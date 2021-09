Poliisi: Niuvan­niemen oikeus­psykiatrisesta sairaalasta karannut nainen on saatu kiinni

Nainen karkasi perjantaina.

Niuvanniemen oikeuspsykiatrisesta sairaalasta Kuopiossa perjantaina karannut nainen on saatu kiinni, tiedottaa Itä-Suomen poliisilaitos.

Nainen löydettiin poliisitehtävän yhteydessä maanantai-iltana. Kiinniotto sujui tiedotteen mukaan rauhallisesti, ja nainen palautettiin Niuvanniemen sairaalaan.

POLIISI sai perjantaina kello 12.38 ilmoituksen Niuvanniemen sairaalasta karanneesta naisesta.

Niuvanniemen sairaala on toinen Suomen valtion ylläpitämistä oikeuspsykiatrisista sairaaloista. Sairaalan potilaista enemmistö on oikeuspsykiatrisia potilaita, eli rikokseen syyllistyneitä henkilöitä, jotka on mielentilatutkimuksissa ilmenneen psyykkisen sairauden vuoksi todettu syyntakeettomaksi.