Apukka Resort Rovaniemellä avaa puolentoista vuoden tauon jälkeen joulukuun alussa. Majoituspaikkoja on rakennettu lisää ja kauteen lähdetään toimitusjohtaja Harri Mällisen mukaan toiveikkain mielin.

”Kuuri on ollut kova, mutta siitä on selvitty” – Lapin matkailu odottaa nyt ulkomaisten turistien paluuta

Rovaniemeläisessä Apukka Resortissa on ollut lappu luukulla pian puolitoista vuotta. Nyt odotetaan joulukuun alkua. Silloin palaavat turistit Keski-Euroopasta.

Apukka Resortissa Rovaniemellä urakoidaan toiveikkaana. Valmistumassa on noin sata uutta majoituspaikkaa entisten kahdensadan lisäksi. Myös husky- ja pororeitit on saatava priimakuntoon ennen matkailijoiden paluuta.

Revontulituotteita ja talviaktiviteetteja tarjoava yritys avaa ovensa puolentoista vuoden tauon jälkeen joulukuun ensimmäisenä päivänä.

”Jos mitään kiristyksiä ei tule rajoille, niin näyttäisi siltä, että asiakkaita tulee”, sanoo toimitusjohtaja Harri Mällinen.

Apukka Resortin asiakkaat palaavat ensimmäisenä Keski-Euroopasta, Yhdysvalloista ja Australiasta. Aasian maiden suunnasta on vielä hiljaista.

”Kuuri on ollut kova, mutta nyt on tunne, että siitä on selvitty”, summaa Mällinen.

Tulevan kauden ennakointi on Mällisen mukaan tässä vaiheessa vaikeaa. Kauppa käy kuitenkin parhaillaan siihen malliin, että kovin kauas ei Apukka Resortissa tulla jäämään pandemiaa edeltävän Lapin matkailun huippuvuoden 2019 myyntiluvuista.

Kysyntä ja markkinoiden tunnelma Lapin matkailussa muuttui kokonaan kesälomien jälkeen.

”Ennen kesää näin nopeasta avautumisesta ei edes uneksittu”, sanoo Visit Rovaniemen toimitusjohtaja Sanna Kärkkäinen.

Kärkkäinen viittaa erityisesti reittilentoihin, joiden osalta kansainväliset lentoyhtiöt ovat ilmoittaneet uusista avauksista Rovaniemen kentälle viikoittain: Lontoo, Istanbul, Pariisi, Düsseldorf.

”Meillä ei ole ollut aikaisemmin näin monesta maasta reittilentoja”, toteaa Kärkkäinen.

Myös chartereita eli tilauslentosarjoja on varattu jo lähes normaaliin tahtiin.

Työlukuna Lapin matkailun tulevaa talvikautta arvioitaessa on nyt alettu pitää noin seitsemääkymmentä prosenttia pandemiaa edeltävän matkailun tuotosta.

”Sen saavuttaminen edellyttää sitä, että Suomi pysyy linjoissaan avata matkustusta, eikä merkittävää takaiskua tule covidin kautta ”, sanoo Kärkkäinen.

Lapissa ruska hehkuu pian kauneimmillaan, ja kotimainen ruskamatkailija liikkuu asuntoautollaan. Moni suuntaa muodikkaimman trendin mukaan maastopyöräreiteille.

Yksittäisiä kansainvälisiä matkailijoita Lapin katukuvassa on näkynyt enenevässä määrin sen jälkeen, kun matkustusta Suomeen helpotettiin heinäkuussa.

Vielä tässä vaiheessa tuntuu vaikealta uskoa, että jo joulukuussa Lapin kohteet ovat hyvin pitkälle täynnä.

Lapin liiton matkailuasiantuntija Kristian Sievers uskoo, että ne ovat. Hän myös pitää sitä elintärkeänä.

”On tosi tärkeää, että yritykset saavat toiminnan käyntiin joulukuussa. Uudelleen rakentamiseen menee joka tapauksessa kahdesta neljään vuotta”, sanoo Sievers.

Sievers muistuttaa romahduksesta, johon pandemia Lapin matkailun ajoi.

”Nyt ollaan vuoden 2000 tasolla. Palasimme 20 vuotta taaksepäin siitä, missä oltiin vuonna 2019. Kuluva vuosi on jo toinen, joka on dramaattisesti toisenlainen kuin aiemmat.”

Ennätysvuonna 2019 Lapin matkailussa kirjattiin runsaat kolme miljoonaa yöpymistä, joista 500 000 oli joulukuussa.

Viime vuonna yöpymisiä kertyi noin kaksi miljoonaa. Samaan on Sieversin mukaan kaikki mahdollisuudet yltää tänä vuonna, jos kansainvälinen matkustus Lappiin elpyy kunnolla joulukuussa.

Rakenteet uutta ponnistusta varten ovat yhä olemassa ”kovan säästökuurin jälkeen”, sanoo Lapin matkailuelinkeinon liiton (LME) toiminnanjohtaja Nina Forsell.

”Suurin osa yrityksistä on onneksi hengissä. Ne ovat tehneet säästöjä, myyneet kalustoa ja vähentäneet henkilökuntaa. Varat ovat vähissä”, Forsell kuvaa.

Apukka Resortissa lomautettiin pandemian alettua koko henkilökunta, kaikkiaan 45 työntekijää.

”Lomautukset olivat todella iso juttu. Kaikki ajettiin säästöliekille”, sanoo Mällinen.

”Rahoittajien kanssa olemme pystyneet sopimaan asioista, mutta toista samanlaista kautta Lapin matkailu ei kestä”, Mällinen lisää.

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) julkisti alkuviikosta matkailualan kysynnän kehityksestä arvion, jossa se kehotti varautumaan siihen, että matkailun elpyminen alkaa vasta keväällä 2022 ja matkailukysyntä jää pidemmäksi aikaa aikaisempaa pienemmäksi.

”Jos pessimistisin ennuste toteutuu, monet yritykset tulevat vielä kärsimään”, Sievers toteaa.

Apukka Resort on rekrytoinut täydellä teholla. Porukkaa on Mällisen mukaan tulossa joulukuun alusta töihin saman verran kuin ennen pandemiaa.

”Työntekijät ovat 98-prosenttisesti suomalaisia ja neljä viidestä on Rovaniemen seudulta”, sanoo Mällinen.

Yhtä hyvä tilanne ei ole kaikissa yrityksissä. Työvoiman saatavuus on asiantuntijoiden mukaan Lapin matkailun käynnistymisessä yksi suurimpia kysymysmerkkejä.

”Asiaa leimaa suuri epävarmuus. Näyttää siltä, että ennakkovarauksia on ja voi tulla kausi, jolloin työntekijöitä tarvitaan paljonkin”, kuvaa Forsell.

Moni matkailualalla työskennellyt on Forsellin mukaan siirtynyt muille aloille. Rekrytoitavat ovat entistä useammin matkailualalla uusia, ja koulutusta ja perehdytystä tarvitaan enemmän.

”Samaan aikaan on epävarmuus siitä, toteutuuko sesonki sillä volyymilla kuin odotetaan”, Forsell sanoo.

Hän muistuttaa, että vielä viime talvena työlainsäädännössä oli joustoja niin, että määräaikaisten lomauttaminen oli mahdollista. Näin ei enää ole.

Pandemian jälkeen kansainvälisessä matkailussa käynnistyy Sieversin mukaan ennennäkemättömän kova kilpailu.

”Suomessa ei koskaan ole ollut isosti resursseja markkinointiin ja nyt olemme vielä enemmän takamatkalla”, Sievers toteaa.

Lapin matkailun toimijat uskovat silti jopa entistäkin vahvemmin, että Lappi edelleen kiinnostaa.

”Se ei ole massakohde, koronaa on ollut täällä vain vähän ja meillä on kaikki valmiudet tarjota terveysturvallisia matkailukokemuksia”, korostaa Sievers.

Visit Rovaniemen Kärkkäinen tulee haastatteluun suoraan verkkopalaverista japanilaisten yhteistyökumppanien kanssa.

Japanilaiset olivat aikoinaan ensimmäinen revontulimatkat Lappiin aloittanut ryhmä, mutta tänä vuonna heidän paluustaan ei kannata isommin haaveilla.

”Karanteenikäytännöt Japaniin palatessa ovat yhä tiukat, joten toiveikkaammin katsomme vuotta 2022. Ilahduttavaa on, että Japanissakin puolet kansasta on saanut rokotteen ja liikkeelle lähdön halukkuutta on jo”, sanoo Kärkkäinen.

Lapissa ei nähdä tulevana talvena myöskään kiinalaisia – toista ennen pandemiaa kovassa kasvussa ollutta matkailijaryhmää.

Kaukomatkailijoiden osalta Lapissa katsotaan nyt realistisesti talvisesonkiin 2022–2023.

Kotimaan matkailu kannatteli omalta osaltaan Lappia pandemian aikana. Lapin lumon uudella tapaa löytäneet suomalaiset matkustivat varsinkin heinäkuussa Lapissa vilkkaasti.

Riittääkö Lapin lumo enää suomalaisille, kun ulkomaanmatkailu vapautuu?

”Ennätysmäärä lomahuoneistoja ja mökkejä on myyty, ja etätyö sekä työn ja vapaa-ajan uudenlainen yhdistäminen muuttavat elämää”, muistuttaa Kärkkäinen.

Sievers korostaa, että kotimaan matkailu kasvoi Lapissa jo ennen pandemiaa.

Suurin osa kannattavuudesta tulee silti vastedeskin kansainvälisestä matkailusta. Isolle osalle varsinkin ohjelmapalvelu­yrityksiä ulkomaiset turistit ovat elinehto.

”Meille Keski-Eurooppa on ollut tärkein markkina, ja se käynnistyy nyt ensimmäiseksi. Siksi olo on varovaisen toiveikas”, sanoo Apukka Resortin Mällinen.