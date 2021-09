Uhri hakee nyt valituslupaa korkeimmasta oikeudesta. Hänen mukaansa lupalakimies teki valituksen hovioikeuteen omin luvin.

Lahden kohuttu putkapahoinpitely on tulossa uhrille kalliiksi, vaikka hän kiistatta joutui tilanteessa poliisin pahoinpitelemäksi. Hänet on velvoitettu korvaamaan kahden syytteestä vapautetun vartijan oikeudenkäyntikuluja yli 13 000 euroa.

Itä-Suomen hovioikeus tuomitsi kesäkuussa Hämeen poliisilaitoksen vanhemman konstaapelin sakkoihin törkeästä vammantuottamuksesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Uhrin hengitys estyi hengenvaarallisesti Lahden poliisiaseman kiinniottotilanteessa vuonna 2019.

Valtio ja konstaapeli tuomittiin yhteisvastuulliseksi maksamaan miehelle yhteensä 5 000 euron korvaukset muun muassa loukkauksen aiheuttamasta kärsimyksestä sekä kivusta, särystä ja muusta tilapäisestä haitasta.

Syytteessä oli kolme miestä eli konstaapelin lisäksi kaksi poliisiaseman vartijaa. Vartijoiden syyte kuitenkin hylättiin.

Syyttäjä ei valittanut vartijoiden syytteiden hylkäämisestä hovioikeuteen, mutta uhri valitti. Hän vaati vartijoille edelleen rangaistusta törkeästä pahoinpitelystä.

Kun syyte vartijoita vastaan hylättiin, hovioikeus velvoitti uhrin maksamaan vartijoille heidän oikeudenkäyntikulunsa hovioikeudessa.

Olennaista oli, että vain uhri vaati rangaistusta vartijoille. Jos hän olisi vain yhtynyt syyttäjän esittämään vaatimukseen, hän ei olisi ollut vastuussa vartijoiden oikeuskuluista.

Hovioikeus äänesti siitä, onko perusteita velvoittaa uhri maksumieheksi. Kolmesta hovioikeudenneuvoksesta yksi katsoi, että uhrin valitukseen oli perusteltu syy jo sen takia, että hän sai asialle jatkokäsittelyluvan. Sen vuoksi vartijat olisivat erimielisen tuomarin mukaan saaneet itse hoitaa oikeuskulunsa.

Nyt juttu on muuten lainvoimainen, mutta oikeuskuluja koskeva kiista jatkuu korkeimmassa oikeudessa.

Uhri hakee valituslupaa sen perusteella, että hänen avustajansa, luvan saanut lakimies, teki hänen mukaansa hovioikeusvalituksen omin päin keskustelematta lainkaan asiasta hänen kanssaan.

Miehen mukaan lupalakimies ei edes jälkikäteen informoinut häntä siitä, että alle liuskan mittainen valitus oli jätetty.

Kun uhri oli lukenut lehdistä, että käsittely jatkuu hovioikeudessa, hän oli kysellyt avustajaltaan vahvistusta. Edes tällöin hän ei ymmärtänyt olevansa itsekin muutoksenhakija, vaan hän oli kuvitellut, että asiasta oli valittanut tuomion saanut poliisi.

Totuus selvisi, kun hovioikeudesta tuli kutsu istuntoon. Tällöin uhri yritti tavoittaa avustajaansa, mutta ei saanut tätä kiinni. Mies päätti vaihtaa avustajaa viikkoa ennen hovioikeusistuntoa.

Myöskään uusi avustaja, asianajaja Katariina Kuronen ei saanut lupalakimiestä kiinni, vaan joutui lopulta pyytämään asiakirjat hovioikeudelta. Kuronen joutui myös selittämään uhrille, että tällä oli nyt henkilökohtainen kuluriski.

Jos mies tässä vaiheessa olisi perunut valituksensa, hänet olisi joka tapauksessa velvoitettu korvaamaan vartijoiden oikeudenkäyntikulut, koska heidän avustajansa olivat jo ehtineet käyttää paljon aikaa valmistautuessaan istuntoon. Siksi valitusta päätettiin jatkaa.

Oikeudenkäyntiavustajalautakunta peruutti maaliskuussa 2021 lupalakimiehen luvan toimia avustajana.

Päätös ei liittynyt tähän asiaan, vaan miehen saamaan sakkotuomioon rattijuopumuksesta ja huumausaineen käyttörikoksesta sekä pyrkimykseen viivyttää asian käsittelyä antamalla tuomioistuimelle väärää tietoa. Lautakunnan mukaan mies ei ole laissa edellytetyllä tavalla rehellinen ja sopiva toimimaan lupalakimiehenä.

Lupalakimies on valittanut päätöksestä, ja asian käsittely Helsingin hovioikeudessa on kesken. Hänellä on siis edelleen lupa toimia avustajana.

Asianajajaliiton valvontalautakunnasta lupalakimies on saanut yhden varoituksen. Lisäksi hänellä on kaksi valvonta-asiaa vireillä. Ne eivät liity tähän tapaukseen.

uhrin mielestä häntä ei lupalakimiehen toiminnan takia voida asettaa vastuuseen vartijoiden oikeuskuluista.

Toinen kysymys koskee sitä, olisiko hänet voitu laittaa maksumieheksi edes silloin, jos hän olisi tiennyt valituksesta. Asia on hänen mielestään juuri niin kuin vähemmistöön jäänyt hovioikeudenneuvos totesi: juttu oli sen verran epäselvä, että oikeudenkäynnin jatkamiseen oli perusteltu syy.

”Valittajan pahoinpitelytilanteeseen on osallistunut Lahden pääpoliisiaseman putkatiloissa jopa kymmenen henkilöä, joten myös tätä taustaa vasten on ollut perusteltua syytä epäillä käräjäoikeuden ratkaisun lopputulosta, jossa vain yksi henkilö on tuomittu rikoksesta”, asianajaja Katariina Kuronen perustelee valituslupahakemuksessa.

Korkein oikeus päättää myöhemmin, myöntääkö se jutulle valitusluvan.

HS ei ole tavoittanut lupalakimiestä kommentoimaan asiaa.