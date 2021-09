Anti-gender-liike on uusi uhka naisten oikeuksien toteutumiselle, vaikka kaikki vanhatkaan epäkohdat eivät ole hävinneet. HS listasi mittareita, jotka kertovat, miten sukupuolten välinen tasa-arvo toteutuu Suomessa naisten kannalta.

Suomen pääministeri Sanna Marin (sd) ja naisenemmistöinen hallitus ovat herättäneet huomiota maailmalla. Naisten vahvan roolin valtiovallan huipulla ajatellaan olevan mahdollista juuri Suomessa, tasa-arvon mallimaassa.

Pääministeri Sanna Marin.

Mutta onko naisten asema Suomessa niin hyvä kuin hehkutetaan?

Sukupuolten välinen tasa-arvo ei ole itsestäänselvyys 2020-luvun Suomessakaan, todetaan Naisjärjestöjen Keskusliitosta. Naisjärjestöjen Keskusliitto on toiminut jo 110 vuotta, mutta työ naisten oikeuksien edistämiseksi on sen mukaan yhä hyvin ajankohtaista.

Pääsihteeri Terhi Heinilän mukaan naisiin kohdistuu nyt myös uudenlaisia uhkia. Yksi niistä on ympäri maailmaa voimistunut anti-gender-liike, joka vastustaa aktiivisesti naisten sekä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksia.

"Suomessakin anti-gender-liike näkyy keskustelussa. Ei ole enää konsensusta sukupuolten tasa-arvon ja naisten oikeuksien puolesta, mikä ehkä aiemmin on ollut. Tämä näkyy naisvihana, vihapuheena, seksuaalisena häirintänä, erilaisina kanteluina. Naisten oikeudet ovat tähtäimessä”, Heinilä sanoo.

Uusien uhkien rinnalla kummittelevat myös vanhat epäkohdat. Heinilän mukaan monessa asiassa Suomi on yhä jäljessä muista Pohjoismaista: jo 1880-luvulla Minna Canth puhui naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja palkka­epätasa-arvosta. Ne ovat ajankohtaisia myös 2020-luvun Suomessa.

”Suomihan on varmaan maailman top viitosessa tasa-arvoisimpien maiden joukossa. Mutta sehän ei tarkoita sitä, että asiat olisivat kaikilta osin kunnossa. Kyllä tekemistä vielä riittää”, sanoo myös tasa-arvovaltuutettu Jukka Maarianvaara.

Tasa-arvovaltuutettu Jukka Maarianvaara.

Vuosi sitten Suomi sijoittui neljänneksi Euroopan tasa-arvoinstituutti EIGE:n vertailussa, jossa sukupuolten tasa-arvoa mitattiin esimerkiksi työhön, rahaan, terveyteen ja ajankäyttöön liittyen.

Sadasta pisteestä Suomi keräsi 74,7. Kärkipaikka meni Ruotsiin 83,8 pisteellä, hopeaa otti Tanska (77,4). Kolmoseksi Suomen edelle kiilasi Ranska 75,1 pisteellään.

Maarianvaaran mukaan vertailusta voisi päätellä, että Suomi on 75-prosenttisesti tasa-arvoinen – vajetta on vielä 25 prosenttia.

HS kokosi tietoja naisten oikeuksien toteutumisesta ja tasa-arvosta Suomessa.

Suomen naisenemmistöinen hallitus on kiinnittänyt huomiota maailmalla. Pääministerin virka-asunnolla kesärannassa huhtikuussa 2021 sisäministeri Maria Ohisalo (vihr), silloinen tiede- ja kulttuuriministeri, nykyinen valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk), pääministeri Sanna Marin (sd), oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) ja silloinen opetusministeri Jussi Saramo (vas).

Päätöksenteko

Valtakunnan politiikassa vaikuttaa nyt nainen pääministerinä, ja 19 ministerin hallituksessa on tällä hetkellä 11 naista.

Viime eduskuntavaaleissa kansanedustajiksi nousi historiallisen paljon naisia: 94 naista eli 47 prosenttia kansanedustajista.

Suomi sijoittui toiseksi Kuntajärjestöjen yhteistyöjärjestö CEMR:n eurooppalaisessa vertailussa. Ykkösenä oli Espanja (47,7 prosenttia) ja kolmantena Ruotsi (46,1 prosenttia).

Tällä hetkellä naisten osuus eduskunnassa on 45,5 prosenttia, sillä kolme naiskansanedustajaa on siirtynyt muihin tehtäviin.

Kesän kuntavaaleissa valtuustoihin valittiin 40,2 prosenttia naisia. Kuntaliiton mukaan naisten osuus ylitti ensimmäistä kertaa 40 prosentin rajan.

Edellisellä valtuustokaudella Suomi sijoittui 39 prosentin naisosuudella viidenneksi Euroopan kuntajärjestöjen yhteistyöjärjestön vertailussa. Edellä olivat Islanti, Ruotsi, Ukraina ja Ranska.

Kunnanjohtajien vertailussa Suomi sijoittui 31 prosentin naisosuudella kolmanneksi Islannin ja Ruotsin jälkeen.

Työelämä

Liike-elämän johtotehtävissä naisia on selvästi miehiä vähemmän. Määrä on kasvanut hitaasti. Naisten osuus pörssiyhtiöiden hallituksissa on noin 30 prosenttia.

Pörssiyhtiöiden toimitusjohtajista naisia on vain kahdeksan prosenttia, kertoi Keskuskauppakamari joulukuussa 2020. Johtoryhmien jäsenissä naisia on 27 prosenttia.

”Johtoryhmissä viestintä-, HR- ja lakiasiat ovat usein naisilla, ja miehet useimmiten johtavat liiketoimintapuolta. Taloudellisen puolen vallassa on edelleen paljon tekemistä”, tasa-arvovaltuutettu Maarianvaara sanoo.

”Ja kun verotiedoista katsotaan, ketkä ovat eniten tienanneet ja omistaneet, naisia ei ole kauheasti sadan eniten tienaavan ja omistavan joukossa.”

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2019 naisen euro oli 84 senttiä ja naisten työeläke oli keskimäärin 69 prosenttia miesten työeläkkeestä.

Naisten ja miesten välinen palkkaero on Suomessa suurempi kuin muissa Pohjoismaissa ja EU-maissa keskimäärin. Vuonna 2016 Suomi sijoittui 28 EU-maan vertailussa sijalle 20.

”Työelämässä raskaus- ja perhevapaasyrjintä on yhä tosi iso ongelma”, tasa-arvovaltuutettu sanoo.

Työmarkkinoilla vähemmistöryhmien naisilla on vieläkin vaikeampaa: esimerkiksi romaninaisten syrjintä työnhaussa on tavallista.

Suomessa työmarkkinoiden segregaatio eli jakautuminen miesten ja naisten aloihin on poikkeuksellisen voimakasta. Euroopan tasa-arvoinstituutin vertailussa Suomi sijoittui tässä EU-maiden häntäpäähän sijalle 22.

Koulutus

Suomessa naiset suorittavat korkea-asteen tutkinnon miehiä useammin: valmistuneista 58 prosenttia on naisia.

Kansainvälisen Pisa 2018 -tutkimuksen mukaan 15-vuotiaiden suomalaistyttöjen lukutaito ja luonnontieteiden osaaminen ovat maailman huippua. He sijoittuivat kärkeen OECD-maiden vertailussa.

Naisiin kohdistuva väkivalta

Suomi on naisille Euroopan väkivaltaisimpia maita. Kansainväliset ihmisoikeustoimijat ovat huomauttaneet Suomea naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyn ja sen rahoituksen riittämättömyydestä.

Suomessa perhe- ja lähisuhdeväkivallan aikuisista uhreista naisia on kolme neljästä, kertoo Tilastokeskus.

EU:n perusoikeusvirasto FRA kertoi vuonna 2014, että jopa 47 prosenttia yli 15-vuotiaista suomalaisnaisista on kokenut fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa. Lähes kolmannes on altistunut nykyisen tai entisen puolisonsa väkivallalle.

”Naisiin kohdistuva väkivalta on yhä tosi iso ongelma Suomessa. Ja myös tahra meidän tasa-arvomaineessa”, Maarianvaara sanoo.

Vihapuhe ja häirintä

Tyttöjen kokema seksuaalinen häirintä on yleistynyt voimakkaasti. Tuoreen Kouluterveyskyselyn mukaan jopa noin puolet 8.–9. luokkia, lukiota ja ammattioppilaitosta käyvistä tytöistä on kokenut seksuaalista häirintää edeltävän vuoden aikana. Viime vuonna heitä oli kolmannes.

Naton strategisen viestinnän osaamiskeskus Stratcom COE kertoi keväällä, että myös Suomen hallitukseen on kohdistunut laajaa naisvihamielistä verkkohäirintää.

Vuonna 2018 tasa-arvobarometri kertoi, että naisista lähes 40 prosenttia oli kokenut seksuaalista häirintää ja 15 prosenttia sukupuoleen liittyvää vihapuhetta kahden edellisen vuoden aikana.

Hoivavastuu

Suomessa hoivavastuut kasautuvat naisille. Äidit käyttävät yhä ison osan perhevapaista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimuspäällikkö Johanna Lammi-Taskulan mukaan isien osuus on isäkiintiöiden seurauksena kasvanut, mutta hitaasti.

THL:n tutkimuspäällikkö Johanna Lammi-Taskula.

Isät käyttävät nyt 11 prosenttia vanhempainrahapäivistä. Noin joka toisessa perheessä isä hoitaa lasta jonkin aikaa itsenäisesti. Joka neljännessä perheessä isä ei käytä perhevapaita.

Tuoreessa perhevapaauudistuksessa isäkiintiöitä ollaan pidentämässä.

”Suomi on kirimässä uusimman uudistuksen myötä Pohjoismaiselle tasolle”, Lammi-Taskula sanoo.

Suomessa naiset huolehtivat isolta osalta myös muiden läheisten hoivasta: täyspäiväisistä omaishoitajista kaksi kolmesta on naisia.

Naiset kantavat myös miehiä suuremman vastuun kotitöistä. Tilastokeskuksen mukaan vuosina 2009–2010 naiset käyttivät kotitöihin kolme tuntia 41 minuuttia, miehet kaksi tuntia 33 minuuttia.

