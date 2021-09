Israelissa puolet sairaala­potilaista on rokotettuja, ja se herätti epäilyksen rokotteiden tehosta – taustalla on harha­päätelmä

Epäilykseen rokotteiden tehosta vie tilastollinen harhapäätelmä. Jos rokotuskattavuus olisi sata prosenttia, kaikki sairaalapotilaat olisivat rokotettuja.

Elokuun puolivälissä Israelin sairaaloissa runsas puolet koronapotilaista oli kahdesti rokotettuja. Tällä perusteella on väitetty, että rokotteet eivät toimi. Se ei pidä paikkaansa.

Kyse on tilastollisesta harhapäätelmästä. Päättelyvirhe tunnetaan englanninkielisellä nimellä base rate bias, suomeksi perustasoharha.

”Jos väestöstä sata prosenttia olisi rokotettu, kaikki sairaalapotilaat olisivat rokotettuja”, toteaa Turun yliopistollisen sairaalan ylilääkäri ja valtakunnallisen PET-keskuksen johtaja Juhani Knuuti.

Knuuti popularisoi tiedettä työnsä ohessa ja oikoo väärinymmärryksiä blogissaan.

Rokotuskattavuuden kasvaessa rokotettujen suhteellinen osuus sairastuneista kasvaa, vaikka sairastuneiden määrä vähenisi.

Kuvaaja näyttää esimerkin siitä, miten rokotuskattavuuden nousu vaikuttaa.

Rokotteiden tehoa on myös laskettu väärin, kun on jätetty huomioimatta, että rokotuskattavuus ja vakavan koronataudin riski vaihtelevat ikäluokittain erittäin voimakkaasti.

Nuorista suurempi osa rokottamattomia, ja tauti on levinnyt erityisesti heidän keskuudessaan. Heillä vakavan taudin riski on kuitenkin pieni. Rokotuskattavuus on sen sijaan paljon korkeampi vanhemmissa ikäluokissa, ja vakavan taudin riski ilman rokotusta on vanhuksilla monikymmenkertainen verrattuna nuoriin aikuisiin.

Yhdysvaltalainen biostatistiikan professori Jeffrey Morris osoitti laajalle levinneessä esimerkkilaskelmassaan, miten tulkinnat menevät pieleen, jos ikäryhmien erilaisuutta ei oteta huomioon. Kun Morris laski rokotteiden tehoa Israelin elokuisen potilasaineiston perusteella panemalla kaiken ikäiset potilaat yhteen, tulokseksi tuli, että teho on vaipunut 67 prosenttiin.

Kun Morris laski rokotteiden tehon kullekin kymmenen vuoden ikäluokalle erikseen, myös ikäryhmien erilaiset taustatekijät tulivat huomioiduksi. Rokotustehoksi tuli 60–90 vuotiailla yli 80 prosenttia ja nuoremmilla yli 90 prosenttia. Tällaisia ristiriitaisia laskutuloksia tuottava virhelähde tunnetaan tieteessä Simpsonin paradoksina.

Israelilaisessa tutkimuksessa yli 60-vuotiailla on havaittu myös todellista rokotustehon hiipumista vakavaa tautimuotoa vastaan.

Kaikissa ikäryhmissä tartuntojen ilmaantuvuus oli suurin alkutalvesta rokotetuilla ja pienin loppukeväästä rokotetuilla. Se tarkoittaa, että teho heikkenee, kun rokotuksesta kuluu aikaa. Siksi Israel on aloittanut kolmannen rokotuskierroksen.

Hiipumista voi jouduttaa se, että väestö on rokotettu kiireesti kolmen viikon annosvälillä, sanoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Hanna Nohynek. Sittemmin on todettu, että mahdollisimman kestävän suojan saamiseksi kahdelle rokoteannokselle pitää jättää ainakin kuuden viikon väli.

Nohynek arvioi, että tartuntoja lisäsi Israelissa kesän aikana myös korona­viruksen tarttuvampi deltamuunnos ja rajoitusten nopea kumoaminen.

Muuallakin maailmassa on havaittu merkkejä siitä, että rokotteen teho tartuntaa vastaan heikkenee ajan myötä, mutta suoja vakavaa tautia vastaan näyttää yhä hyvältä.

Suomessa Biontechin ja Pfizerin sekä Modernan rna-rokotteiden teho sairaala­hoitoa vaativaa vakavaa koronatautia vastaan on ollut THL:n tuoreen tutkimuksen mukaan 97 prosenttia ja Astra Zenecan virusvektorirokotteen teho 93 prosenttia. Mukana oli tiedot kaikista Suomessa asuvista 16–69-vuotiaista, eli lähes 3,7 miljoonasta ihmisestä.

Seuraavaksi THL aikoo tutkia rokotteiden pitkäaikaista suojaa. Toistaiseksi THL on esittänyt kolmatta rokoteannosta vain immuunipuutoksesta kärsiville ja niille, jotka rokotettiin jo alkuvuodesta tiheällä 3–4 viikon annosvälillä.