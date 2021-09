Yhdysvaltojen liittovaltion poliisi pääsi käsiksi epäiltyjen salattuun tiedonvaihtoon.

Tulli on saanut valmiiksi esitutkinnan huumeoperaatiossa, joka liittyy kansainväliseen suuroperaatioon. Huumausainerikoksista on epäiltynä kahdeksan henkilöä.

”Nyt valmistunut esitutkinta on yksi osa kokonaisuutta. Esitutkinta jatkuu edelleen muiden epäiltyjen osalta”, tulliylitarkastaja Janne Kallio totesi tiedotteessa.

Tutkinnassa Tulli muun muassa paljasti huhtikuussa Hangon satamassa kokaiinin salakuljetusyrityksen. Saksasta tulleesta ajoneuvoyhdistelmästä löydettiin vajaat 11 kiloa kokaiinia. Kaikkien esitutkinnassa paljastuneiden huumausaineiden arvo katukaupassa on noin 3,2 miljoonaa euroa, Tulli kertoo.

Tutkinnoissa on takavarikoitu myös kaksi marihuanakasvattamoa ja käteistä. Huumerikosten lisäksi viranomaiset selvittävät ampuma-aserikosta.

Takavarikoidun marihuanakasvattamon kasveja.

Epäillyt ovat pääosin pääkaupunkiseudulta, iältään 25-48-vuotiaita.

Epäillyt viestivät toisilleen salatuilla puhelimilla ja he käyttivät kommunikoinnissa nimimerkkejä pysyäkseen tuntemattomina.

Tutkinta liittyy kansainväliseen Greenlight-suuroperaatioon, jota johtaa Yhdysvaltojen liittovaltion poliisi FBI. Tulli sai tietoa FBI:ltä, joka pääsi käsiksi eri maissa toimivien rikollisten salattuun viestinvaihtoon.

Takavarikoituja rahoja kuljetettiin käsilaukussa.

”FBI on luovuttanut Suomen viranomaisille tietoja, joiden perusteella on pystytty ohjaamaan paljastavaa rikostutkintaa ja aloittamaan useita esitutkintoja. Toimenpiteitä on tehty Suomessa tiiviissä yhteistyössä poliisilaitosten, keskusrikospoliisin ja Tullin kesken. Esitutkinnat kytkeytyvät järjestäytyneen ja erityisesti huumausainerikollisuuden torjuntaan”, totesi rikoskomisario Kimmo Sainio operaatiota Suomessa johtaneesta keskusrikospoliisista kesällä julkaistussa tiedotteessa.