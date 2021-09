Rajoitusten purkaminen nostaa lasten tartuntamääriä. Suomessa koulujen avautuminen ei kuitenkaan lisännyt lapsipotilaiden määrää sairaaloissa ja myös päivystyksissä on ollut edelleen hyvin rauhallinen tilanne.

Arki on palautumassa vähitellen normaaliksi Lespinassen viisihenkisessä perheessä. Suomalais-ranskalaisen perheen Bruno-isä pääsi syyskuussa kymmenen kuukauden etätyöjakson jälkeen työmatkalle.

”Saimme todellakin paljon tuliaisia”, 8-vuotias Alvar Lespinasse kertoo.

Alvar sen sijaan joutui viime vuonna viikoksi karanteeniin iltapäiväkerhossa todetun tartunnan takia. Hän ja 6-vuotias Antton sekä 2-vuotias Aili ovat käyneet kaikki useita kertoja koronatestissä. Maija-äiti kertoo, että testeissä on käyty matalalla kynnyksellä jo pienistä flunssaoireista.

Turun kupeessa Kaarinassa asuva perhe uskoo silti selvinneensä korona-ajasta melko vähällä.

”Aika vähällä olemme päässeet muihin verrattuna, mutta onhan tämä ollut tällaista jäiden polttelua. Kaikkeen sitä tottuu, kun ihminen on tällainen mukautuvainen eläin”, Maija Lespinasse hymähtää.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) päivitti maanantaina suosituksensa lasten koronavirustestaamisesta. Pelkät flunssan oireet eivät enää ole alle 12-vuotiaille lapsille syy mennä koronatestiin. Ohjeen mukaan testiin pitää mennä, jos alle 12-vuotiaalla lapsella on oireita, ja perheessä on rokottamattomia 16 vuotta täyttäneitä tai henkilöitä, joiden immuunisuoja koronaa vastaan on puutteellinen.

Riski karanteeneista ja koronatesteistä on kasvamassa, sillä yhteiskunnan avautuminen näkyy lähikuukausina tartuntamäärien kasvussa juuri rokottamattomien ryhmässä eli aivan nuorimmissa lapsissa.

”Yhteiskunnan avautuminen tarkoittaa kontaktien lisääntymistä, mikä taas lisää tartuntojen määrää etenkin rokottamattomien keskuudessa. Tämä koskee luonnollisesti myös lapsia”, ylilääkäri Otto Helve Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL) sanoo.

Maija Lespinasse toivoo, että avautumisesta huolimatta ihmiset muistaisivat epidemian aikaiset hyvät käytännöt.

”Jos virus kulkeutuu perheisiin, en usko, että se tulee lasten mukana, vaan aikuisten, kun porukat alkavat kulkea toimistoissa. Ihmisten pitäisi muistaa käsien pesun tärkeys ja muut käytänteet, ettei homma lähtisi aivan käpälästä”, hän sanoo.

Lasten tartuntojen kasvu on näkynyt maissa, joissa rajoituksia on purettu. Esimerkiksi Britanniassa uusia tautitapauksia on tunnistettu eniten lasten ja teini-ikäisten keskuudessa. Sen lisäksi sairaalahoitojaksot ovat lisääntyneet 5–14-vuotiaiden ikäryhmässä, vaikka sairaalahoidon määrä on kyseisessä ryhmässä edelleen ikäryhmistä alhaisin.

Professori Terhi Tapiainen Oulun yliopistollisesta keskussairaalasta muistuttaa, että Britanniassa tilanne on eri kuin Suomessa.

”Meillä hyvin iso osa 12–15-vuotiaista on saanut vähintään ensimmäisen rokote­annoksen, joka voi jo tuoda suojaa vakavilta infektioilta, kun taas Britanniassa ollaan oltu paljon pidättyväisempiä nuorten rokotusten suhteen”, Tapiainen sanoo.

THL:n Helve korostaa, että lasten osalta tilanne eroaa aikuisista siten, että lapsilla vakavan taudin riski on hyvin pieni.

Lisäksi lapset tartuttavat tautia eteenpäin todennäköisesti aikuisia vähemmän. Syyksi on löydetty tutkimuksissa ainakin se, että lasten nenän limakalvoilla on vähemmän reseptoreita, joihin virus kiinnittyy. Myös lasten vastustuskyky toimii tehokkaammin, mikä saattaa selittää lievemmän taudinkuvan.

Professori Tapiainen ymmärtää perheiden huolen lasten tartunnoista, sillä ihmisillä on sisäänrakennettuna ajatus siitä, että lapsia pitää suojella.

”Pelko ehkä johtuu osaltaan siitä, että ajatellaan yksi yhteen, että kun virus on äärimmäinen riski keski-ikäisille ja ikääntyneille, se on sitä myös nuorille. Näin ei kuitenkaan ole”, Tapiainen painottaa.

Lespinassen perhe suunnittelee jo Ranskan-matkaa sukulaisia tapaamaan. Kuvassa vasemmalta Alvar, Bruno, Antton, Aili ja Maija.

Israelissa tartuntojen määrä on kasvanut yhteiskunnan avaamisen jälkeen rokottamattomien, eritoten lasten keskuudessa. Maassa onkin puhuttu uudesta normaalista.

Kun koulut avautuivat kesän jälkeen, maassa ei huomattu kasvua vakavien tapausten lukumäärissä ja sairaalahoitojaksojen määrissä.

Infektiotautien professori Eyal Leshem totesi Bloombergin haastattelussa, että tältä näyttää, kun yhteiskunta haluaa toimia ilman täydellistä sulkutilaa mutta välttää korkeita sairaalahoito- ja kuolinlukuja.

”Silloin elämä covidin kanssa näyttää tältä”, Leshem sanoi.

Tapiainen muistuttaa, että Suomessa koulujen avautuminen syksyllä ei lisännyt lapsipotilaiden määrää sairaaloissa. Ei, vaikka pääviruksena on ollut jo jonkin aikaa koronaviruksen helpommin tarttuva deltavariantti.

Tapiainen kertoo, että lastenosastoilla ja päivystyksissä on koronaviruksen suhteen edelleen hyvin rauhallinen tilanne. Lastenlääkärit näkevät muihin hengitysinfektioihin sairastuneita lapsia enemmän kuin koronapotilaita.

Yhteiskunnan avautuminen voi lisätä karanteenien mahdollisuutta.

Skotlannissa yhteiskuntaa avattiin viime kuussa. Syyskuussa tartuntojen määrä on kasvanut huomattavasti nuorten lasten parissa. Kuun alussa jopa 35 000 lasta oli poissa koulusta koronavirukseen liittyvien syiden kuten karanteenin vuoksi.

Alvar Lespinasse oli viime vuonna karanteenissa. Etäkouluun hän ei halua enää missään nimessä palata.

Toisella luokalla oleva Alvar Lespinasse ilmoittaa, että hän ei olisi kauhean iloinen, jos joutuisi uudelleen karanteeniin.

”Se oli jonkin verran tylsää, kun piti olla koko ajan tabletilla.”

Karanteenien ja muiden suojakeinojen joukkoon ovat syksyn aikana nousemassa alle 12-vuotiaiden rokotukset. Rokotusten turvallisuudesta ja vaikuttavuudesta odotetaan lähiviikkoina tutkimustuloksia. Jos Suomessa päätetään tarjota rokotteita alle 12-vuotiaille, rokotukset alkavat mahdollisesti ennen vuodenvaihdetta.

Lue lisää: Alle 12-vuotiaiden rokote­tutkimukset valmistuvat lähi­viikkoina: ”Oletus­arvo on, että rokote synnyttää erinomaisen immuuni­vasteen myös lapsilla”

”Jos rokotteet osoittautuvat turvallisiksi, voi olla mielekästä edetä siihen suuntaan. Mutta vasta sen jälkeen, kun haitat ja hyödyt on punnittu”, Terhi Tapiainen korostaa.

Myös Lespinassen perhe joutuu mahdollisesti punnitsemaan rokotteiden ottamista.

”Jos rokotteen ottamisesta tulee velvoite siihen, että lapsi voi elää normaalia elämää, totta kai sen siinä tapauksessa ottaa”, Maija Lespinasse puntaroi.

Myös matkustusrajoitukset voivat vaikuttaa päätökseen. Perheen toinen puoli sukua asuu Ranskassa, eikä perhe ole käynyt tapaamassa heitä pariin vuoteen.

”Rokotus on otettava, jos alle 12-vuotiailta vaaditaan matkustamiseen rokotusta”, Maija Lespinasse jatkaa.

Perheen lapsilla päätös taitaa olla jo valmis.

”Otetaan vain koronapiikki. Jos sen ottaa, ei tule tautia”, ilmoittaa kuusivuotias Antton Lespinasse.

Muiden ikäryhmien rokotuskattavuus suojaa myös kaikkein nuorimpia.

”Etenkin perheen aikuisten rokottaminen estää lasten tartuntoja”, THL:n Otto Helve sanoo.

Israelissa alettiin rokottaa 12–15-vuotiaita jo kesällä. Syynä oli se, että uusista tapauksista noin 40 prosenttia oli 10–19-vuotiailla ja 12 prosenttia 0–9-vuotiailla. Nyt maassa on rokotettu myös alle 12-vuotiaita.

Suomessa alle 10-vuotiaiden osuus uusista tartunnoista on ollut koko epidemian aikana noin kymmenen prosenttia. Syksyllä määrä on noussut lähelle 20 prosenttia.

Vaikka vakava koronatauti on pieni riski lapsille, yksi huolenaihe on pitkä­kestoinen tauti eli long covid. Terhi Tapiainen korostaa, että pitkäkestoiset oireet ovat lapsilla harvinaisia.

”Aikuisilla ilmiö on ollut hyvin selkeä, mutta samaa ei nähdä yhtä selvästi lapsilla. Vakavasti oireilevia lapsia ja nuoria on Suomessa ollut hyvin vähän”, Tapiainen kertoo.

Lespinassen perheen kolme lasta Alvar (vas.), Antton ja Aili kotipihallaan Kaarinassa.

THL:n mukaan vain 0,3 prosenttia viruksen saaneista nuorista on tarvinnut sairaalahoitoa. Määrä on vähäinen verrattuna esimerkiksi Yhdysvaltoihin, jossa osassa osavaltioista lähes kaksi prosenttia lapsilla todetuista tartunnoista on johtanut sairaalahoitoon.

”Yhdysvalloissa on paljon väestöllisiä ja yhteiskunnallisia eroja jo osavaltioiden välillä”, Tapiainen huomauttaa.

”Tietyssä osavaltiossa tapahtuvat asiat eivät ole suoraan yleistettävissä Suomeen, sillä rokottamattomien lasten riskiin sairastua vaikuttavat lasten taustatekijät ja muun yhteiskunnan rokoteaktiivisuus.”