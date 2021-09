Tehohoitoon koronataudin takia joutuneiden sairaalakuolleisuus Suomessa on verrattain matala: noin 16 prosenttia, kun Britanniassa se on noin 40, kertoo tehohoidon osastonylilääkäri Stepani Bendel Kuopion yliopistollisesta sairaalasta. Suomessa se on pysynyt lähestulkoon ennallaan koko epidemian ajan.