Suomessa koronapassi kannattaa edelleen valmistella, sanoo terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL).

Britanniasta kerrottiin sunnuntaina, että Englantiin kaavaillun rokotepassin valmistelusta päätettiin luopua.

Terveysministeri Sajid Javidin mukaan hallitus muutti kantaansa, koska se ei näe passia enää tarpeelliseksi Englannin nykyisessä tauti- ja rokotekattavuustilanteessa.

Myös esimerkiksi Tanskassa koronapassista on jo pääosin luovuttu.

Suomessa koronapassia Britannian tavoin vasta harkitaan, ja laki voisi tulla voimaan aikaisintaan lokakuussa. Lakiesitys aiotaan antaa eduskunnalle syyskuun puolivälissä.

Toisaalta yhteiskuntaa aiotaan avata laajasti, kun 80 prosenttia yli 12-vuotiaista suomalaisista on saanut kaksi rokotusta tai kaikilla halukkailla on ollut mahdollisuus ottaa ne. Tämän on arvioitu tapahtuvan loka–marraskuun vaihteessa.

Kannattaako koronapassia ottaa enää loka–marraskuussa käyttöön?

”Sanoisin, että se valmistelu kannattaa kyllä tehdä. Jos koronapassia tarvitaan, se olisi olemassa”, sanoo THL:n Mika Salminen.

”Se, että otetaanko se käyttöön ja tarvitaanko sitä, on kysymys, jota arvioidaan silloin.”

Salminen ei ole yllättynyt Britannian hallituksen päätöksestä. Monessa maassa otetaan varovaisia askeleita normaalimpaan, hän sanoo.

Salmisen mukaan yhteiskunnassa ei haluta luoda lisäesteitä palveluiden käyttöön, jos sellaiset eivät ole todella tarpeen.

”Luulen, että britit ovat tehneet juuri sen arvion, että heillä on tarpeeksi korkea rokotekattavuus. Voihan olla, että niin on sitten meidänkin kohdallamme, mutta sen näyttää aika sitten siinä tilanteessa.”

Britanniassa yli 16-vuotiaista jo yli 80 prosenttia on saanut kaksi annosta koronavirusrokotetta. Suomessa rokotteita annetaan jo kaikille yli 12-vuotiaille. Heistä noin 64 prosenttia on saanut kaksi rokoteannosta.

Suomessa tiedostetaan, että koronapassi saattaisi jäädä lyhytikäiseksi.

Esimerkiksi hallituksen tuoreen hybridistrategian mukaan koronapassi toimisi ”välivaiheen ratkaisuna” ennen yhteiskunnan avaamista kokonaan.

”Vaikka koronapassin käyttöaika jäisi lyhyeksi, sen merkitys olisi merkittävä erityisesti aloille, jotka ovat eniten kärsineet rajoitustoimista”, sanotaan strategiassa.

Myös työ- ja elinkeinoministeriön elokuisessa muistiossa pohdittiin, onko koronapassin käyttöönotto lokakuussa enää tarpeen, kun rokotukset edistyvät.

Koronapassin tavoitteena on toimia vaihtoehtona rajoituksille, kertoo sosiaali- ja terveysministeriön (STM) johtaja Pasi Pohjola. Hän vastasi HS:n kysymyksiin sähköpostitse.

”Passin osalta valmistelussa on myös katsottu pidemmälle tulevaisuuteen. Hyödyllisyys varmasti tulee riippumaan siitä, millä aikataululla se saadaan käyttöön ja miten tilanteet tulevat kehittymään tartuntojen ja toisaalta rajoitusten suhteen.”

Passi olisi käytössä vain silloin, kun tiloja tai tilaisuuksia koskevia rajoituksia olisi voimassa. Rajoitusten kohteena olevat tahot voisivat edellyttää koronapassia asiakkailtaan.

Ollaanko passin suhteen jo myöhässä?

”STM kysyi jo keväällä ministeriöiltä tarvetta edistää koronapassia, mutta silloin sen edistämistä ei eri ministeriöissä nähty tarpeelliseksi”, Pohjola vastaa.