttaisi 80 prosentin rokotustavoitteensa, ulkorajarajoitukset voivat yhä olla voimassa. Tätä tilannetta seurataan jatkuvasti.

Olennaista on, että kokonaan rokotettujen matkustaminen on paljon vapaampaa kuin muiden.

Kolmas rokoteannos

Tietyt riskiryhmäläiset saattavat saada kolmannen rokoteannoksen, mutta muutoin kysymys jäi tarkkaa vastausta vaille.

Laajempien kansanosien tehosterokotuksiin ei tässä vaiheessa nähdä tarvetta, mutta tätäkin tilannetta seurataan.

Jos jonkin väestöryhmän suoja alkaa merkittävästi heiketä, valtio on varautunut siihen, että tehosterokotuksia voidaan antaa.

Koronatestaus

Suomessa testataan yhä laajasti, vaikka moni on saanut jo kaksi rokotetta. Laajaa testausta ja jäljitystä ei vielä lopeteta. Niitä koskevaa strategiaa ollaan parhaillaan päivittämässä, ja suunnitelmat julkaistaan myöhemmin.

Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla korona­koordinaatioryhmä on esittänyt testauksen muuttamista siten, että oireettomia tai lievästi oireisia täysin rokotettuja ei enää pääsääntöisesti testattaisi. Muutos ei kuitenkaan koskisi esimerkiksi henkilöitä, joiden tiedetään altistuneen koronavirukselle.

Tartuntaryppäät

Valtio varautuu siihen, että pandemia jatkuu yhä ja odottaa, että Suomessa koetaan jatkossa paikallisia tartuntaryppäitä.

Niitä ei kuitenkaan enää taltuteta laajamittaisilla toimilla, vaan niiden sammuttamisesta saavat vastata paikalliset toimijat eli kunnat, sairaanhoitopiirit ja aluehallintovirastot.

Milloin tilanne on ohi?

Monissa maissa, kuten Norjassa ja Israelissa, yhteiskunnan avaamisessa on jouduttu ottamaan takapakkia.

Tärkeintä on nyt rokotuskattavuus ja sen laajeneminen vielä avaamisenkin jälkeen. Samoin tavoite on, että maahan ei jäisi alhaisen rokotekattavuuden taskuja tai väestöryhmiä.

Ei pidä nuolaista ennen kuin tipahtaa, oli yksi viesti tilaisuudessa. Epidemia voi taas pahentua, jos ihmisten välille syntyy samanlailla kontakteja kuin aikana ennen pandemiaa.