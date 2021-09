Costa del Solin suomalaisyhteisön uusi ilmiö on etätöitä tekemään tulevat aiempaa nuoremmat ihmiset.

Espanjan Aurinkorannikolla syksyjä ja talvia viettävät suomalaiset näkevät koronatilanteen parantuneen jo niin merkittävästi, että moni uskaltautuu lähtemään seudulle.

Costa del Solin lokakuu ja siitä alkava kausi kiinnostaa taas, kun monilla suomalaisilla lähtijöillä ja paikallisilla on kaksi rokotusta saatuna. Our World in Data -sivuston mukaan Espanjan koko väestöstä noin 76 prosenttia on saanut kaksi koronarokotusta. Suomessa vastaava luku on 58 prosenttia.

Tilanne Aurinkorannikolla muuttuu koko ajan normaalimmaksi ja rajoituksia puretaan. Taudista muistuttavat enää lähinnä maskit, joita suositellaan yhä pidettävän ulkona.

”Täällä eletään positiivisen jännityksen aikaa. Kaikki merkit viittaavat siihen, että sekä muuttolinnut että viikkoturistit tulevat syksyllä sankoin joukoin. Vasta lokakuun puolivälissä osataan sanoa, kuinka hyvin kansaa on tullut”, sanoo Antti Pekkarinen, Fuengirola.fi-lehden päätoimittaja.

Antti Pekkarinen uskoo, että suomalaiset palaavat Aurinkorannikolle entiseen tapaan lokakuussa.

”Vouhottaminen koronan ympärillä alkaa olla mennyttä aikaa. Kolmannesta rokotteesta ja loppujenkin rajoitusten purkamisesta käydään asiallista keskustelua. Ihmiset ovat selvästi aivan eri mielellä kuin vaikkapa vuosi sitten. Nyt katsotaan eteenpäin, ei murehdita menneitä.”

Sipoolainen Matti Räsänen pääsee nyt vihdoin käyttämään kuudeksi viikoksi Esteponan seudulta vuokraamansa huoneistoa. Matkaa piti siirtää koronatilanteen vuoksi.

Matti Räsänen ja hänen vaimonsa Hannele Räsänen ovat viettäneet seudulla useita syksyjä. He lähtevät lokakuun alussa ja uskovat, että pahin koronatilanne on jo takana.

”Luulen, että siellä on nyt aika turvallista. Meillä on sikäläinen tuttava, joka sanoi, että kaikki vaikuttaa hyvältä Aurinkorannikolla, mutta että tilanne on vähän pahempi suurkaupungeissa, kuten Madridissa ja Barcelonassa”, Matti Räsänen sanoo.

”Aurinkorannikolla ei ole ylipäänsä ollut nyt kovin paljon ihmisiä. Ravintoloissa ei ole ruuhkia ja joka toinen pöytä vapaa. Otamme maskit ja pidämme etäisyyttä. Golfkentällä voi pitää vaikka kymmenen metriä etäisyyttä”, hän sanoo.

Elokuussa Aurinkorannikolla kuitenkin oli ruuhkia, kun alueelle tuli ”hillitön määrä” väkeä Espanjan sisämaakaupungeista.

”Joka elokuu niin tapahtuu, mutta nyt näytti siltä, että kotimaanmatkailu oli vielä normaalia suositumpaa”, Pekkarinen kertoo. Se kertoo siitä, että myös espanjalaisilla koronapelot ovat lieventyneet kovasti.

Voi siis olettaa, että suomalaisetkin taas suuntaavat tutuille seuduille.

”Esimerkiksi Aurinkorannikon suomalainen koulu täyttyi tänä syksynä heti alusta saakka. Se on yleensä hyvä indikaattori siihen, että väkeä tulee paljon”, Pekkarinen ennustaa.

Hän ei vielä osaa arvioida, paljonko suomalaisia alueelle lopulta tulee. Normaalisti Aurinkorannikolla on 30 000 suomalaista vilkkaimmalla kaudella eli marraskuussa ja helmi–maaliskuussa.

”Päivä päivältä tulee enemmän viestejä siitä, että ihmiset hakeutuvat tänne töihin. Myös lentokoneiden varaustilanne näyttää, että porukkaa on tulossa paljon.”

Hän ennakoikin, että nimenomaan etätyö tuo alueelle oman, uuden lisänsä suomalaisia. Alueelle on avattu suomalaisten perustamia yhteiskäyttötyötiloja. Hän uskoo myös, että osa kaikkein iäkkäimmästä vakioväestä saattaa jättää tulematta.

”Korona saattoi tehdä nuorennusleikkauksen suomalaisyhteisöön.”

Samaa sanoo kiinteistönvälittäjä Kirsi Oras, joka on Suomelan eli Aurinkorannikon suomalaisten yhdistyksen puheenjohtaja.

”Tänne tulee nuorempaa porukkaa etätöihin. Samoin perheet etsivät nyt parempia asuntoja, joista ovat myös valmiita maksamaan”, Oras sanoo.

Kirsi Oras on kiinteistönvälittäjä ja suomalaisten yhteisön Suomelan puheenjohtaja.

Hän uskoo, että alkavasta kaudesta tulee ”ihan huikea” ja rynnistys alkaa lokakuussa.

”Ihmisillä on valtava tarve päästä taas liikkeelle. Meille tulee kymmeniä vuokrakohdekyselyitä päivässä, ja vastaus on useimmiten ikävä kyllä, että vapaita kohteita ei ole.”

Korona-aika alkaa olla hänenkin mukaansa kohta pelkkä muisto.

”Andalusiassa ollaan siirtymässä nyt tasolle yksi, mikä tarkoittaa, että voimassa on enää lähinnä suosituksia, ei pakkoja. Halata ei vielä saa. Sitä kaipaan, kun se on niin luonteva tapa tervehtiä.”

Tuula Haapala ja Mauri Karppinen Lahdesta viettävät parhaillaan muutaman viikon reissua Fuengirolassa. He ovat kiitollisia, että pääsivät taas omalle asunnolleen ja uskovat, että lokakuussa moni muukin pääsee palaamaan.

Tuula Haapala ja Mauri Karppinen ovat lahtelaisia, mutta tänä syksynä taas myös fuengirolaisia.

”Ei huoleta korona täällä yhtään sen enempää kuin Suomessakaan”, Haapala sanoo. Hän muistuttaa, että Aurinkorannikon rokotustilanne on jo todella hyvä.

”Uskon, ettei elämä tule aivan samaksi missään – ei Suomessa eikä täällä Espanjassa. Ihmisillä on kuitenkin kova halu tulla tänne aurinkoon ja lämpöön, joten kyllä suomalaiset palaavat”, hän sanoo.

Raumalainen Vesa Uusi-Kilponen aikoo vaimonsa Marketan kanssa lähteä autolla syyskuun lopussa kohti Fuengirolaa ja palata vasta joululomalla takaisin Suomeen.

”Tilanne näyttää kohtuullisen hyvältä, siellä alkaa kaikki nyt normalisoitua”, hän sanoo.

Hän kertoo kuulleensa monista suomalaisista, jotka joutuivat perumaan Espanjan-matkojaan, koska matkustaminen on ollut tarvittavien todistusten vuoksi hankalaa ja kallista. Nyt hän näkee, että epävarmuuden aika on loppumassa.

”Ei Espanjan valtiolla ole varaa enää vaikeuttaa tilannetta. Sekin haluaa, että tilanne normalisoituu pian. Se ei kestä enää toista tällaista ajanjaksoa.”

Vesa Uusi-Kilponen ja hänen koiransa Valle pienvenesatamassa Raumalla viime keväänä, jolloin häntä haastateltiin edellisen kerran Aurinkorannikon koronatilanteesta.

”Tähän koronaan ollaan jo kyllästytty. Espanjassa se on helppoakin, kun toinenkin rokotus on annettu jo suurelle osalle kansasta.”

Hän uskoo, että Aurinkorannikon suomalaisyhteisö odottaa jo innoissaan alkavaa talvikautta, vaikka korona-aika onkin saanut monet ajattelemaan asioista eri lailla. Esimerkiksi hygieniasta huolehditaan varmasti nyt paremmin. Hän myös odottaa, että suomalaisten yritystoiminta pyörähtää taas kerralla käyntiin.

”Ihmisillä tuntuu olevan innostusta, ja moni on sitä mieltä, että kyllä tämä tästä menee. On myös kiva tavata taas kaikkia vanhoja ystäviä, joita ei ole pitkään aikaan nähnyt.”

Espoolaiset Kauko ja Anita Pyyskänen suuntaavat omalle asunnolleen Benalmadenaan lokakuun alussa. Tunnelma on luottavainen.

”Odotan, että siellä on vähemmän ihmisiä, liikennettä ja palveluita. Siellä voi olla vähän hiljaisempaa vielä”, Kauko Pyyskänen sanoo.

”Mutta uskon, että koronatilanne on siellä vähintään yhtä hyvä kuin Suomessa.”

Hän kertoo tavanneensa vastikään muita Espanjassa aikaa viettäviä suomalaisia, jotka olivat hekin luottavaisin mielin.

”Kaikki olivat sitä mieltä, että normaalisti sinne taas syksyllä mennään ja pannaan hommat käyntiin.”