Pitkä korona­tauti on lapsilla harvinaisempi kuin on aiemmin pelätty, tutkimuskatsaus kertoo

Lisääntyvä tieto long covid -oireilusta lapsilla on yksi merkittävä tekijä myös pohdittaessa alle 12-vuotiaiden mahdollista rokottamista, sanoo Rokotetutkimus­keskuksen johtaja Mika Rämet.

Koronatartunnan saaneilla lapsilla ja nuorilla taudin oireet kestävät harvoin yli 12 viikkoa, kertoo 14 kansainvälistä tutkimusta kattava katsaus, tiedottaa australialainen Murdochin lastentutkimuslaitos.

Asiasta kertoo myös muun muassa brittilehti The Guardian.

The Pediatric Infectious Disease Journalissa julkaistun tuoreen tutkimuskatsauksen mukaan pitkä koronatauti eli niin sanottu long covid -tauti on lapsilla ja nuorilla harvinaisempi kuin on aiemmin pelätty.

14 tutkimusta kattoivat noin 19 400 lasta ja nuorta, jotka raportoivat tartunnan jälkeisistä oireista. Tavallisimmat oireet 4–12 viikon kuluttua koronatartunnan saamisen jälkeen olivat päänsärky, väsymys, uniongelmat, keskittymisvaikeudet ja vatsakipu.

Lisäksi julkaisun mukaan lapsilla ja nuorilla, joilla on ennestään terveys­ongelmia kuten liikalihavuutta, krooninen munuaissairaus tai sydän- ja verisuonisairauksia, on suurempi riski saada vakava koronatauti.

Tampereen yliopiston Rokotetutkimus­keskuksen johtaja Mika Rämet pitää julkaisua todella tärkeänä.

”Tällä hetkellä Suomessa ei rokoteta alle 12-vuotiaita, niin pitkäaikaisen oireilun riski on mietityttänyt. Eli kyllä tämä tieto on huojentava”, Rämet sanoo.

”Julkaisun mukaan näyttää siltä, että lapsilla yli 12 viikkoa kestävät oireet ovat harvinaisia. Se entisestään puoltaa lasten ja nuorten lähikoulussa olemista ja normaalia harrastamista.”

Lisäksi lisääntyvä tieto long covid -oireilusta lapsilla on yksi merkittävä tekijä myös pohdittaessa alle 12-vuotiaiden mahdollista rokottamista, Rämet sanoo.

Katsauksen kirjoittaneen tutkijan Nigel Curtisin mukaan lasten pitkät koronataudit vaativat vielä lisätutkimusta. Ongelmia on myös siinä, ettei taudille ole selkeää määritelmää tai seurantajärjestelmää.

Tohtori Petra Zimmermannin mukaan ongelmia on siinä, että ilman verrokkiryhmää koronaoireita on hankala erottaa pandemian epäsuorista vaikutuksista kuten koulujen sulkemisesta ja harrastusten tauolle jäämisestä.