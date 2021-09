Tarkoituksena on myöntää EU:n koronarokotustodistus heille, jotka on rokotettu unionin ulkopuolisissa maissa Euroopan lääkeviraston hyväksymillä koronarokotteilla.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on mukana hankkeessa, jonka avulla Suomessa voitaisiin myöntää EU:n rokotustodistus unionin ulkopuolisissa maissa rokotetuille ihmisille.

Suomi alkaa valmistella toimintamallia, jonka avulla maassa voidaan alkaa myöntää Euroopan unionin ulkopuolisissa maissa rokotetuille EU:n yhteisen rokotustodistuksen, sosiaali- ja terveysministeriö (STM) tiedottaa.

Yhteishankkeessa ovat ministeriön lisäksi mukana myös Kela sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Todistuksen myöntäminen koskisi Euroopan lääkeviraston Eman hyväksymiä rokotteita. Hankkeessa selvitetään lisäksi mahdollisuutta myöntää todistus Maailman terveysjärjestön (WHO) listalla olevista rokotteista.

Suomessa oleskelevat tai asuvat, EU:n ulkopuolella rokotetut henkilöt voivat saada EU:n rokotustodistuksen Suomesta aikaisintaan lokakuun lopulla.

Lähtökohtaisesti todistuksen saa siitä maasta, missä rokotus on annettu. Mikäli ihminen on saanut rokotussarjan annokset eri EU-maissa, hänelle annetaan todistus täydestä rokotesarjasta maasta, jossa jälkimmäinen rokotuksista on annettu.

Tiettyjen EU:n ulkopuolisten maiden digitaaliset koronatodistukset voidaan jo tällä hetkellä tarkastaa. Näitä maita ovat tällä hetkellä Islanti, Liechtenstein, Norja, Pohjois-Makedonia, San Marino, Sveitsi, Turkki, Ukraina ja Vatikaani.

Maiden määrä lisääntyy STM:n mukaan sitä mukaa, kun EU ja sen ulkopuoliset maat sopivat todistusten yhteentoimivuudesta.

Suomessa rokotetut ihmiset ovat voineet saada EU:n rokotustodistuksen 22. kesäkuuta alkaen.

EU:n todistus täydestä rokotussarjasta on voitu myöntää myös heille, jotka ovat saaneet ensimmäisen rokoteannoksensa toisessa jäsenvaltiossa tai EU:n ulkopuolisessa maassa ja toisen rokotusannoksensa Suomessa.