Tonnikalapurkin kyljessä oleva ympäristömerkki ei välttämättä takaa sitä, että kala olisi kestävästi ja vastuullisesti pyydettyä.

Aikaisemmin MSC-serfitioitua kalaa automaattisesti suositellut ympäristöjärjestö WWF on muuttamassa linjaustaan. Se ei enää jatkossa luokittele MSC-merkittyjä kaloja suoraan vihreälle listalle Kalaoppaassaan, jonka tarkoitus on auttaa kuluttajaa tekemään vastuullisia kalavalintoja. Muutokset Kalaoppaaseen tehdään ensi keväänä.

Syynä on muun muassa Atlantin sinievätonnikalan kalastuksen saama MSC-sertifikaatti, jota WWF ei hyväksy.

”Sinievätonnikalan kannan olisi pitänyt antaa ensin toipua ja kasvaa”, sanoo suojeluasiantuntija Matti Ovaska Suomen WWF:stä.

WWF on kritisoinut sertifikaattia muutenkin kuin sinievätonnikalan kohdalla. Järjestö on esimerkiksi esittänyt MSC-kriteerien tiukentamista ja sertifiointiprosessin muuttamista nykyistä avoimemmaksi.

”Kalastuksessa on ilmennyt piirteitä, joiden vuoksi emme enää voi kategorisesti suositella MSC-merkittyä kalaa. Mielestämme jokainen MSC-merkki ei takaa, että tuote on kestävästi kalastettua. Jatkossa katsomme suositukset tapauskohtaisesti”, Ovaska kertoo.

Kalaoppaan suosituksiin vaikuttavat muun muassa kalakannan tila ja kalastuskuolleisuus sekä kalastushallintoon liittyvät asiat.

Sininen, ovaalinmuotoinen MSC-merkki kertoo kuluttajalle, että kyseisen kalan alkuperä tunnetaan ja se on pyydetty sertifikaatin asettamien kestävyyskriteerien mukaisesti.

Sertifikaatista vastaava Marine Stewardship Council (MSC) ilmoitti vuosi sitten, että itäisen Atlantin sinievätonnikalan kalastus on saavuttamassa MSC:n kestävän kalastuksen sertifikaatin.

Serfitikaatti on myönnetty japanilaiselle Usufuku Honten -kalastusyritykselle, joka kalastaa Atlantin sinievätonnikalan itäistä kantaa yhdellä aluksella Pohjois-Atlantilla. Saalis myydään Japanissa, missä sinievätonnikala on erittäin arvostettu ja kallis raaka-aine esimerkiksi sushiin.

WWF:n mukaan sinievätonnikalan kalastus ei ole vielä kestävällä tasolla. Sertifikaatin ennenaikaisuuden vahvistaa järjestön mukaan paitsi tieteellinen näyttö myös se, että MSC on asettanut reunaehdoksi, että kannan tulee saavuttaa kestävä taso viiden vuoden kuluessa.

Taustalla on voimakas ylikalastus, joka on vakava uhka monille kalakannoille. Jopa kolmannes maailman kannoista on edelleen ylikalastettuja.

Vaikka ylikalastus ja kalakantojen heikko tilanne tunnetaan, merkittävää käännettä ei ole tapahtunut. Esimerkiksi ylikalastuksen piti loppua vuoteen 2020 mennessä EU:n yhteisen kalastuspolitiikan mukaisesti.

Lue myös: Hätähuuto maailman meristä: Tehopyynti viemässä kalat ja saaliit kutistuvat miljoonan tonnin vuosivauhtia

Ylikalastus on syynä myös siihen, että MSC ja muut kalastukseen liittyvät ympäristömerkit ovat olemassa.

Atlantin sinievätonnikala tunnetaan myös nimellä varsinainen tonnikala. Satoja kiloja painavaksi kasvava sinievätonnikala on kärsinyt voimakkaasta ylikalastuksesta, mutta itäisen Atlantin kanta on viimeisen kymmenen vuoden aikana elpynyt kalastuksen tuntuvan rajoittamisen ansiosta.

Tonnikala on yksi maailman suosituimmista kaloista ja tärkeä osa miljoonien ihmisten ruokavaliota ympäri maailmaa. Monet tonnikalalajit ovatkin pahasti ylikalastettuja. Kuvassa tonnikalan käsittelyä Tokion kalatorilla, joka on maailman suurimpia alan tukkukauppoja.

WWF on julkaissut kalaopasta vuodesta 2006. Oppaasta on tullut suosittu, ja moni valitsee sen mukaan ostamansa ja välttämänsä kalat.

Kalaopas ohjaa vastuulliseen kuluttamiseen liikennevaloin. Oppaassa kalalajit, jotka ovat Suomessa tarjolla olevia ruokakaloja, on luokiteltu vihreälle, keltaiselle tai punaiselle listalle. Vihreän listan kaloja kannattaa suosia, keltaisella merkittyjä lajeja ostaa harkiten ja punaisen valon saaneita välttää.

Oppaan suositukset määräytyvät WWF:n mukaan kalakantojen tilan ja pyyntitapojen kestävyyden mukaan. Kasvatetun kalan osalta oppaan suosituksissa otetaan huomioon ympäristölle aiheutuvat vaikutukset.

Ovaskan mukaan WWF on informoinut uudesta MSC-linjauksesta kala-alan toimijoita Suomessa.

”MSC-sertifioidut kalatuotteet ovat lisääntyneet valtavasti Suomessa viimeisen kymmenen vuoden aikana. Joukossa on myös tuotteita, joiden vastuullisuudesta on ristiriitaisia näkemyksiä. Erityisesti pohjatroolattuun kalaan kannattaa aina suhtautua varauksella, vaikka sillä olisikin sertifikaatti.”

Pohjatroolaus on yleinen kalastustapa Itämerellä, jossa pohjatroolaamalla pyydetään etupäässä turskaa ja kampeloita.

Lue myös: WWF:n raportti: Pohja­troolaus heikentää meri­luonnon tilaa ja vaikeuttaa Itämeren toipumista

Kuluttajien kannalta on harmillista, ettei ympäristömerkkiin voi täysin luottaa, Ovaska toteaa. Hänen mukaansa MSC on silti edelleen luotettavin vastuullisesti pyydetyn kalan ympäristömerkki.

”Haluamme kuitenkin muistuttaa kuluttajia ja ravintoloita, että emme voi suositella sinievätonnikalaa kestävänä kalavalintana”, Ovaska sanoo.

Hankalimpia lajeja kalastuksen vastuullisuuden arvioinnissa ovat Ovaskan mukaan juuri tonnikalat, joskin sertifiointi korjaa useimpia niihinkin liittyviä puutteita.

”Parempiakin vaihtoja kuitenkin on. Vastuullisia valintoja ovat erityisesti Kalaoppaan vihreällä listalla olevat kotimaiset kalalajit”, Ovaska sanoo.

Vihreällä listalla on esimerkiksi suomalainen silakka. Se on kalastettu pääosin Selkämereltä, jossa kalastus on kestävällä tasolla.

Lue myös: Mikä meitä vaivaa? Silakka oli suomalaisten perusruokaa, mutta nyt vain kolme prosenttia kotimaassa pyydetystä silakasta päätyy lautasille

Lue lisää: Hätähuuto maailman meristä: Tehopyynti viemässä kalat ja saaliit kutistuvat miljoonan tonnin vuosivauhtia