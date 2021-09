Opetus- ja kulttuuriministeriö esittää kolmiportaista tukea laajennettavaksi varhaiskasvatukseen. Opetusalan ammattijärjestö pelkää, että samalla toistetaan samat virheet kuin kouluissa.

”Katso, ensin puemme päälle ja sitten menemme ulos”, varhaiskasvatuksen erityisopettaja Tuula Immonen näyttää kuvin Elliot Uwelle, 6.

Sillä aikaa kun Immonen auttaa sisällä Arttur Shopinia, 5, pukemaan ulkovaatteita, varhaiskasvatuksen erityisopettaja Hanna Tanska ottaa valmiit lapset vastaan pihalla.

Tänään leikitään piilosta. Se on lasten mielenkiinnon kohteista noussut leikki. Apuna siinä käytetään iPadia.

Kun yksi löytää toisen, hän saa hetken katsoa laitteella videota. Näin leikki sujuu niiltäkin lapsilta, jolla ei ole samanlaisia taitoja leikkiä toisten kanssa.

Vipeltäjät on helsinkiläisen päiväkoti Kajuutan 3–6-vuotiaiden lasten niin sanottu integroitu erityisryhmä.

Se tarkoittaa, että ryhmän lapsista osa tarvitsee erityistä tukea kasvulleen ja kehitykselleen, kun taas osa lapsista on vertaislapsia, jotka toimivat mallina arjen tilanteissa.

Ryhmään kuuluu kaksitoista lasta, mutta useimmiten toimitaan tätäkin pienemmissä ryhmissä. Niin nytkin. Muiden ulkoillessa osa lapsista jää sisälle leikkimään lastenhoitaja Ilvana Packan kanssa.

”Pienryhmät mahdollistavat yksilöllisen ohjauksen ja sen, että voimme huomioida jokaisen lapsen omat kiinnostuksen kohteet ja vahvuudet”, Immonen kertoo.

Koska osa Vipeltäjien lapsista tarvitsee muita enemmän tukea arkeensa, sanallisen viestinnän tukena käytetään kuvatukea ja tukiviittomia. Välillä tilanteen tueksi käytetään pikapiirtämistä.

Kommunikointitaitoja harjoittelevilla lapsilla on esimerkiksi kommunikointikansiot, joista he voivat osoittaa haluamaansa kuvaa.

”Kuvien avulla vahvistetaan kommunikaatiota sekä leikki- ja vuorovaikutustaitoja”, Immonen kertoo.

Hanna Tanska selittää pikapiirtämällä Elliot Uwelle, 6, miksi pöydälle kiipeäminen voi olla vaarallista.

Vipeltäjien ryhmässä käytetään kommunikaation tukena kuvia.

Lisäksi käytössä on myös muita menetelmiä. Monet niistä ovat sellaisia, jotka tukevat kaikkia ryhmässä.

Esimerkiksi aamupiirissä jokainen toivotetaan tervetulleeksi laulamalla, ja tervehdittävä saa sillä aikaa pomppia trampoliinilla. Liikunnan avulla harjoitellaan karkeamotorisia taitoja.

Osalla lapsista on päiväkotipäivän aikana puheterapiaa.

Toiminnan suunnittelussa ennakointi on tärkeää. Esimerkiksi kuvaajan ja toimittajan saapumiseen on päiväkodissa valmistauduttu piirtämällä toimittajan kuva.

Kaikkea ei voi kuitenkaan ennakoida. Tällä kertaa yllätyksenä tulee, että pihalle kaartaa juuri ennen ulkoilua huoltoyhtiön auto ja huoltomiehet alkavat korjata ulkovarastoa.

Jos huoltoauton saapuminen saa kaikki päiväkotilasten nenät kiinni ikkunaan, osalle erityistä tukea saaville lapsille toivomus pysytellä huoltomiesten asettaman teipin ulkopuolella on liki kohtuuton vaatimus.

Tanska piirtää ulkona maahan viivan ja rastin: se tarkoittaa, ettei viivan yli saa mennä.

”Helpottaisi, jos saisimme tietää näistä etukäteen, niin osaisimme ottaa ne huomioon”, Tanska sanoo.

Toisaalta vaihtuvat arjen tilanteet ovat nekin oppimispaikkoja, hän jatkaa.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja Tuula Immonen ehdottaa hiekkaan piirtämällä Arttur Shopinille vesimaalausta. Taustalla maalataan varaston ovea.

Kunnissa on kirjavia käytäntöjä siitä, miten lapsen saama tuki varhaiskasvatuksessa järjestetään.

Opetus- ja kulttuuriministeriössä on valmisteltu varhaiskasvatuslakiin muutosta, jolla perusopetuksesta tuttu kolmiportainen tuki laajenisi valtakunnallisesti varhaiskasvatukseen.

Kolmiportaisessa tuessa lapsen tarvitsemat tukimuodot on jaettu kolmeen tasoon: yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen. Vastaava kolmiportainen tuki on jo aiemmin ollut käytössä esi- ja perusopetuksessa.

Yleistä tukea voivat saada tarvittaessa kaikki lapset, kuka missäkin asiassa. Kun yleisestä siirrytään tehostettuun tai erityiseen tukeen, sitä jatkuvampaa, yksilöllisempää ja monipuolisempaa tukea lapsi tarvitsee.

Tarkoitus on ennen kaikkea yhtenäistää ja parantaa lapsen oikeutta saada tarvitsemaansa tukea, kertoo opetusneuvos Kirsi Alila opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

”Lapsen tarvitsema tuki on huomioitu varhaiskasvatuslaissa jo nyt, mutta se on jättänyt tuen järjestämisessä paljon tulkintavaraa yksittäisille kunnille, mikä on voinut johtaa kirjaviin käytäntöihin”, Alila kertoo.

Kuntaliiton kehittämispäällikkö Jarkko Lahtinen uskoo, ettei kaavailtu lakimuutos tuo valtaosassa kunnista merkittävää muutosta. Monessa kunnassa sovelletaan kolmiportaista tukea jo nykyisin ilman valtakunnallisia ohjeistuksia.

Osassa kunnista suositaan Vipeltäjien kaltaisia integroituja erityisryhmiä, joissain tuki järjestetään tavallisen päiväkotiryhmän yhteydessä. Esimerkiksi Helsingissä tukea järjestetään nykyisinkin molemmilla tavoilla.

”Lasten yhdenvertaisuuden kannalta on hyvä, että tukeen tulee valtakunnalliset linjaukset lapsen oikeudesta tarvitsemaansa tukeen”, sanoo Helsingin varhaiskasvatuksen pedagoginen asiantuntija Pasi Brandt.

Brandtin mukaan isoin muutos asiassa on, että tuen tarpeesta tehdään hallinnollinen päätös.

Jooa Palomaa, 5, ryömii leikissä penkistä ja peitosta tehdyn "leijonan luolan" läpi.

On Elliot Uwen vuoro olla leijona. Varhaiskasvatuksen opettaja Hanna Tanska ja Jooa Palomaa juoksevat karkuun.

Opetusalan ammattijärjestön (OAJ) mukaan kolmiportaisen tuen järjestämisessä on kuitenkin perusopetuksessa pitkään ollut ongelmia, epätietoisuutta ja ristiriitaisuuksia. Keväällä järjestö teki sen toteutumisesta kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle.

”Varhaiskasvatuksessa ollaan nyt toistamassa samoja virheitä kuin perusopetuksessa”, koulutuspolitiikan päällikkö Nina Lahtinen OAJ:sta sanoo.

Järjestön mukaan lakiin kuuluisi vähintään säätää mitoitus varhaiskasvatuksen erityisopettajien määrästä. Nyt tehdyssä esityksessä mitoitusta ei ole erikseen kuitenkaan säädetty.

Myöskään sitä, milloin lapsi olisi oikeutettu erityiseen tukeen, ei OAJ:n mukaan ole riittävän selkeästi määritelty.

”Erityisessä tuessa ryhmässä pitäisi aina olla erityisopettaja”, Lahtinen sanoo.

Esimerkiksi päiväkoti Kajuutan Vipeltäjien kohdalla pienissä ryhmissä toimimisen mahdollistaa se, että ryhmässä työskentelee kaksi varhaiskasvatuksen erityisopettajaa sekä yksi lastenhoitaja.

Alila korostaa, että varhaiskasvatuksen tuen mallissa ei kopioida suoraan perusopetuksen mallia, vaan siinä lähdetään varhaiskasvatuksen omaleimaisuudesta.

Varhaiskasvatuksessa jokaiselle lapsen laaditaan jo tätä nykyä oma varhaiskasvatussuunnitelma eli niin kutsuttu vasu.

Lapsen vasu on pedagoginen suunnitelma siitä, miten lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia tuetaan ja miten lapsi huomioidaan yksilönä varhaiskasvatuksen toiminnassa.

”Se jo lähtökohtaisesti tarkoittaa, että tuessa lähdetään vahvasti lapsen yksilöllisistä tarpeista”, Alila muistuttaa.

Hänen mielestään oleellista on, että varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tuen malleilla on kuitenkin yhteys toisiinsa.

”Se takaa lapsen saamalle tuelle hyvän jatkumon hänen siirtyessään varhaiskasvatuksesta esi- ja perusopetukseen.”

Esitys varhaiskasvatuksen varhaiskasvatuslain uudistamisesta lapsen saaman tuen osalta luovutetaan valtioneuvostolle tänään maanantaina. Lain on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden elokuussa.