Päästövähennysten uskottavuutta ja Suomen hiilineutraalius­tavoitteen saavuttamista on tutkijoiden mukaan budjetin perusteella mahdotonta arvioida. ”On epävarmaa, ovatko kannustimet riittävät, jos hintaohjaus ei ulotu polttoaineen hintaan”, sanoo professori Jyri Seppälä.

Lopputulosta on mahdoton arvioida, sillä kokonaiskuva puuttuu, sanoo professori, Suomen ympäristökeskuksen (Syke) kulutuksen ja tuotannon keskuksen johtaja Jyri Seppälä hallituksen budjetista. Sen on määrä näyttää suuntaviivat hiilineutraalille Suomelle vuoteen 2035 mennessä.

”Päästövähennyksissä kaikki liittyy kaikkeen: jos jossain höllennetään, jossain pitää vastaavasti kiristää. Tämä kokonaiskuva on nyt epäselvä”, Seppälä sanoo. Hän on myös Suomen ilmastopaneelin jäsen.

Seppälän mukaan EU:n kiristyneet vaatimukset niin sanotulle taakanjako­sektorille, kuten maatalouden päästöille ja liikenteelle, ovat erityisesti olleet budjettiriihen päätösten kohteena. Kokonaisuus, jossa myös päästökauppasektori ja maankäyttö ovat mukana, jää epäselväksi.

Maataloudessa kosteikkoviljely ja karjanrehuihin tuleva, metaanipäästöjä vähentävä sekoitevelvoite ovat selvää edistystä.

Paljon päästöjä aiheuttavien turvepeltojen raivauskieltoa ei kuitenkaan tullut, eli turvepeltoja saa raivata edelleen.

Suomen ympäristökeskuksen (Syke) kulutuksen ja tuotannon keskuksen johtaja Jyri Seppälä.

Liikenteen päästökauppa pitäisi Seppälän mielestä varmistaa.

”On epävarmaa, ovatko kannustimet riittävät, jos hintaohjaus ei ulotu polttoaineen hintaan. Se on keskeinen asia”, Seppälä sanoo.

Loppujen lopuksi kyse on Seppälän mukaan siitä, miten kuluttajat alkavat käyttäytyä ja minkälaisia valintoja he tekevät.

”Esimerkiksi ruokailutottumusten muuttuminen on selkeästi nähtävissä. Siitä ei kuitenkaan ole edelleenkään merkkejä, että Suomen maatalouspolitiikka tukisi tätä”, Seppälä sanoo.

Ilmaston kannalta on Seppälän mukaan kuitenkin tärkeintä, että on olemassa tahtotila ja ymmärrys siitä, että tilanne vaatii seurantaa. Tarvittaessa pitää myös tehdä korjausliikkeitä.

Tutkija Marita Laukkanen Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta (Vatt).

Konkreettisia toimia ja niihin varattavia rahasummia kaipaa johtava tutkija Marita Laukkanen Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta (Vatt). Ilman konkretiaa on vaikea arvioida budjettineuvotteluissa sovittujen päästövähennyksien toteutumis­mahdollisuuksia ja uskottavuutta.

”Ongelma on siinä, että päästövähennysten toteuttamisesta käytännössä ei juuri löydy tietoa. On taulukko, jossa päästövähennykset on jyvitetty eri sektoreille, mutta konkreettisia toimia on esitetty hyvin vähän”, Laukkanen sanoo.

Hallituksen budjettiesitys vilisee edistetään, kehitetään, kannustetaan, panostetaan -kieltä. Sitä, miten tavoitteisiin päästään, ei kuitenkaan kerrota. Siksi toimien vaikutuksiakaan ei Laukkasen mukaan voi arvioida.

Yleviä tavoitteita budjettiin on kirjattu. Siinä esimerkiksi kannustetaan sektori-integraatiota, kehitetään joustavaa ja älykästä energiajärjestelmää sekä panostetaan uuden teknologian kehittämiseen ja innovaatioiden kaupallistamiseen.

”Ihan hyvä, mutta mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Onko rahoitusta ja kuinka paljon?” tutkija kysyy.

Muutamia konkreettisia ilmastotoimia on toki kirjattu. Tärkeitä ovat Laukkasen mukaan muun muassa se, että sähköautojen lataus- ja jakeluverkostoon on osoitettu rahaa, samoin julkiseen liikenteeseen.

Päästövähennysten kannalta hyvä ratkaisu on myös kaukolämpöverkkoon sähköä tuottavien konesalien, lämpöpumppujen ja sähkökattiloiden siirtäminen alempaan veroluokkaan.

Sen sijaan sähköautoja koskevan verotuksen pilkkomisen vaikutus jää nähtäväksi.

”Kyllähän ihmiset osaavat laskea, kun he miettivät uuden auton hankintaa ja käyttöä. Jos toista veroa lasketaan ja toista nostetaan, hyöty jää olemattomaksi”, Laukkanen toteaa.