Tilaisuus kestää arviolta noin tunnin. HS seuraa tilaisuuden tässä jutussa hetki hetkeltä.

Jo perinteiseen tapaan sosiaali- ja terveysministeriö (STM) sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) pitävät tilannekatsauksen, jossa tarjolla on annos tuoreinta koronatietoa.

Torstaina asialistalla on rokotustilanne ja koronavirustilanteen epidemiologista arviota Suomessa ja kansainvälisesti.

HS näyttää suorana arviolta noin tunnin kestävän tilaisuuden ja seuraa sen hetki hetkeltä.

Hallitus esitteli maanantaina uuden koronastrategiansa. Sen yksi pääkohta on, että kaikista valtakunnallisista koronarajoituksista ja kattavista suosituksista luovutaan, kun vähintään 80 prosenttia yli 12-vuotiaista on rokotettu kahteen kertaan tai kaikilla yli 12-vuotiailla on ollut mahdollisuus ottaa molemmat rokoteannokset.

Niinpä odotukset tilaisuudesta kohdistuvat ainakin tähän seikkaan ja arvioihin sen saavuttamisesta. Jo aiemmin on arvioitu, että Suomi saavuttaisi 80 prosentin tavoitteen lokakuun aikana, mutta onko arvio tarkentunut, se mahdollisesti nousee esiin.

Kiinnostavia seikkoja ovat myös esimerkiksi maskisuosituksen jatko, etätyösuositus sekä mahdollinen kolmas rokote, joka saattaa olla edessä syksyn ja talven aikana ainakin joillekin riskiryhmille.

Tilannekatsauksessa ovat mukana strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki STM:stä sekä ylilääkäri Otto Helve ja johtava asiantuntija Mia Kontio THL:stä. Kontio on Suomen johtavia rokoteasiantuntijoita.

Lisäksi kysymyksiin vastaavat osastopäällikkö Satu Koskela, osastopäällikkö Taneli Puumalainen ja johtaja Pasi Pohjola STM:stä.

Ensin puhuvat asiantuntijat, lopuksi on median kysymysten vuoro.