Kaksi kertaa rokotettujen on Salmisen mukaan jo melko turvallista matkustaa etenkin Euroopassa. THL on muuttamassa matkustussuosituksiaan verkkosivuilleen vielä tämän viikon aikana.

Suomalaiset ovat alkaneet taas matkustaa ulkomaille tai ainakin suunnitella matkoja sitä mukaa kuin koronarokotukset ovat edenneet ja matkustusrajoituksia on poistettu.

Ulkomaille pääsee jo melko hyvin. Silti moni suomalainen miettii, kannattaako ulkomaille vielä matkustaa.

Voiko ulkomaanmatkalle jo lähteä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) terveys­turvallisuus­osaston johtaja Mika Salminen?

”Tällä hetkellä THL:n kanta on se, että jos on saanut kaksi rokotetta ja toisesta annoksesta on kulunut viikko, silloin voi aika turvallisin mielin matkustaa, erityisesti Euroopan ja EU:n alueella”, Salminen sanoo.

”Matkustaminen itsessään ei enää aiheuta suurta riskiä.”

Viikonvaihteessa keskustelua herätti Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) diagnostiikkajohtajan Lasse Lehtosen haastattelu Ilta-Sanomissa, jossa hän rohkaisi suomalaisia matkustamiseen.

Lehtonen piti Euroopassa matkustamista varsin turvallisena. Hänen mukaansa ei ole juuri eroa, matkustaako ”Kuopiosta Helsinkiin vai Berliiniin”.

THL:n Salminen on samoilla linjoilla.

”Se ero on muuttunut hyvin pieneksi. Sielläkin [Berliinissä] rokotuskattavuus on korkea ja tapausmäärät eivät ole mahdottomia”, hän sanoo.

”Totta kai kannattaa itse aina katsoa, mikä sen maan tilanne on. Mutta sellainen kategorinen matkustamisen välttämissuositus on kyllä tullut matkansa päähän.”

Mika Salminen THL:n sekä sosiaali- ja terveysministeriön viikoittaisessa koronatilannekatsauksessa Helsingissä 26. elokuuta.

Uusia matkustussuosituksia ollaan Salmisen mukaan parhaillaan päivittämässä THL:n verkkosivuille. Uudet ohjeet aiotaan julkaista verkossa vielä tämän viikon aikana, hän kertoo.

Tällä hetkellä THL:n matkustussuosituksissa kehotetaan vielä noudattamaan erityistä varovaisuutta, kun matkustetaan EU- ja Schengen-alueelle tai maihin, joista hallitus on poistanut maahantulon rajoitukset. Tämä ohjeistus on nyt lieventymässä.

”Eli jos on saanut kaksi rokoteannosta ja toisesta annoksesta on kulunut viikko, silloin riskit matkustamisen suhteen ovat pieniä erityisesti EU:n alueella”, Salminen sanoo.

Ilman täyttä rokotussarjaa ei suositella matkustamaan Euroopan sisälläkään, sillä koronavirusta on yhä myös ympäri Eurooppaa.

Salminen kehottaa matkaa suunnittelevia tarkistamaan maan koronatilanteen ja maahantulosäännökset. Tautitilanne ja rokotuskattavuus vaihtelevat eri maissa myös Euroopan sisällä.

”Ei pidä lähteä siitä, että kaikkiin maihin saa tulla rokotustodistuksella. Joissakin maissa on lisäehtoja”, Salminen sanoo.

Euroopan ulkopuolisiin maihin matkustamiseen liittyy hänen mukaansa edelleen enemmän riskejä, koska monissa maissa virusta on yhä paljon. Lisäksi useissa maissa ollaan rokotuksissa vasta alkuvaiheessa.

Salminen muistuttaa, että kahden koronarokotteen suoja tautia vastaan ei ole täydellinen. Hän myös huomauttaa, että maissa, joissa epidemiatilanne on paha, sairaanhoidon resurssit ovat kovilla. Vaikka koronavirukselta säästyisikin, hoitoon pääsy voi olla vaikeaa myös muiden terveys­ongelmien kanssa.

”Jokaisen täytyy katsoa itse, mitkä tilanteet ovat ympäri maailmaa. Tilanteet muuttuvat niin nopeasti, ettei THL ehdi kaikkia seurata”, Salminen sanoo.

”Maailmassa matkustaminen ei ole palannut vielä ihan normaaliksi eikä palaa vielä johonkin aikaan.”