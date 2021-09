HS:n kerran viikossa julkaistava koronakatsaus kertoo rokotus-, sairaalahoito- ja tartuntatilanteen kehittymisestä viime viikkoina.

Sairaalahoidossa on koronaviruksen takia nyt 100 potilasta, joista 28 tehohoidossa, ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) maanantaina julkaisemista tiedoista.

Sairaalahoitoa saavien määrä on pysytellyt samoissa luvuissa muutaman viikon ajan. Viikko sitten maanantaina sairaalassa oli 101 ja kaksi viikkoa sitten 96 koronapotilasta.

Tehohoitoa saavia on nyt 28 eli hieman enemmän kuin mitä parin viimeisen viikon aikana keskimäärin on ollut. Viime viikkoina tehohoidossa on ollut noin 20–23 potilasta.

TOISEN rokoteannoksen saaneita on nyt 63,9 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä suomalaisista. Se on 3,7 prosenttiyksikköä enemmän kuin viikko sitten.

Täysin rokotettujen 80 prosentin tavoite saavutetaan marraskuun puolivälissä, jos rokotusväli on 12 viikkoa ja kaikki ottavat myös toisen annoksen.

Jos rokotusväliä saataisiin kiritettyä 8 viikkoon, tavoite saavutettaisiin jo lokakuun puoleen väliin mennessä.

Käytännössä on kuitenkin huomattu, että aivan kaikki eivät ota toista annosta.

THL:n johtavan asiantuntijan Mia Kontion mukaan ensimmäisen annoksen kattavuus tulisi saada noin 85 prosenttiin, jotta toisen annoksen kattavuus olisi noin 80 prosenttia.

Maailmanlaajuisesti tarkasteluna eniten kansalaisiaan on rokottanut Arabiemiirikunnat, jossa väestöstä noin 89 prosenttia on saanut ainakin ensimmäisen rokotteen. Portugalilaisista ensimmäisen annoksen on saanut liki 87 prosenttia.

Luvut selviävät Our World in Datan keräämistä tiedoista. Luvut kuvaavat koko väestöä, eivät pelkästään yli 12-vuotiaita. Suomessa koko väestöstä ensimmäisen rokotteen on saanut noin 73 prosenttia.

KORONATARTUNTOJEN määrä Suomessa on tasaisessa laskusuunnassa. Ilmaantuvuusluku on nyt noin 132, kun viikko sitten se oli noin 146 ja kaksi viikkoa sitten noin 155.

Ilmaantuvuus tarkoittaa tartuntojen määrää 14 päivän aikana 100­000 asukasta kohti.

Euroopassa ilmaantuvuus on viime viikkoina pysytellyt tasaisesti noin 250:ssä. Yhdysvalloissa koko kesän jatkunut tartuntamäärien jyrkkä kasvu näyttää taittuneen. Syyskuussa ilmaantuvuus on ollut siellä tasaisesti 650–680 kieppeillä.