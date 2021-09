Tuomioistuimet ovat siirtyneet kohti normaalia, mutta ruuhkan purkaminen kestää.

”Joskus vuoden päästä ollaan ehkä normaalitilanteessa.”

Näin arvioi laamanni Ilkka Lahtinen Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudesta koronavirus­pandemian aiheuttamaa ruuhkaa.

Vaikka tuomioistuimet toimivat jo lähes normaalisti, ruuhkaa ehti syntyä. Tuhansien oikeusjuttujen käsittely keskeytettiin keväällä 2020 pandemian takia ja tämä näkyy erityisesti rikosjuttujen ja laajojen riitajuttujen käsittelyaikojen pidentymisenä.

”Keskeytyksessä olleita vanhimpia juttuja on nyt päästy käsittelemään, mutta uudet asiat viivästyvät sen takia”, kuvailee Tuomioistuinviraston ylijohtaja Riku Jaakkola.

Pahimmillaan tuomioistuimissa oli yli 6 000 juttua keskeytyksissä. Vaikka jono on saatu liikkeelle, vireillä on enemmän rikosasioita ja laajoja riitajuttuja kuin ennen pandemiaa.

Ruuhkan purkuun tarvittaisiin lisää resursseja, arvioi Jaakkola. Hänen mukaansa suurin ongelma on kuitenkin se, että tuomioistuimien perusrahoitus on jo pitkään laahannut jäljessä. Sitä on ajoittain paikattu lisärahoituksella.

”Tilanne on kuitenkin jatkuvasti sama. Perusrahoituksen pitäisi olla kunnossa, jottei tarvitsisi käyttää määräaikaista henkilökuntaa.”

Koronaviruspandemia aiheutti pahimman pullonkaulan nimenomaan käräjäoikeuksiin, Jaakkola kertoo. Tämä ruuhka on tulossa hovioikeuksiinkin, kun käräjäoikeuksien tulppa saadaan irti.

Sen sijaan hallinto-oikeuksissa tilanne on paremmin hallinnassa.

Ennen pandemiaa käräjäoikeuksissa oli vireillä noin 20 000 rikosjuttua, mutta nyt määrä on kasvanut noin 26 000:een. Kyse on prosentuaalisestikin isosta määrästä, Jaakkola kuvailee.

Laajojen riita-asioiden määrä on kasvanut noin kymmenen prosenttia eli niitä on vireillä 7 000. Lisähuolta aiheuttaa se, että juuri nämä juttutyypit työllistävät käräjäoikeuksia eniten.

Asiakkaille tilanne näkyy käsittelyaikojen pitkittymisenä.

Tilastoissa näkyy tällä hetkellä vain pientä nousua käsittelyajoissa, mutta tämä on Jaakkolan mukaan osittain tilastoharhaa. Pieniä juttuja on käsitelty, ja koska niiden määrä määrä on iso, niiden rivakka käsittelytahti kaunistaa tilastoja.

"Nimenomaan vaativampien asioiden käsittely on viivästynyt. Niiden käsittelyaika näkyy tilastoissa vasta, kun ne saadaan ratkaistua.”

Laamanni Lahtinen kiittelee asiakkaita, syyttäjiä ja asiamiehiä tilanteen ymmärtämisestä. Yksi asiakas tosin kanteli oikeuskanslerin­virastoon, koska hänen rikosasiansa käsittely kesti vuoden ja kahdeksan kuukautta.

Elokuun lopussa antamassaan ratkaisussa apulaisoikeuskansleri totesi, että normaalitilanteessa käsittelyaika olisi liian pitkä. Pandemiatilanne huomioon ottaen asia oli kuitenkin käsitelty riittävän joutuisasti eikä oikeudenmukaiselle oikeudenkäynnille asetettuja vaatimuksia oltu rikottu.

Pandemia toi myös myönteisiä yllätyksiä: riidattomissa velkomusasioissa eli summaarisissa asioissa pöytää on saatu siivottua.

Koko maassa summaaristen asioiden määrä on vähentynyt noin 20 000:lla. Kesäkuussa vireillä oli noin 85 000 asiaa.

Pandemia myös pakotti tuomioistuimet uusimaan käytäntöjään.

”Tuomioistuimille pandemia oli valtava digiloikka: sekä talon sisällä että oikeudenkäynneissä opittiin käyttämään etäyhteyksiä. Ne ovat tulleet jäädäkseen”, sanoo laamanni Ilkka Lahtinen.

Varsinkin laajat ja hankalat jutut vaativat hänen mielestään edelleen salikäsittelyä, mutta muuten etäyhteyksien käyttö säästää aikaa ja kustannuksia.

Alkuaikojen tekniset ongelmatkin on saatu suurelta osin taklattua, Lahtinen arvioi.

Myös ylijohtaja Riku Jaakkola uskoo, että etäkäsittelyjä jatketaan. Yhteydet eivät vielä toimi moitteettomasti, ja sen takia tuomioistuimet tarvitsevat tietotekniikka­kuluihin lisää rahaa.

”Jos siihen ei saada lisää rahaa, ainoa mistä voidaan säästää, on henkilöstö. Siitä taas ei enää voida vähentää.”

Jaakkolan arvion mukaan tuomioistuimiin pitäisi saada lisäpanostusta kaikkiaan noin 30 miljoonaa euroa.

”Koko yhteiskunnan mittakaavassa nämä ovat pieniä rahoja, mutta vaikutukset ovat isoja, jos tuomioistuimet eivät toimi kunnolla.”