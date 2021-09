Asiantuntijaryhmän mielestä lapsiperheköyhyyteen pitäisi puuttua jo neuvolassa, ja vuoroasuminen tulisi huomioida tuissa.

Lapsiköyhyyteen tulisi puuttua jo ennen lapsen syntymää, arvioidaan Eroon lapsiperheköyhyydestä -selvityksessä. Sen asiantuntijaryhmä ehdottaakin, että neuvolapalveluissa otetaan jatkossa puheeksi myös perheiden taloudellinen tilanne ja vanhemmat ohjataan tarvittaessa tuen piiriin.

Selvityksen mukaan lapsiperheköyhyys on Suomessa vakiintunut 10 prosentin tasolle. Samalla perusturvan varasta pois pääseminen on hidastunut, ja köyhyys on siten periytyvää ja aiempaa syvempää. Asiantuntijaryhmä arvioi tämän kertovan siitä, etteivät päättäjät ole onnistuneet puuttumaan oikeisiin juurisyihin.

”Lapsiperheköyhyys kuuluu niihin kasvaviin haasteisiin, joihin ei voida puuttua vain rahaa lisäämällä. Siihen tulee puuttua interventioina useissa eri paikoissa ja myös toimintakulttuuria uudistamalla. Isoin lääke on vanhemmuuden tukeminen ja koulupudokkuuteen puuttuminen, sitten työmarkkinoiden kehittäminen ja perheiden taloustaitojen vahvistaminen. Myöskään lapsiperheiden etuudet eivät ole pysyneet kustannustason perässä”, sanoo kansanedustaja ja eduskunnan köyhyysryhmän varapuheenjohtaja Hilkka Kemppi (kesk) tiedotteessa.

”Järjestelmän isoin ongelma on kuitenkin se, että se ei ole kiinnostunut lapsiperheen taloudesta ennen kuin he tippuvat toimeentulotuen asiakkaaksi. Talous tulee ottaa puheeksi ja kohdennettua apua perheen toimeentulon haasteisiin tulee saada jo aiemmin”, Kemppi jatkaa.

Tutkimusten mukaan juuri varhainen tuki on tehokkain keino puuttua syrjäytymiseen ja köyhyyteen. Lapsiperheköyhyys taas on ilmiönä yhteydessä muun muassa nuorten syrjäytymiseen, koulupudokkuuteen ja sairastavuuteen.

Asiantuntijaryhmä kiinnittää huomiota muun muassa eroperheiden tilanteisiin, jotka selvityksen mukaan eivät liity vain palkkaan vaan myös järjestelmän kankeuteen ja vuoroasuvien lasten korkeampiin kustannuksiin.

Perhe-etuudet huomioivat huonosti perheiden moninaiset tilanteet, sillä vuoroasumisen yleistymisestä huolimatta lapsella voi lain mukaan olla vain yksi virallinen asuinpaikka.

Selvityksessä esitetäänkin, että jatkossa lapsilisä tulisi voida jakaa vanhempien kesken, asumistukijärjestelmää tulisi kehittää niin, että vuoroasuvat lapset otetaan huomioon etävanhemman asumistuessa, ja esimerkiksi oikeus koulukuljetukseen tulisi saada lapsen molemmista kodeista.

Lapsiperheköyhyyttä koskeva selvitys luovutettiin valtiovarainministeri Annika Saarikolle (kesk) perjantaina.

Yhteensä selvitys ehdottaa 20:ta keinoa lapsiperheköyhyyden poistamiseksi. Neuvoloiden päivittämisen ja eroperheiden huomioimisen ohella ehdotuksiin sisältyy muun muassa työaikajoustojen lisääminen, taloustaitojen vahvistaminen, liikenteen perhevähennys sekä opintolainahyvitys perheellisille opiskelijoille.