Lapin isoilla lohijoilla koettiin vastakohtien kesä, kun Tornionjokeen nousi kalaa lähes ennätysvuosien tahtiin. Samaan aikaan Utsjoen Tenojoella Atlantin lohi rauhoitettiin kokonaan ja vieraslaji valtasi joen.

Kuution muotoisessa sumpussa näkyy liikettä. Jan-Peter Pohjola kävelee Tenojoen pyöreillä rantakivillä vesirajaan ja nostaa sumpusta kaksi kalaa.

Kalat ovat kyttyrälohia, Tyyneltämereltä Kuolan niemimaan kautta Tenoon tullut vieraslaji. Niitä on tänä kesänä noussut Tenojokeen kaikuluotainlaskentojen perusteella alustavasti yli 40 000 eli noin kymmenen kertaa enemmän kuin kaksi vuotta sitten.

Kyttyrälohi huolestuttaa Tenojokilaakson asukkaita ja kalastajia.

Kuolleita kyttyrälohia löytyy sieltä täältä Tenon rantaa. Kyttyrälohi kasvaa sukukypsäksi kahdessa vuodessa ja jo jokeen noustessaan muodostaa kutuasun. Samalla sen laatu ruokakalana heikkenee nopeasti, kunnes se kudun jälkeen kuolee.

”Kutevat kalat voivat olla osittain kuoliossa. Ne menevät karun näköisiksi”, sanoo Luonnonvarakeskuksen (Luke) asiantuntija Pohjola.

Kyttyrälohet ovat tuorein Utsjokea viime vuosina koetelleista vaikeuksista.

Atlantin lohi rauhoitettiin heikon kannan takia kokonaan kesän ajaksi Tenolla, joten paikalliset tai matkailijat eivät voineet lohestaa koko kesänä.

Atlantin lohen tilanne on heikko globaalisti, toteaa Pohjola. Viime vuosina Tenolla kanta on heikentynyt nopeasti. Pohjolan mukaan tilanne johtuu ilmaston­muutoksen ja ihmistoiminnan vaikutuksista koko Pohjois-Atlantin eliöyhteisöihin.

Utsjoella on arveltu, että kyttyrälohi veisi tilaa Atlantin lohen kudulta ja poikasilta. Pohjolan mukaan nykyinen tutkimustieto ei tue näkemystä.

Myös alkuperäiset Atlantin lohet ovat menestyneet Kuolan niemimaalla samoissa joissa, missä kyttyrälohet ovat lisääntyneet. Lohilajit kutevat eri aikoihin, ja Atlantin lohi aloittaa kudun kyttyrälohta myöhemmin.

Jo elokuun puolivälissä kuolleita kyttyrälohia alkoi ilmaantua Tenojoen rannoille ja rantavesiin. Luonnonvarakeskuksen asiantuntija Jan-Peter Pohjola keräsi lohia haavilla.

Vesa Länsmanin kotoa ei näy Tenolle.

Se on ollut tänä kesänä helpotus, koska lohiveneet on pitänyt jättää rantaan. Kaldoaivin paliskunnan poroisäntänä ja yrittäjänä työskentelevä Länsman on kesäisin soutanut lohituristeja.

”Kesän alussa tuntui, että on nieleksimistä, kun joelle ei pääse”, sanoo Länsman.

Talven ruokakalat Länsman aikoo käydä pyytämässä tunturijärviltä.

Lohenpyyntiä on rajoitettu aiemminkin, mutta täysrauhoitus tuli paikallisille uutena asiana.

”Tenon pyynti on jo vähentynyt paljon. Paljonko kauempana merellä lohen syönnösalueilla pyydetään? Siitä ei tunnu olevan tutkijoillakaan tietoa”, hän sanoo.

Poroisäntä, kunnallispoliitikko ja kokenut lohenpyytäjä Vesa Länsman pitää Tenon tilannetta hyvin epävarmana. Länsmanin mielestä ei ole varmaa, miksi atlantinlohikanta on heikentynyt joessa jyrkästi.

Saamelaisten lohestuskulttuuri on ollut Länsmanin mielestä muuttumassa ennen nykyisiä rajoituksia, joiden on kritisoitu uhkaavan ikivanhoja pyyntitapoja.

”Patopyynti on valitettavasti loppumassa omia aikojaan, kun pyytäjät vanhenevat. Nuorisoa padon rakentaminen ei niin kiinnosta”, Länsman kertoo.

Länsman ei näe rauhoitukselle tällä hetkellä vaihtoehtoa.

”Jos kutukanta vähenee, voi tulla vielä pidempikin kausi ilman pyyntiä”.

Kolarin Lappeansuvannossa Tornionjoella käy kuhina heinäkuun lopussa.

Parivaljakko asettuu lohiveneellä Lappean Lohen laituriin. Pääkaupunkiseudulla asuvat veljekset Reijo ja Pasi Liukolampi ovat ensimmäisellä lohensoutu­retkellään tällä joella. Äsken tärppäsi viisikiloinen lohi.

Reijo Liukolampi tarkistaa ja kuvaa vieheen, jolla hän sai päivän ensimmäisen lohen Torniojoesta. Veljensä Pasi Liukolampi siivoaa vuokravenettä samaan aikaan.

Tenojoen rauhoituksen takia Tornionjoelle povattiin erityisen kiivasta lohestus­kesää. Tenolla käyneitä kalastajia kävikin Tornionjoella jonkin verran, arvioi Lappean Lohen toimitusjohtaja Marika Kylmämaa. Lohta nousi jokeen yli 84 000 yksilöä eli kolmanneksi eniten tällä vuosituhannella.

”Aiempina kesinä tavattuja vaurioituneita kaloja on ollut vain yksittäisiä”, Kylmämaa sanoo.

Tornionjoen lohien koossa olisi parantamisen varaa, arvioi Kylmämaa. Hänen mielestään merikalastukseen tarvittaisiin kappalekohtaisen saaliskiintiön sijasta painoon perustuva kiintiö.

Lappean Lohen Mauri Kylmämaa tarkistaa asiakkaiden vuokraamaa lohivenettä Torniojoen Lappeansuvannossa Kolarissa elokuun alussa.

”Silloin isot kalat voisi vapauttaa jokiin kutemaan ja kanta vahvistuisi.”

Tornionjoen lohikannan tilanne on nyt erilainen kuin 30 vuotta sitten.

”Takavuosina kannassa on ollut aaltoliikettä. Vuosituhannen lopulla kanta oli heikko, kunnes merikalastusrajoitusten ansiosta se pääsi paremmin jokeen lisääntymään”, Kylmämaa sanoo.

Luonnonvarakeskuksessa tutkimusmestarina työskentelevän Ari Savikon mukaan suomalaiset ja ruotsalaiset tekivät Tornionjoen lohikannan eteen lopulta tiivistä yhteistyötä. Lohta istutettiin runsaasti ja kalastusrajoituksia kohdennettiin oikein.

”Jos olisi odotettu, että luonto korjaa, ei siellä olisi pyytämistä kestävää kalakantaa”, sanoo Savikko.

Lohijokien kansainvälisyys tekee Savikon mielestä kalakantojen hoitamisesta hankalaa.

”Yhteistä säveltä ei löydy ennen kuin kannat ovat niin huonoja, että on pakko tehdä jotain”, Savikko toteaa.

Savikko ennakoi Tenon lohikannan kohentamisesta pitkää hanketta.

”Biologisesta näkökulmasta vuoden rauhoitus ei riitä. Lohiasiassa vaikuttavat kuitenkin myös aluepolitiikka, alkuperäiskansojen oikeudet ja kansainväliset sopimukset Norjan kanssa. Näiden painoarvo yhdessä ei saisi ylittää biologista näkökulmaa”, sanoo Savikko.

Nykyiseen arvoonsa lohi on noussut suomalaisessa kalastuskulttuurissa virkistyskalastuksen yleistyttyä.

”Lohet ovat olleet kuninkaan kaloja, joiden pyyntiä on säännelty tarkasti”, sanoo suomalaisen kalastuskulttuurin historiaan perehtynyt Savikko, joka on perustanut kalakirjaston Muonion Jerisjärven rantaan.

Lohta pyydettiin myyntikalaksi, koska yläluokat suosivat maukasta ja näyttävää kalaa. Lohen säilyttäminen oli kansalle vaikeaa. Suola oli kallista ja rasvaisen kalan kuivaaminen hankalaa. Suolan hinnan lasku ja sotien jälkeen yleistyneet jääkaapit nostivat lohen arvon huippuunsa.

Muualta tulevia vaelluskaloja on voinut pyytää enemmän kuin lähijärvien kalakantoja.

”Lohi on poliittisin ja tunteita herättävin kala. Kun kalaan liittyy taloudellisia intressejä, sen pyyntiin käytetään paljon aikaa ja panoksia”, Savikko kertoo.

Suomalaiseen pyyntikulttuuriin Savikko kaipaisi lisää kohtuutta.

Lohia on kuskattu roskiin tai kaatopaikalle, kun ei pystytä käyttämään koko saalista. Siinä ei ole järkeä”, sanoo Savikko.

Utsjokea koronaviruspandemia ja lohitilanne ovat koetelleet niin, että kunta on käynnistänyt äkillisen rakennemuutoksen ohjelman. Koronapandemia on hyydyttänyt kehittymässä olleen kansainvälisen matkailun ja vaikeuttanut rajakauppaa.

Kunnanjohtaja Vuokko Tieva-Niittyvuopion mukaan kunnassa yritetään helpottaa elinkeinojen ja ihmisten ahdinkoa eri hankkeilla.

Yksi suunnitelluista hankkeista on Tenon vartta kulkevan tien kehittäminen kansainvälisen pyörämatkailun tiestöksi, koska pyörämatkailu on maailmalla voimakkaasti kasvava trendi.

”Karigasniemi–Nuorgam-väli kulkee perinteisten saamelaisten kylien läpi”, kertoo kunnanjohtaja Tieva-Niittyvuopio.

Kunnassa käynnistetään pienempiä hankkeita ja työvoimapoliittisia koulutuksia yrittäjille.

Matkustusrajoitusten lieventymisen takia ulkomaalaisia matkailijoita on käynyt Utsjoella jo jonkin verran.

”Talven suhteen odotukset ovat varovaiset, mutta toiveikkaat”, sanoo Tieva-Niittyvuopio.

Tenolla kyttyrälohen nousu voi olla vasta alkua.

Luken Jan-Peter Pohjolan mukaan kyttyrälohen luontaisilla elinalueilla Tyynellämerellä Tenon kokoisiin jokiin kyttyrälohta voi nousta monta kymmentä kertaa enemmän kuin tänä kesänä.

”Jos jokeen nousee satojatuhansia tai miljoonia kyttyrälohia, jotka sitten jäävät rannoille mätänemään, sillä olisi selvä lannoittava vaikutus.”

Utsjoella vuosia työskennellyt Luonnonvarakeskuksen asiantuntija Jan-Peter Pohjola tyhjensi Tenojoen rannalta sumpusta kaksi kyttyrälohta, jotka lähetettiin ruokavirasto Eviraan tutkittavaksi.

Tyynenmeren kyttyrälohet ovat päätyneet Tenoon Kuolan niemimaalta, missä Neuvostoliitto istutti niitä 1950-luvulla, ja Venäjä jatkoi istutuksia vuoteen 2001 asti. Tarkoituksena on ollut saada lisää pyydettävää lohikalaa. Tenossa kyttyrälohia on saatu saaliiksi satunnaisesti jo vuosikymmeniä.

Norjassa kyttyrälohta poistopyydetään lohijoista kiivaasti. Myös Suomessa on toivottu kyttyrälohen poistamista Tenosta. Pohjolan mukaan poistopyynti on lähes mahdoton taistelu. Kahden vuoden päästä Tenoon nousee toisessa joessa syntyneitä kyttyrälohia.

Pohjolan mukaan kyttyrälohi on tullut Pohjois-Atlantille jäädäkseen.

Ravintoloitsija Vuokko Mikkola teki kesällä testin saatuaan muutaman kyttyrälohen käyttöönsä. Mikkola valmisti kalasta ruokaa. Paikalliset söivät Mikkolan mukaan hyvällä ruokahalulla tietämättä syövänsä kyttyrälohta.

Osa Tenojoen rannoille ja rantavesiin kantautuneista lohista on jo menettänyt muotoansa.

Ari Savikon mielestä Tenolla voitaisiin tehdä kyttyrälohen pyynnistä elämysmatkailutuote. Kunnanjohtaja Vuokko Tieva-Niittyvuopion mukaan kyttyrälohen mahdollisuuksista on kunnassa jo puhuttu.

”Mielipiteet ovat jakautuneet kahtia. Yhdet haluavat estää kyttyrälohen nousun hinnalla millä hyvänsä, ja toiset miettivät tapoja hyödyntää tulokasta”, Tieva-Niittyvuopio sanoo.

Utsjoelle on noussut koronaviruspandemian aikana myös matkailurakennuksia. Juhani Eiramo rakennutti Tenon rantaan hotellin, joka odottelee vielä asiakkaita.

