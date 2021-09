Oikaisu: Tavoitteen mukaan kaikille on oltava tarjottu mahdollisuutta rokotukseen

Tiistaina 7. syyskuuta sivulla A 6 luki virheellisesti, että rajoituksista luopumiseen riittäisi, että 80 prosenttia yli 12-vuotiaista on saanut kaksi rokoteannosta tai heillä on ollut mahdollisuus saada ne. Mahdollisuus rokotuksiin on kuitenkin oltava ollut kaikilla yli 12-vuotiailla.