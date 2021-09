Kotitestien toivotaan vähentävän terveydenhuollon kuormitusta. Kotitestissä saatu positiivinen tulos pitää silti edelleen varmentaa PCR-testillä.

SOSIAALI- ja terveysministeriö (STM) tiedotti tiistaina uudesta kansallisesta koronaviruksen testaus- ja jäljitysstrategiasta. Sen mukaan kotona tehtäviä antigeenitestejä voidaan hyödyntää jatkossa epidemianhallinnassa.

Terveydenhuollossa tehtävä koronavirustestaus kohdistuu jatkossa ensisijaisesti virukselle altistuneiden, rokottamattomien oireisten sekä rokottamisen jälkeenkin vakavalle koronavirus­infektiolle alttiiden ihmisten testaamiseen.

Aikaisemmin kaikille suomalaisille on suositeltu testiin hakeutumista pienistäkin syistä.

Kotitestien etuna on, että ne ovat halvempia verrattuna terveydenhuollossa tehtäviin testeihin ja ne kuormittavat vähemmän terveyden­huoltoa.

Tiistain tiedotustilaisuudessa kotitestejä kuvailtiin virallisia testejä täydentäviksi. Kotitestissä saatu positiivinen tulos pitää silti edelleen varmentaa PCR-testillä, eikä kotitestien perusteella voida tehdä hoito-, karanteeni- tai eristyspäätöksiä.

LAPIN sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broas pitää uutta linjausta ”erinomaisen hyvänä asiana”. Sairaanhoitopiiri on käyttänyt koronatestauksessa pääosin antigeenitestejä viime vuoden lokakuusta lähtien.

”Se on edullinen, nopea ja tehokas”, Broas kuvailee antigeenitestin hyötyjä.

Kotona tehtäviä antigeenitestejä voidaan hänen mukaansa hyödyntää varsinkin silloin, jos epidemiatilanne huononee merkittävästi jollain alueella. Silloin ihmiset voisivat kotitestien avulla itse arvioida, kannattaako esimerkiksi työ- tai opiskelupaikalle mennä.

Kotitesteistä puhuttaessa on kuitenkin hyvä ottaa huomioon niiden hinta. Esimerkiksi viiden kotitestin paketti useissa apteekeissa ja kaupoissa maksaa noin 30 euroa. Tällöin kotitestien säännöllinen tekeminen käy kuluttajan kukkaron päälle.

Broas muistuttaa kuitenkin STM:n ohjeista, joiden mukaan kaksi rokoteannosta saaneen henkilönkin pitää hakeutua terveydenhuollon tekemään testiin esimerkiksi silloin, jos henkilöllä on vakavalle tautimuodolle altistavia sairauksia.

HELSINGIN ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen pitää hyvänä, että terveydenhuollon kuormitusta vähennetään.

Hän ei kuitenkaan näe kotitesteillä lääketieteellistä arvoa, vaan pitää niitä ”korvikekahvina”.

”Se on vähän sellaista tempputehtailua. Jos ei uskalleta sanoa, että ei ole kapasiteettia tehdä kaikkea julkisella sektorilla, sitten yritetään tehdä vähän jotain sinne päin.”

Ongelmana on Lehtosen mukaan kotitestien huonompi tarkkuus ja herkkyys PCR-testeihin verrattuna. Testin herkkyys tarkoittaa sitä, kuinka usein testi löytää oikeita positiivisia näytteitä. Tarkkuus puolestaan kertoo testinegatiivisten osuuden terveistä.

Jos antigeenitestillä on esimerkiksi 97 prosentin tarkkuus, tällöin 100 negatiivisesta näytteestä saa olla kolme väärää positiivista näytettä.

Lehtosen mukaan ammattilaisen tekemällä PCR-testillä saadaan noin neljä viidestä korona­tartunnasta kiinni. Kotona tehtävillä antigeenitesteillä löydetään hänen mukaansa korkeintaan kaksi kolmesta oikeasta positiivisesta näytteestä.

Lehtonen muistuttaa, että tällä hetkellä Suomessa testatuista näytteistä alle kolme prosenttia on positiivisia.

”Eli jos sadasta kotitestistä on viisi positiivista, niistä vain kaksi on oikeita ja kolme on vääriä. Se ei kerro oikeastaan yhtään mitään.”

Euroopan tartuntatautiviraston suositus on, että antigeenitestejä käytetään silloin, kun yli 10 prosenttia testatuista on positiivisia.

”Kotitestillä et todennäköisesti löydä oikeaa positiivista, koska siellä tulee enemmän vääriä positiivisia kuin oikeita positiivisia näin pienillä epidemialuvuilla.”

JOTTA kotitestaaminen olisi tehokasta, pitäisi niitä tehdä Lehtosen mukaan lähes päivittäin. STM:n strategiassa mainitaankin, että ”useana perättäisenä päivänä toistettuna antigeenitestien herkkyys myös lähestyy PCR-testien tasoa”.

Vaikka antigeenitestien herkkyys onkin huonompi, Broas näkee lisääntyvän kotitestauksen silti hyvänä asiana.

”Omaehtoinen antigeenitestin tekeminen on tietysti parempi kuin ei mitään.”

Hänen mukaansa antigeenitestien nopeus lisää tehokkuutta epidemian torjunnassa verrattuna PCR-testaukseen.

