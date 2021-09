Lääkkeet toimitetaan todennäköisesti Afrikkaan. Lahjoittaminen ei vaikuta rokotusten edistymiseen Suomessa.

Suomi lahjoittaa käyttämättömäksi jääviä koronavirusrokotteita kehittyville maille. Hallitus päätti torstain istunnossa, että Suomi lahjoittaa syksyn aikana yhteensä 3,6 miljoonaa rokoteannosta.

Rokotteiden lahjoittaminen ei vaikuta rokotusten edistymiseen Suomessa, sillä lahjoitettavat rokotteet ovat Astra Zenecan (3 miljoonaa annosta) ja Johnson & Johnsonin (650 000 annosta) valmistamia. Näiden lääkeyrityksen koronarokotteiden käytöstä on Suomessa luovuttu.

”Sosiaali -ja terveysministeriö on arvioinut, että lahjoitus ei mitenkään vaikuta rokotustahtiin Suomessa”, lähetystöneuvos Eija Limnell ulkoministeriöstä sanoo.

Jos rokotteita ei lahjoitettaisi, ne jäisivät kokonaan käyttämättä.

Rokotteita ei lähetetä Suomesta, vaan ne toimitetaan suoraan lääketehtailta kohdemaihin. Rokotteiden arvo on kymmenen miljoonaa euroa.

Limnell kertoo, että rokotteiden kohdemaat eivät ole tiedossa. Rokotteita tarjotaan matalan ja keskitulotason valtioille, joilla on ollut ongelmia rokotesaatavuudessa. Iso osa kohdemaista sijaitsee Afrikassa.

”Olemme ilmoittaneet, että me emme korvamerkitse rokotteita, vaan päätöksen tekee mekanismi, joka on luotu sitä varten, että eri maiden lahjoitukset jaetaan tasaisesti sinne, missä tarvitaan”, Limnell kertoo.

Kyseinen mekanismi on tasavertaista saatavuutta edistävä kansainvälinen COVAX AMC -rokoteyhteistyömekanismi.

Tämänhetkisten suunnitelmien mukaan EU lahjoittaa yli 200 miljoonaa rokoteannosta ennen vuodenvaihdetta. Humanitaaristen perusteiden lisäksi lahjoitusten taustalla on kamppailu pandemiaa vastaan.

”Euroopan mailla on tässä myös intressinä se, että me saamme rokotesuojaa muille alueille, sillä tiedämme, että virus leviää yli rajojen matkustamisen myötä. Jotta voisimme jatkaa kohta alkavaa yhteiskunnan avautumista, meidän on ihan pakko turvata myös muita alueita”, Limnell sanoo.

