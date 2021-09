Suomessa koronavirusrokotuksen ottaminen on vapaaehtoista.

Suomessa ja Ruotsissa perustuslaki estää työntekijöiden pakko­rokotukset, mutta esimerkiksi Italiassa, Yhdysvalloissa ja Venäjällä tiettyjen alojen työntekijöiltä vaaditaan koronarokotteen ottamista.

Italian hallitus hyväksyi torstaina maailman tiukimmat rokotusvaatimukset.

Maan kaikkien työssäkäyvien pitää 15. lokakuuta alkaen esittää todistus koronarokotuksesta, negatiivisesta testituloksesta tai äskettäin sairastetusta infektiosta. Ilman näitä töihin ei ole asiaa.

Italiassa noin 68 prosenttia väestöstä on saanut kaksi rokoteannosta.

Lue lisää: Italiassa käyttöön Euroopan tiukimmat korona­toimet: Työssä­käyvien esitettävä todistus rokotuksesta, testistä tai sairastetusta taudista

Suomessa vastaava työntekijöiden pakottaminen rokotuksiin ei olisi mahdollista. Näin arvioi Helsingin yliopiston työoikeuden dosentti Jaana Paanetoja.

Tällä hetkellä lainsäädäntö ei mahdollista rokotuksiin pakottamista, vaan tartuntatautilaissa säädetyissä erityistapauksissakin rokotus on vapaaehtoinen.

Lainsäädännön muuttaminenkaan tuskin onnistuisi kovin helposti.

”Suomessa se törmäisi perustuslakiin aivan varmasti. Jos ryhdytään pakottamaan, sehän on yksilönvapauteen kohdistuva asia”, sanoo Paanetoja.

Tartuntatautilain erityistapauksesta eli hoitajien rokotuksista on keskusteltu tällä viikolla, kun Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) pääjohtaja Markku Tervahauta sanoi Ylelle, että hänestä Suomessa pitäisi ”varmistaa, että hoivatyössä työskentelee vain rokotettuja ammattilaisia”.

Tällä hetkellä tartuntatautilain mukaan työnantajan tulee huolehtia siitä, että tartuntatautien vakaville seurauksille alttiita potilaita hoitavilla työntekijöillä on rokotus influenssaa vastaan sekä vesi- ja tuhkarokkoa vastaan, jos hoitaja ei ole saanut taudeille suojaa sairastamisen kautta.

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) osastopäällikkö Taneli Puumalainen kertoi tiedotustilaisuudessa torstaina, että THL ei ole ennen pitänyt koronarokotusten lisäämistä tartuntatautilakiin perusteltuna, mutta laitoksen kanta saattaa olla muuttumassa. Nyt STM odottaa, tekeekö THL asiasta uuden lausunnon.

Tervahauta sanoi Ylelle, että ei kannata hoitajien pakkorokotuksia, mutta hänen mielestään koronarokotusten lisäämiselle tartuntalakiin on samanlaiset perusteet kuin influenssalla.

Suomen perus- ja lähihoitajaliitto Superin puheenjohtaja Silja Paavola sanoi Ylelle vastustavansa koronarokotteen lisäämistä tartuntatautilaissa vaadittaviin rokotteisiin.

Suomessa on pakottamisen sijaan pyritty rohkaisemaan rokottamattomia esimerkiksi perustamalla rokotuspisteitä, joihin voi mennä ilman ajanvarausta. Lisäksi rokotuspisteitä on viety esimerkiksi kouluille ja oppilaitoksiin.

Työpaikoilla rokotusten hyödyistä voidaan kertoa ja niiden ottamista suositella. Rokotuksiin saatetaan kannustaa esimerkiksi linjaamalla, että rokotuksessa voi käydä työajalla.

”Meillä työmarkkinajärjestöt kuitenkin kannustavat siihen, että rokotuksia otetaan. Uskon, että tämä on asia, joka toimii ilman lainsäädännön puuttumista asiaan”, Paanetoja sanoo.

Suomessa on keskusteltu siitä, onko työantajan sallittua kysyä työntekijöiltä, ovatko he ottaneet rokotukset.

Tietosuojavaltuutettu linjasi elokuussa, että tieto koronarokotuksesta katsotaan terveystiedoksi. Työnantaja voi käsitellä tällaisia tietoja vain, jos se on työsuhteen kannalta välittömästi tarpeellista.

Työntekijää ei voi velvoittaa kertomaan rokotustiedoistaan kuin laissa määritellyissä erityistapauksissa. Työnantaja voi kuitenkin pyytää työterveyshuollolta tilastotietoa työntekijöiden rokotuskattavuudesta työpaikalla.

”Työnantajille varmaan monissa tilanteissa tämä tilastollinen tieto on riittävää”, sanoo apulaistietosuojavaltuutettu Heljä-Tuulia Pihamaa.

Jos työyhteisö on pieni, tilastoista saattaa olla mahdollista tunnistaa yksittäisiä ihmisiä. Silloin tilastotieto muuttuu Pihamaan mukaan henkilötiedoksi.

Maailmalla rokotuksia houkutellaan ottamaan monin eduin mutta myös pakottamalla

Italian lisäksi muutkin maat ovat ottaneet käyttöön eri vahvuisia rokotevaatimuksia. Yhdysvaltain presidentti Joe Biden kertoi viime viikon torstaina, että jatkossa kaikilta liittovaltion työntekijöiltä ja alihankkijoilta vaaditaan koronarokote.

Lisäksi yli 100 työntekijän yhtiöitä vaaditaan rokottamaan työntekijänsä tai testaamaan heidät viikoittain.

Vaatimukset koskevat yhteensä noin sataa miljoonaa ihmistä eli noin kahta kolmasosaa yhdysvaltalaisista työntekijöistä.

Lue lisää: Joe Biden vaatii koronarokotetta pakolliseksi muun muassa liittovaltion työntekijöille ja yli 100 hengen yhtiöille

Myös esimerkiksi teknologiajätit Google ja Facebook ilmoittivat heinäkuussa, että he vaativat yhdysvaltalaisilta työntekijöiltään koronavirusrokotusta ennen paluuta yhtiön toimipisteisiin.

HS haastatteli tuolloin suomalaisia elinkeinoelämän edustajia, jotka karsastivat ajatusta rokotuspakosta.

Lue lisää: Teknologiajätit alkavat vaatia työn­tekijöiltä korona­rokotusta – Suomessa se ei ole mahdollista, mutta ääri­tapauksissa pääsy työ­paikalle voidaan jopa kieltää

Maiden tilanteet ovat myös erilaisia. Yhdysvallat on antanut kaksi rokoteannosta noin 53 prosentille väestöstään. Suomessa 12 vuotta täyttäneistä noin 65 prosenttia on saanut kaksi rokotetta.

Venäjällä koronavirusrokotus on monilla alueilla määrätty Yhdysvaltojen tapaan pakolliseksi tiettyjen alojen työntekijöille. Esimerkiksi Moskovan alueella muun muassa opettajien, kaupan, kulttuuri- ja tapahtuma-alan sekä julkisen liikenteen työntekijöiden on otettava rokotus.

Venäläiset ovat suhtautuneet epäillen rokotuksiin. Rokotusten vauhdittamiseksi Venäjällä on muun muassa ehdotettu, että työntekijät saisivat kummankin rokotuskerran jälkeen kolme palkallista vapaapäivää.

Rokotekattavuus on Venäjällä selvästi Yhdysvaltoja ja Pohjoismaita jäljessä. Venäjän väestöstä keskimäärin vajaa kolmannes (31,6 prosenttia) on saanut vähintään yhden rokoteannoksen. Täysin rokotettuja oli tiistaihin mennessä 27,3 prosenttia väestöstä.

Ruotsin perustuslain mukaan ketään ei saa rokottaa pakolla. Silti esimerkiksi osa ammattiliitoista katsoo, että yrityksellä voisi olla oikeus esimerkiksi siirtää rokottamaton työntekijä sellaisiin työtehtäviin, joissa hän ei olisi lähikontaktissa muiden työntekijöiden tai asiakkaiden kanssa.

Myös yritysten linjaukset vaikuttavat. Esimerkiksi Googlen vaatimus Yhdysvalloissa saattaa laajentua koskemaan myös yhtiön Ruotsissa työskenteleviä työntekijöitä, kertoi ruotsalaislehti Svenska Dagbladet.

Erilaisia houkutuskeinojakin on tarjolla: Skånessa rokotteita annetaan jalkapallo-ottelun yhteydessä, kertoo Dagens Nyheter.

Ruotsissa yli 70 prosenttia yli 16-vuotiaista on saanut kaksi rokotusta. Torstaina tehtiin päätös myös 12–15-vuotiaiden rokottamisesta.

Saksassa luodaan painetta rokotuksiin aikeella lopettaa rokottamattomien oikeus saada korvauksia menetetystä palkasta karanteeniin joutumisen takia. Tartuntatautilain mukaan karanteenin takia tulleista tulonmenetyksistä voi saada korvauksia. Laki mahdollistaisi korvauksen eväämisen, jos karanteeni olisi voitu välttää rokottautumalla.

Saksassa täyden rokotesuojan saaneet, koronataudin sairastaneet tai tuoreen negatiivisen testituloksen saaneet pääsevät nyt palveluihin ja tapahtumiin, jotka olivat ennen rokotuksia suljettuna.

Maksuttomat testit ovat olleet saksalaisille helposti saatavilla huhtikuusta alkaen. Rokotusintoa yritetään nyt vauhdittaa luopumalla maksuttomista testeistä lokakuussa. Täysi rokotesuoja on Saksassa yli 62 prosentilla väestöstä.

Kiinassa koronarokotukset eivät ole pakollisia, mutta käytännössä julkisella sektorilla ja valtionyhtiöissä työskentelevien on niistä vaikea kieltäytyä.

Valtio on painokkaasti kehottanut rokottamaan erityisryhmiä, kuten satamien ja tullien työntekijöitä ja elintarvikkeiden kylmäketjuissa työskenteleviä.

Maakunnissa viranomaiset ovat määränneet rajoituksia rokottamattomille, jotta nämä eivät pääsisi julkisiin tiloihin. Kansallinen terveyskomissio on kuitenkin määrännyt tällaiset rajoitukset purettaviksi.

Osa paikallisviranomaisista on antanut pieniä palkintoja rokotukseen tulijoille, kuten riisipussin, muutaman euron etusetelin kauppaan tai yhteiskuvan julkkiksen kanssa.

Kansallinen terveyskomissio ilmoitti torstaina, että Kiina on rokottanut kahdesti jo yli miljardi kiinalaista. Kiinassa on 1,4 miljardia asukasta. Valtion tavoite on nostaa rokotuskattavuus nykyisestä 71 prosentista 80 prosenttiin vuoden loppuun mennessä.