Poliisi tutkii tapausta nyt tapon sijasta kuolemantuottamuksena.

Poliisi on jatkanut turkulaisen vanhuspalveluyksikön väkivallanteon tutkintaa. Rikosnimikkeet ovat osittain lieventyneet tutkinnan aikana, eikä poliisi epäile enää kuolemantapauksen olleen tahallinen henkirikos.

Väkivallanteko tapahtui tiistai-iltana Kurjenmäkikoti 2 -nimisessä vanhuspalveluyksikössä.

Väkivallan kohteeksi joutui kaksi yksikön asiakasta, joista toinen kuoli. Toinen uhri sai sairaalahoitoa vaativia vammoja.

Poliisin mukaan myös teoista epäilty henkilö on yksikön asukas. Hänet on siirretty pois vanhuspalveluyksiköstä.

Sekä epäilty että uhrit ovat poliisin mukaan iäkkäitä.

Tapausta tutkittiin aluksi epäiltynä tappona ja törkeänä pahoinpitelynä, mutta nyt rikosnimikkeet ovat muuttuneet kuolemantuottamukseksi ja kahdeksi törkeäksi pahoinpitelyksi.

”Olemme suorittaneet teknistä ja taktista tutkintaa. Tutkinnan edetessä on käynyt ilmi seikkoja, joiden perusteella ei ole enää syytä epäillä tahallista henkirikosta”, sanoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Kristiina Kontio.

Poliisi kertoo kuulleensa asiassa jo useita henkilöitä. Kuulustelut jatkuvat edelleen.

”Selvitämme vielä muun muassa väkivallanteon tarkkaa ajankohtaa. Koska suurin osa yksikön asukkaista on muistisairaita ja ikääntyneitä henkilöitä, emme kuitenkaan pääse kuulemaan kaikkia asianosaisia”, Kontio sanoo.

Poliisi ei kommentoi tässä vaiheessa tapahtumien etenemisestä, väkivallan tekotavasta eikä mahdollisesta motiivista.

”Tutkinta on vielä alkuvaiheessa”, Kontio sanoo.

Turun kaupungin mukaan vastaavaa asukkaisiin kohdistuvaa väkivallantekoa ei ole tapahtunut kaupungin asumispalveluyksiköissä aiemmin.

Rikoskomisario Kontion mukaan iäkkäiden henkilöiden välinen väkivalta ei ole kuitenkaan aivan tavatonta sen enempää laitoksissa kuin kotonakaan.

”On kuitenkin poikkeuksellista, että se johtaa uhrin menehtymiseen”, Kontio sanoo.

Poliisi selvittää osana esitutkintaa myös Turun kaupungin järjestämien vanhus- ja vammaispalveluiden vastuukysymyksiä.

Kurjenmäkikoti 2 on Turun kaupungin vanhuspalveluyksikkö, joka sijaitsee Kurjenmäen sairaala-alueella.

Kurjenmäkikoti 2:n yläkerrassa on tilapäishoitoa järjestävä yksikkö, jossa on 29 asukaspaikkaa, joista pitkäaikaishoidon asukkaita on 12 ja tilapäishoidon asiakkaita 17.

Suurin osa yksikön asukkaista on muistisairaita ja ikääntyneitä henkilöitä. Turun kaupunki kertoi keskiviikkona, että yksikön toiminta jatkuu normaalisti eikä asukkaita siirretä pois yksiköstä.

