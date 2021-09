Matkailun ”vihreä valo” on kiihdyttänyt syys­loma­matkojen kysyntää: Suomalaisia kiinnostavat Kreikka, Tukholma ja Kanarian­saaret

Nyt lokakuulle harkitaan jopa matkakapasiteetin kasvattamista.

Syyslomamatkojen kysyntä on kiihtynyt parin viikon aikana. Ihmiset ottivat aurinkoa hiekkarannalla Puerto De Santiagossa Teneriffalla 21. lokakuuta 2017

Syyslomamatkojen menekki on selvästi kiihtynyt sen jälkeen kun Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL näytti vihreää valoa kahdesti rokotettujen matkustamiselle. HS selvitti syyslomaviikoille varattujen matkojen tilannetta.

Koulujen syyslomat järjestetään Suomessa porrastetusti kolmen viikon aikana lokakuussa. Pääkaupunkiseudulla suomenkielisten koulujen loma alkaa maanantaina 18. päivä lokakuuta.

Lue lisää: Kaksi rokotus­annosta saaneet voivat jo matkustaa ”aika turvallisin mielin”, sanoo THL:n Mika Salminen

Matkanjärjestäjä Tuin etelämatkojen kysyntä on kasvanut merkittävästi viimeisen kahden viikon aikana.

”Kysyntä on kasvanut varsinkin tällä viikolla, kun ihmiset ovat heränneet varaamiseen. Kasvuun ovat vaikuttanut iloiset uutiset THL:stä ”, Tui Finlandin viestintäpäällikkö Laura Aaltonen sanoo.

Aaltonen kertoo, että osa syyslomien koneista on jo lähes täynnä, ja niissä on enää jäljellä hajapaikkoja. Suosituimmat kohteet sijaitsevat Kanariansaarilla, Rodoksella ja Kreetalla. Tui on aloittamassa nyt ensi kerran pandemia-aikana lennot myös maakuntakentiltä.

”Palasin juuri eilen Gran Kanarialta tarkastamassa, että kaikki on jiirissä suomalaisia asiakkaita varten”, Aaltonen kertoo.

Myös matkanjärjestäjä Tjäreborgilla varausten määrä on lisääntynyt sen jälkeen kun terveysviranomaisilta on tullut positiivisia matkailuun liittyviä uutisia.

”Ulkoministeriön yleisten matkustusrajoitusten poistaminen tulee varmasti lähiviikkoina näkymään kaukomatkojen myynnissä”, maajohtaja Jessica Virtanen arvioi.

Tjäreborgilla ei ole vielä loppuunmyytyjä syyslomaviikkoja.

”Eli tilaa vielä löytyy. Vaihtelua kuitenkin on kohteiden ja lähtöpäivien osalta, eli joillekin päiville voi tilaa olla enää muutamia paikkoja ja toisille päiville hiukan enemmän”, Virtanen sanoo.

Aurinkomatkojen syyslomamatkoille on nyt kova kysyntä, kertoo viestintäpäällikkö Mari Kanerva. Suosituimmat kohteet kuten Kreikka ja Kanariansaaret alkavat olla täynnä.

”Tutkimmekin nyt mahdollisuuksia lisätä kapasiteettia vielä lokakuulle”, Kanerva sanoo.

Syyslomaviikkojen matkojen hinnat ovat kovan kysynnän takia vähintään normaalitasolla, joten edullisia matkoja joutuu etsimään.

”Jos on mahdollista lähteä koulujen loma-aikojen ulkopuolella, silloin on edullisempaa”, Aaltonen neuvoo.

Aurinkomatkoilla löytyy äkkilähtöjä alle 300 eurolla Kreikkaan ja Turkkiin. Myös Tjäreborgilla on tarjolla halpoja äkkilähtöjä lähinnä Kreikkaan. Kanariansaarten lennot aloitetaan yleensä lokakuun puolessa välissä.

Matkatoimistot kertovat, että matkustukseen liittyvälle tiedolle on nyt kova tarve. Mari Kanerva sanoo, että vaikka täysin rokotetut pääsevät matkustamaan Euroopassa hyvin vapaasti, moni haluaa varmistaa, että heillä on varmasti kaikki kohteeseen tarvittavat matkustusdokumentit mukana.

Lue lisää: Matkustus helpottui rokotusten myötä, mutta voiko alle 12-vuotiaan rokottamattoman lapsen kanssa lähteä ulkomaille? – Nämä asiat kannattaa nyt huomioida matkustettaessa

”Kysymyksiä tulee myös kohteessa toimimisesta eli esimerkiksi maskinkäytöstä”, Laura Aaltonen sanoo.

Yhtiöt korostavat, että ajantasaista tietoa löytyy muun muassa yhtiöiden kotisivuilta.

Laivamatkojen kysyntä on kasvanut niin lähiviikonlopuille kuin syyslomaviikoille.

”Varauksia tehdään nyt selkeästi paljon enemmän, ja meidän verkkosivuilta etsitään enemmän tietoa kuin vaikkapa kuukausi sitten”, viestintäjohtaja Marika Nöjd Tallink Siljalta kertoo.

Nyt esimerkiksi lapsiperheet ovat varanneet runsaasti Tukholman-matkoja. Myös Tallinnan-risteilyt ja hotellimatkat ovat suosittuja.

”Tilaa on kaikilla lähdöillä, myös suosituimmilla, vaikka tietyt hyttiluokat voivat näyttyä muita hyttiluokkia nopeammin”, Nöjd sanoo.

Junalipun ehtii vielä varata syyslomaviikoille, kerrotaan VR:n viestinnästä. Suosituimpana matkustuspäivänä eli perjantaina 15.10. makuuhytit ja autopaikat alkavat olla jo täynnä, mutta istumapaikkoja on vielä tarjolla.

Lapin paluuliikenteen suosituimpia vuoroja ovat lauantain 23.10 yöjunat Kolarista ja Kemijärveltä sekä perjantain 22.10. yöjuna Rovaniemeltä. Näihin kaikkiin ehtii vielä varaamaan myös makuuhytin.