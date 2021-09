Eduskunta on antanut tukensa yhteensä neljälle kansalaisaloitteelle

Sivulla A 8 kerrottiin torstaina 9. syyskuuta, että eduskunta on ennen veden yksityistämisen kieltämistä koskevaa kansalaisaloitetta antanut tukensa vain kahdelle muulle kansalaisaloitteelle. Oikea lukumäärä on kolme. Eduskunta on hyväksynyt tasa-arvoista avioliittolakia ja äitiyslakia koskevien aloitteiden lisäksi tyttöjen sukuelimien silpomisen kieltoa koskevan kansanalaisaloitteen.