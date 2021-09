KKO katsoi, että lääkityksen ansiosta tartunta oli siinä määrin epätodennäköistä, että syytetty ei syyllistynyt rikokseen.

Hiv-positiivinen ei syyllistynyt rikokseen, vaikka hän oli suojaamattomassa yhdynnässä kertomatta kumppanilleen sairaudestaan. Näin päätti korkein oikeus (KKO) keskiviikkona.

Tuore ennakkopäätös vahvistaa aiempaa tulkintaa hiv-positiivisten suojaamattomista yhdynnöistä. KKO katsoi, että lääkityksen ansiosta viruksen tarttuminen kumppaniin oli siinä määrin epätodennäköistä, että rikosta ei ollut tapahtunut.

Vaasan hovioikeus oli tuominnut alle 40-vuotiaan miehen kahden vuoden ehdottomaan vankeusrangaistukseen törkeän pahoinpitelyn yrityksestä.

Hovioikeuden mukaan syytetty oli yrittänyt vahingoittaa kumppaninsa terveyttä olemassa joulukuussa 2016 tämän kanssa suojaamattomassa sukupuoli-yhteydessä, vaikka hän tiesi kantavansa hi-virusta.

Syytetty oli siten yrittänyt aiheuttaa kumppanilleen hiv-tartunnan, hovioikeus katsoi.

KKO:ssa oli kyse siitä, syyllistyikö mies mihinkään rikokseen. Syyttäjä vaati rangaistusta ensisijaisesti törkeän pahoinpitelyn yrityksestä ja toissijaisesti vaaran aiheuttamisesta.

KKO on viime vuosina ottanut kolme kertaa kantaa tapauksiin, joissa oli ollut kyse hiv-positiivisten suojaamattomista yhdynnöistä.

Yhdessä tapauksessa se tuomitsi syytetyn vaaran aiheuttamisesta, koska virus oli tarttunut kumppaniin useissa suojaamattomissa anaaliyhdynnöissä.

Sen sijaan toisessa jutussa hylättiin syyte, koska virus ei tarttunut kumppaniin suojaamattomassa emätinyhdynnässä.

Kolmannessa tapauksessa suojaamattomia sukupuoliyhteyksiä oli useita, ja kumppani oli saanut tartunnan. Syytetty tuomittiin törkeästä pahoinpitelystä.

Olennaista on tartunnan riski, KKO päätti.

Asiantuntijoiden mukaan tartunnan riski riippuu ensi sijassa hiv-positiivisen henkilön virusmäärästä.

Ilman lääkitystä millilitrassa verta voi olla viruskopioita jopa miljoonia. Hyvän hoitovasteen myötä virusmäärä laskee hyvin pieneksi.

Säännöllisesti otettu hiv-lääkitys poistaa tartuntariskin suojaamattomassakin yhdynnässä, asiantuntijat arvioivat.

Syytetty kertoi käyttäneensä viruslääkitystä jo vuosia. Hänellä oli ennen tekoa useamman kuukauden tauko, mutta hän aloitti lääkityksen uudelleen lokakuussa 2016 eli vajaat kolme kuukautta ennen yhdyntää.

Pari viikkoa yhdynnän jälkeen tehdyissä testeissä miehellä oli veressään hyvin vähän virusta. Asiantuntijalääkärin mukaan tartuntariski oli siten ollut korkeintaan yhden suhde 1 250:een. Lääkityksen ansiosta riski oli todennäköisesti vieläkin alhaisempi tai jopa poissuljettu.

Näissä oloissa tartunta oli siinä määrin epätodennäköistä, että se ei täytä rikoslaissa asetettua vaatimusta rikoksen täyttymisen vaarasta, KKO arvioi. Syyte törkeän pahoinpitelyn yrityksestä siis hylättiin.

Syyttäjä oli toissijaisesti vaatinut rangaistusta vaaran aiheuttamisesta. Syyttäjän mukaan mies oli tahallaan tai törkeällä huolimattomuudellaan aiheuttanut kumppanilleen vakavan hengen tai terveyden vaaran.

KKO huomautti, että vaaran aiheuttamisesta ei voida tuomita teoreettisen tai hyvin epätodennäköisen seurauksen takia, vaikka itse seuraus olisikin vakava.

Hiv-tartunta on edelleen vakava sairaus, KKO huomautti. Se on parantumaton, ja sairauden kontrollointi edellyttää jatkuvaa hoitosuhdetta.

Tässä tapauksessa mies oli tekohetkellä käyttänyt lääkitystä, mutta lääkityksen aloittamisesta tauon jälkeen oli kulunut vasta alle kolme kuukautta.

”Tartuntariski ei siten ole välttämättä vielä ollut täysin poissuljettu. Toisaalta asiassa on otettava huomioon, että [mies] on saanut siemensyöksyn lakanalle, mikä on huomattavasti pienentänyt tartuntariskiä. Mitään tartuntariskiä lisääviä sukupuolitauteja tai muita olosuhteita ei asiassa ole väitettykään olleen”, KKO totesi.

Tämän takia KKO hylkäsi myös syytteen vaaran aiheuttamisesta.

Miehelle tuomittu ehdoton vankeusrangaistus siis kumottiin. Jo aiemmin KKO oli antanut täytäntöönpanokiellon, eli se kielsi panemasta täytäntöön hovioikeuden tuomitsemaa vankeusrangaistusta.