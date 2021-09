Aarnio vakuutti Helsingin hovioikeudelle, ettei silloinen rikollispomo Keijo Vilhunen kertonut hankkeesta mitään sen enempää hänelle kuin hänen alaisilleenkaan.

Helsingin huumepoliisin entisen päällikön Jari Aarnion mukaan hänellä ei ollut mitään omaa etukäteistietoa vuonna 2003 tapahtuneesta Vuosaaren palkkamurhasta.

Aarnio kertoi Helsingin hovioikeudelle kuulleensa ennen murhaa vain ”minimaalisen huhun” omilta alaisiltaan.

”Minulla on ollut niin ohut kosketuspinta tähän asiaan.”

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi viime vuoden lopulla Aarnion murhasta elinkautiseen vankeuteen. Oikeuden mukaan Aarnio tiesi salajuonesta ja jätti sen poliisina estämättä.

Entisen rikollisjohtajan Keijo Vilhusen murhasyyte sen sijaan hylättiin. Vilhusen mukaan hän kyllä tiesi hankkeesta etukäteen mutta kertoi kaikki tietonsa Aarniolle ja oletti, että poliisi estää murhan.

Aikoinaan ruotsinturkkilaisen Volkan Ünsalin murhasta tuomittiin neljä miestä elinkautisiin vankeusrangaistuksiin. Ünsal murhattiin lokakuussa 2003 Helsingin Vuosaaressa.

Aarnio vaatii nyt hovioikeudessa tuomionsa kumoamista. Syyttäjä puolestaan vaatii, että myös Vilhunen tuomitaan murhasta.

Maanantaina hovioikeus kuuli Aarniota. Aarnion kertomus oli täysin ristiriidassa Vilhusen kertomuksen kanssa.

Lue lisää: Keijo Vilhunen kertoi Vuosaaren palkka­murhan aikaisesta yhteydenpidosta Jari Aarnioon: ”Kysyin, että miten tämä on mahdollista”

Vilhunen ei ole kertonut murhahankkeesta yhtään mitään sen enempää hänelle kuin kenellekään muulle huumepoliisille, Aarnio vakuutti. Sen takia on hänen mielestään turha spekuloida, olisiko poliisi voinut estää murhan.

Yksi viite poliisin etukäteistietoon on Ruotsin poliisin päiväkirjamerkintä. Sen mukaan Suomen poliisi oli ilmoittanut murha-aikeesta yhden murhaajakandidaatin nimeä myöten.

Aarnio ei kiistä suomalaistaustaisen ruotsalaispoliisin muistikuvia, että tiedon olisi Ruotsiin välittänyt nimenomaan Aarnio. Tieto tuli useita kuukausia ennen murhaa, kesäkuun 2003 alussa.

”Minulla ei ole muistikuvaa tällaisesti soitosta, mutta jos [ruotsalaispoliisi] Ali Lindholm näin kertoo, tämä on se huhu, joka minulla on ollut tiedossa. Tästä on niin paljon aikaa, etten muista, että olisin Alille tällaisen tiedon välittänyt.”

Istunnossa yritettiin saada selvyyttä muun muassa tarkkailuun, joka toteutettiin Herralassa parisen viikkoa ennen murhaa.

Aarniolla ei kertomansa mukaan ole oikein minkäänlaisia muistikuvia asiasta.

Hänen alaisensa on kertonut lähteneensä tarkkailukeikalle nimenomaan Aarnion pyynnöstä. Tarkkailun syynä olisi ollut henkirikosuhka. Omiin muistiinpanoihinsa mies kirjasi kaksi nimeä. Molemmat miehet tuomittiin sittemmin Ünsalin murhasta.

Lue lisää: Jari Aarnio kertoi alaisen mukaan Vuosaaren murhahankkeesta yli kaksi viikkoa ennen murhaa

Aarnio ei halunnut vihjailla, että alainen valehtelee. Asiaa on kuitenkin käsitelty niin paljon julkisuudessa, että alaisen muistikuvat ovat saattaneet värittyä, hän esitti.

Aarnio kuvaili omaa rooliaan pelkäksi välikappaleeksi, joka aivan sattumalta lähetti alaisen tarkkailutehtävälle. Keikka liittyi hänen mielestään alaisten selvittelyssä olevaan huumerikokseen, josta epäiltiin Ünsalin sittemmin murhannutta kolmikkoa.

Aarnio antoi ymmärtää, että Vilhusella olisi ollut rooli murhahankkeessa. Hän kuvaili, että Vilhunen ei koskaan ollut rikollisjärjestöissä rivimies, vaan ”aina porukan ykkösmies”.

”Ilman hänen hyväksyntäänsä asioita ei tapahtunut. Hänellä oli valtaa siihen, että hän käytti ihmisiä erilaisissa rikollisissa puuhissaan.”

Aarnio toimitti oikeudelle uutena näyttönä kaksi kalenteria vuodelta 2003. Toinen oli hänen omansa, toinen hänen vaimonsa. Ne todistavat hänen mukaansa, ettei hän ole voinut tehdä niitä toimia, joita hänen väitetään tehneen.

Syyttäjät olivat toista mieltä. Heidän mukaan kalentereiden harvalukuiset merkinnät eivät todista mitään suuntaan tai toiseen.

Lue lisää: Syyttäjä: Jari Aarnio tiesi murhajuonesta ja halusi suojata Keijo Vilhusta tuomiolta – ”Ei kannata laittaa lintua häkkiin, jos haluaa kuulla laulua”