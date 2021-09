Poliisi on edistynyt turkulaisen vanhus­palveluyksikön väkivallan­teon tutkinnassa, epäilty mies on toden­näköinen tekijä

Molemmat uhrit olivat yksikössä asuneita naisia. Menehtynyt uhri oli syntynyt vuonna 1925, vakavia vammoja saanut uhri vuonna 1934.

Poliisi kertoo edistyneensä turkulaisessa vanhuspalveluyksikössä syyskuun alussa tapahtuneen väkivallanteon esitutkinnassa. Kurjenmäkikodissa asunut mies on edelleen todennäköinen epäilty.

Poliisin tiedotteen mukaan tutkinnassa on pystytty sulkemaan pois mahdollisuuksia, että tekijä olisi joku muu kuin kyseinen mies.

Molemmat uhrit ovat poliisin mukaan naisia. Väkivallanteossa kuoli vuonna 1925 syntynyt nainen. Sairaalahoitoa vaativia vammoja saanut uhri on vuonna 1934 syntynyt nainen.

Aluksi asiaa tutkittiin tahallisena henkirikoksena, mutta tutkinnan edistyessä rikosnimikkeet lievenivät. Asiaa tutkitaan kuolemantuottamuksena ja kahtena törkeänä pahoinpitelynä.

Väkivallanteko tapahtui 8. syyskuuta Kurjenmäkikoti 2 -nimisessä vanhuspalveluyksikössä.

Teoista epäilty yksikön asukas on siirretty pois yksiköstä.

Poliisi ilmoittaa tiedottavansa lisää tapauksesta syyskuun aikana.

Turun kaupungin mukaan vastaavaa asukkaisiin kohdistuvaa väkivallantekoa ei ole tapahtunut kaupungin asumispalveluyksiköissä aiemmin.

Poliisi selvittää osana esitutkintaa myös Turun kaupungin järjestämien vanhus- ja vammaispalveluiden vastuukysymyksiä.

Kurjenmäkikoti 2 on Turun kaupungin vanhuspalveluyksikkö, joka sijaitsee Kurjenmäen sairaala-alueella.

Kurjenmäkikoti 2:n yläkerrassa on tilapäishoitoa järjestävä yksikkö, jossa on 29 asukaspaikkaa. Näistä pitkäaikaishoidon asukkaita on 12 ja tilapäishoidon asiakkaita 17.

Suurin osa yksikön asukkaista on muistisairaita ja ikääntyneitä henkilöitä. Turun kaupunki kertoi keskiviikkona, että yksikön toiminta jatkuu normaalisti eikä asukkaita siirretä pois yksiköstä.