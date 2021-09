Lentämisen osuus liikenteen päästöistä on kasvussa. Tutkijan mukaan tärkeintä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä on kaiken liikenteen ja koko yhteiskunnan irtautuminen fossiilisista polttoaineista.

Lentoliikenne on hyvää vauhtia elpymässä, kun koronakriisin aiheuttamat rajoitukset poistuvat ja matkabuumi pääsee taas valloilleen. Samalla kasvavat lentoliikenteen ilmastopäästöt, jotka vähenivät dramaattisesti koronapandemian aikana.

Päästövähennykset lentoliikenteessä olivat viime vuonna merkittävät, kertoo tutkimusprofessori Hannele Korhonen Ilmatieteen laitoksesta.

Hurjin lasku oli pandemian alussa, sillä vuoden 2020 huhtikuussa maailmanlaajuiset lentopäästöt putosivat arvion mukaan yhden kuukauden aikana peräti 94 prosenttia.

Euroopassa päästövähennys oli koko viime vuoden aikana lähes 60 prosenttia.

Nyt päästöt kasvavat Korhosen mukaan väistämättä, ja lentoliikenteen osuus globaaleista päästöistä todennäköisesti kasvaa.

”Haasteena on sekä matkustuspaineiden purkautuminen että matkustajamäärien lisääntyminen. Paineita kasvattavat talouskasvu ja elintason nousu.”

”Maailmassa on edelleen valtava määrä ihmisiä, jotka eivät ole koskaan lentäneet.”

Lentämisen osuus maailman kokonaispäästöistä oli ennen koronakriisiä 2–3 prosenttia ja ilmakehää lämmittävästä vaikutuksesta noin 5 prosenttia.

”Osuus liikenteen kokonaispäästöistä ei ole iso, mutta yksittäisten suomalaisten hiilijalanjäljestä lentämisen osuus voi olla suuri”, Korhonen sanoo.

Lentoliikenteen osuus liikenteen päästöistä on kasvussa. Toisin kuin tieliikenteessä, hiilettömään lentoliikenteeseen siirtyminen on vaikeaa ja hidasta, vaikka vaihtoehtoisia polttoaineita on kehitteillä.

Maailman kokonaispäästöissä koronakriisi aiheutti Korhosen mukaan historiallisen pudotuksen. Ilmastoa lämmittävät hiilidioksidipäästöt vähenivät viime vuonna 6–7 prosenttia.

Ilmastonmuutoksen etenemiseen koronapandemian aiheuttama notkahdus ei kuitenkaan juuri vaikuta.

”Hiilidioksidi on pitkäikäistä. Yksi vuosi vaikuttaa maapallon lämpenemiseen varsin vähän”, Korhonen toteaa.

”On tärkeää, että kaikki liikenne ja koko yhteiskunta saadaan hiilettömäksi. Tämä edellyttää, että päästään eroon fossiilisista polttoaineista.”

Hiilidioksidipäästöt vähenivät viime vuonna maailmanlaajuisesti pääosin koronaviruspandemian aiheuttamien sulkutoimien vuoksi.

Suomessa laskua oli 6,7 prosenttia. Se on vähemmän kuin Euroopan unionin jäsenmaissa keskimäärin. Tämä ei kuitenkaan ole vaikuttanut ilmakehän hiilidioksidipitoisuuteen.

Kaikkein dramaattisimmin viime vuonna vähenivät lentoliikenteen päästöt, kun monet kansainväliset rajat suljettiin ja ihmiset jäivät koteihinsa.

Viime vuonna lentoliikenne väheni dramaattisesti koronarajoitusten myötä. Helsinki-Vantaan lentoasemalla oli hiljaista heinäkuussa 2020.

Etätyön vaikutus liikenteen päästöihin puolestaan ei ole suuri. Tuore tutkimus ei ennakoi merkittäviä päästövähennyksiä Suomessa, vaikka etätyön yleistyminen jäisi pysyväksi ilmiöksi.

Selvityksen mukaan etätyöt vähentävät yksityisautoilua, mutta pudotus liikenteen nykyisiin kokonaispäästöihin verrattuna tarkoittaisi noin yhtä prosenttia vuonna 2030.

Kaupunkien ilmanlaatua tieliikenteen määrän väheneminen sen sijaan paransi, kun typpioksidipitoisuudet Suomen kaupungeissa pienenivät. Typpidioksidia on runsaasti autojen pakokaasuissa.

