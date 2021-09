Yli 80 prosentin rokotusaste vaatii vielä lisää ensimmäisiäkin annoksia, sillä osa vanhemmista ikäluokista on jättänyt toisen rokotteen ottamatta

Rokotustahtia hidastaa osissa kunnista henkilöstöpula, kertoo Mia Kontio THL:stä.

Suomi ei välttämättä saavuta 80 prosentin rokotuskattavuutta yli 12-vuotiaissa vielä lokakuun puolivälissä. Näin arvioi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtava asiantuntija Mia Kontio.

Hallitus julkisti maanantaina uuden hybridistrategiansa, jonka mukaan valtakunnallisista koronavirusrajoitteista ja -suosituksista luovutaan, kun rokotekattavuus on yli 80 prosenttia yli 12-vuotiailla.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) kertoi tiedotustilaisuudessa, että tavoite saavutetaan arviolta lokakuun puolivälissä.

”Lokakuun loppupuolella olisi turvallinen arvio”, sanoo puolestaan Kontio HS:lle.

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) osastopäällikkö Taneli Puumalainen on samaa mieltä Kontion kanssa. Hän vastasi HS:n kysymyksiin sähköpostitse.

”Tarkempi arviointi on vaikeaa, sillä rokotustahti voi hidastua kattavuuden noustessa kun jäljellä on vaikeimmin tavoitettavat henkilöt”, Puumalainen kirjoittaa.

”Toisaalta rokotustahti voi myös nopeutua varsinkin, jos koronapassi tulee käyttöön ja erityisesti nuoret aikuiset hakeutuvat joukolla rokotettavaksi.”

Periaatteessa 80 prosenttiin yltäminen vaatisi vain sen, että lähes kaikki ensimmäisen annoksen tähän mennessä saaneet saisivat myös toisen annoksen.

Tällä hetkellä ensimmäisen rokotteen on nimittäin saanut 82,3 prosenttia yli 12-vuotiaista. Toisen annoksen puolestaan on saanut 60,6 prosenttia yli 12-vuotiaista.

Vanhimmissa ikäryhmissä on kuitenkin huomattu, että toisen annoksen kattavuus on muutaman prosentin pienempi kuin ensimmäisen.

”Ihan kaikki eivät loppujen lopuksi ota kakkosannosta”, Mia Kontio sanoo.

Kontion mukaan ensimmäisen annoksen kattavuus tulisikin saada noin 85 prosenttiin, jotta toisen annoksen kattavuus olisi noin 80 prosenttia.

Tahtiin vaikuttaa olennaisesti myös se, kuinka nopeasti ihmiset saavat toisen rokotteen ensimmäisen jälkeen.

Jos kaikki saisivat toisen annoksen kahdeksan viikon rokotusvälillä, tavoite saavutettaisiin nykytahdilla 17. lokakuuta eli kuun puolivälissä.

12 viikon rokotusvälillä tavoitteeseen yllettäisiin noin kuukautta myöhemmin, 14. marraskuuta.

Viime viikosta lähtien osassa kunnista on toisen annoksen on voinut saada jo kuuden viikon päästä ensimmäisestä. Muutoksen ovat tehneet esimerkiksi Vantaa, Helsinki ja Espoo.

Jos kaikki saisivat tästä eteenpäin toisen rokotteen kuuden viikon päästä ensimmäisestä, 80 prosentin tavoite ylitettäisiin teoriassa jo 3. lokakuuta.

Rokotustahti on kiihtynyt viime viikkoina toisen annoksen aikaistamisten myötä.

Elokuussa tahti kiristyi selvästi verrattuna tilanteeseen, jossa rokotuksia olisi edelleen annettu 12 viikon välillä. Syyskuun alussa ero on hieman tasoittunut.

Käytännössä rokottamisen eteneminen kuitenkin riippuu rokotushenkilökunnan saatavuudesta, Kontio sanoo.

Hänen mukaansa annosväliä toki pyritään lyhentämään kuuteen tai kahdeksaan viikkoon, mutta kaikkialla siihen ei pystytä.

”Todennäköisesti ainakin lähelle sitä päästään valtaosassa kunnista, mutta osassa paikkakunnista on pulaa rokottajista. Se saattaa hidastaa rokottamista.”

Käytännössä annosvälin tiivistäminen johtaisi siihen, että yhden viikon aikana rokotteita pitäisi saada jaettua kunnissa kaksin- tai kolminkertaisesti nykytahtiin verrattuna.

Eli jos rokotustahtia ja sitä kautta yhteiskunnan avautumista haluttaisiin nopeuttaa, rokottajia tulisi saada lisää?

”Kyllä. Heitä on rajallinen määrä”, sanoo Kontio.

Rokotteiden määrästä rokotustahti ei jää kiinni. Kontion mukaan Suomeen on tämän viikon päätteeksi saapunut tarpeeksi rokotteita, jotta 80 prosenttia yli 12-vuotiaista voitaisiin rokottaa kahdesti.

Laskennallisesti tämä tarkoittaisi noin 7,9 miljoonaa rokoteannosta. THL:n ennusteen mukaan tämän viikon loppuun mennessä Suomeen on toimitettu jo noin 8,3 miljoonaa annosta.

”Täytyy muistaa, että siellä on osaltaan jonkin verran Astra Zenecaa, jota jäi käyttämättä. Myös Johnson & Johnsonia on tullut pieni määrä, joka on käyttämättä”, Kontio sanoo.

Rokotteita täytyy varata toisten annosten lisäksi uusiin ensimmäisiin annoksiin. THL toimittaa rokotteita alueille tarpeen mukaan.

Lisäksi THL on ehdottanut kolmansien rokotusten aloittamista henkilöillä, joilla on heikentynyt immuunivaste tai jotka saivat ensimmäisten joukossa toisen rokotuksensa vain 3–4 viikon rokotusvälillä.

Kontio korostaa, että ensimmäisten annosten kattavuutta täytyisi saada vielä nostettua, erityisesti nuorissa ikäryhmissä.

”Alle 40-vuotiaissa olisi vielä toivomisen varaa.”

Tällä on myös vaikutuksensa henkilökunnan riittämiseen. Nuorten aikuisten houkuttelemista varten täytyy irrottaa työntekijöitä esimerkiksi liikkuviin rokotuspisteisiin, joihin voi saapua ilman ajanvarausta.

”Sieltä ei niin montaa saada välttämättä kiinni, mutta siinä tehdään tärkeää työtä”, Kontio sanoo.

Rajoitusten purku ei tosin välttämättä vaadi edes 80 prosentin rokotuskattavuutta.

Tuoreessa strategiassa on mielenkiintoinen muotoilu. Sen mukaan valtakunnallisista rajoituksista ja kattavista suosituksista luovutaan myös tilanteessa, jossa ”kaikilla halukkailla kohdeväestöön kuuluvilla on ollut mahdollisuus saada kaksi rokotetta.”

Kumpi siis tapahtuu ensin?

”Saattaa olla, että hieman aikaisemmin tullaan siihen pisteeseen, että on tarjottu kaikille mahdollisuutta, kuin että 80 prosenttia on rokotettu kahdesti”, arvioi Kontio.

Hänen mukaansa molemmat tapahtuvat lokakuun loppupuolen ja marraskuun alun tienoilla. Sitä, kuinka monella on ollut mahdollisuus saada kaksi rokotetta, ei tilastoida valtakunnallisesti. Arviot perustuvat kuntien ja sairaanhoitopiirien antamiin tietoihin.