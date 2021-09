Miehen mielentilaa käsitellään keskiviikkona, mutta käsittely on siltä osin salainen. Hän sanoo olleensa tekoaikaan alentuneesti syyntakeinen.

Kuopion kouluhyökkäyksen hovioikeuskäsittelyssä kuultiin maanantaina syytettyä. 26-vuotias mies vastaili kysymyksiin kuten käräjäoikeudessakin, rauhallisesti ja ilman silminnähtäviä tunnereaktioita.

Yksi ihminen kuoli ja kymmenkunta ihmistä haavoittui tai loukkaantui, kun syytetty hyökkäsi miekan kanssa kauppakeskus Hermanin yhteydessä sijainneisiin Savon ammattiopiston tiloihin kaksi vuotta sitten. Mies opiskeli opistossa, ja uhrit olivat hänen kurssitovereitaan.

Mies kertasi hovioikeudelle päivänsä kulun 1. lokakuuta 2019 siitä lähtien, kun hän aamulla haki postista nettikaupasta tilaamansa miekan siihen asti, kun hänet otettiin kiinni ja vietiin sairaalaan poliisin ammuttua häntä jalkaan.

Väkivaltateoistaan syytetty oli lyhytsanainen. Esimerkiksi kun hyökkäyksessä surmansa saaneen 23-vuotiaan ukrainalaisnaisen aviomiehen asianajaja Markku Savolainen kysyi mieheltä, missä vaiheessa mies aiheutti tietyt uhrin vammoista, hänen vastauksensa jokaiseen kysymykseen oli ”en muista”.

”Näin se vain on. Siinä päivässä on paljon mustia aukkoja”, syytetty sanoi.

Kuten käräjäkäsittelyssä, myös hovissa mies kertoi, että olisi tappanut kaikki opiskelijat luokkahuoneessa, jos se olisi ollut mahdollista. Mieheltä myös kysyttiin, miltä teko tuntuu hänestä nyt.

”Olihan se todella väärin tehty, ei siitä voi muuta sanoa. Mutta se nyt meni sillä lailla”, hän sanoi.

Miehen vastaus oli samankaltainen kuin käräjäkäsittelyssä viime vuoden syksyllä. Alun perin esitutkinnassa mies ei ilmaissut poliisille katumusta teostaan. Käräjäoikeudessa hän kuitenkin sanoi, että tilanne oli muuttunut, eikä hän tekisi enää samoin jos voisi valita.

Hovioikeudessa yksi asianomistajien asianajajista kysyi mieheltä, pystyykö mies asettumaan toisten ihmisten asemaan ja kuvittelemaan, miltä hyökkäyksen kohteeksi joutuneista opiskelijoista tuntuu. Ennen kuin syytetty ehti vastata, tuomari puuttui tilanteeseen, koska katsoi asian liittyvän kysymykseen miehen syyntakeisuudesta.

Miehen mielentilaa koskevia asioita on määrä käsitellä hovioikeudessa tiistaina, jolloin häntä on määrä kuulla uudestaan. Koska kyse on terveystiedoista, hovioikeus on linjannut, että käsittely käydään suljetuin ovin.

Keskeistä miehen valituksessa hovioikeuteen on, että hän katsoo olleensa teot tehdessään alentuneesti syyntakeinen ja että hänet tulisi sen vuoksi tuomita elinkautisen vankeuden sijasta määräaikaiseen vankeuteen. Elinkautisesta voi päästä ehdonalaiseen vapauteen aikaisintaan vasta 12 vuoden jälkeen. Määräajaksi tuomittu ensikertalainen sen sijaan voi päästä ehdonalaiseen suoritettuaan rangaistuksesta puolet.

Miehelle tehtiin mielentilatutkimus jo esitutkinnan aikana. Lausunnossaan siitä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) katsoi, että mies oli tekojen aikaan ollut syyntakeinen eli ymmärsi tekonsa. Käräjäoikeus oli samaa mieltä.

Syytetty on aiemmin kertonut tunteneensa vihaa toisia ihmisiä ja maailmaa kohtaan. Hänen mukaansa teon perimmäisenä tarkoituksena oli kuolla poliisin luoteihin.

Käräjäoikeus tuomitsi miehen viime vuonna murhan lisäksi 20:stä murhan yrityksestä. Hovivalituksessaan mies vaatii muun muassa, että suurin osa murhan yrityksiä koskevista syytteistä hylätään.

Käräjäoikeus katsoi, että myös luokasta vammoitta paenneet oppilaat olivat tilanteessa yhtä lailla hengenvaarassa. Siksi mies tuomittiin myös heihin kohdistuneista murhan yrityksistä.

Miehen hovivalituksen mukaan toisin kuin käräjäoikeus katsoi, luokkatila ei ollut hänen hallinnassaan siten, että hän olisi uhannut kaikkien luokassa olleiden henkeä. Tämän vuoksi hovioikeudessa on kuultu paljon todistelua siitä, minkälaisia pakokeinoja ja -reittejä opiskelijoilla oli.

Maanantaina aamupäivällä hovioikeus kuuli naisopiskelijaa, jonka onnistui heittää hyökkääjää tuolilla ja paeta luokkahuoneesta ilman fyysisiä vammoja.

”Mietin, että mitä voin tehdä. [Tietokoneen] näyttöä ei voi heittää, koska se on johdoilla kiinni, näppäimistö oli liian kevyt. Ajattelin, että tuoli on hyvä, mutta tarvitsen heittämiseen oikean hetken”, hän sanoi.

Toinen opiskelija kertoi, miten pääsi pakenemaan sen jälkeen kun hyökkääjää oli heitetty tuolilla.

”Luokassa oli täysi kaaos, tilanne oli sekava. Sitten kun aukesi se yksi ikkuna mennä, oli pakko, ei tiennyt, että voiko enää paeta jos ei silloin mene”, hän sanoi.

Luokassa oli kaksi ovea huoneen etuosassa, mutta sieltä myös hyökkäys alkoi.

”Luokassa oli vain yksi käytävä keskellä, mitä kuljettiin. Pöydät olivat riveittäin ja seinää vasten. Kun surmaaja oli keskikäytävällä, siitä ei voinut kulkea. Joten ihmiset nousivat pöydille ja yrittivät paeta pöytiä pitkin”, kolmas opiskelija kertoi.

Hovikäsittelyn on määrä päättyä tiistaina. Hovioikeus antaa tuomion syytetylle Joel Marinille myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.