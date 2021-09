WHO:n mukaan Afrikasta voi nousta matalan rokotuskattavuuden vuoksi rokotesuojaa kiertäviä virusvariantteja.

Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan kehittyvien maiden rokotepula on viemässä pandemian jopa takaisin lähtöpisteeseen. Samaan aikaan kun länsimaissa aloitetaan rokottamaan väestöä kolmanteen kertaan, kaikista köyhimpien maiden kansalaisista vasta pari prosenttia on saanut edes ensimmäisen rokoteannoksen.

“Hätkähdyttävä epätasa-arvo ja pahat viivästymiset rokotetoimituksissa uhkaavat muuttaa osan Afrikasta rokotesuojaa kiertävien virusvarianttien kasvualustaksi”, WHO:n Afrikan aluejohtaja Matshidiso Moeti sanoi uutistoimisto AFP:n haastattelussa.

”Tämä voi johtaa siihen, että koko maailma palaa [pandemiassa] lähtöpisteeseen”, Moeti jatkoi.

Washington Postin mukaan Yhdysvaltain presidentti Joe Biden aikoo pyytää maailman johtajia asettamaan pandemiataistelussa tavoitteeksi 70 prosentin rokotuskattavuuden ensi vuoden syyskuuksi. Tavoite on haasteellinen juuri kehittyvien maiden matalan rokotuskattavuuden vuoksi.

WHO:n tuoreen arvion mukaan Afrikan maanosan asukkaista vain 17 prosenttia saadaan rokotettua vuoden loppuun mennessä. Tavoitteena on ollut 40 prosentin rokotuskattavuus. Tähän mennessä maanosan rokotuskattavuus on vain noin neljä prosenttia.

Afrikassa on todettu jo yli kahdeksan miljoonaa koronavirustartuntaa ja yli 200 000 koronavirukseen liittyvää kuolemaa.

Samaan aikaan kun Afrikassa jäädään tavoitteista jälkeen, länsimaissa aloitetaan kolmansien koronavirusrokotteiden antaminen. Rokotukset aloitetaan, vaikka WHO on pyytänyt siirtämään kolmansien annosten jakamisen ensi vuoteen.

WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus on moittinut toimintaa kovasanaisesti.

”En pysy hiljaa, kun kansainvälistä lääkejakelua hallitsevat lääkeyhtiöt ja valtiot ajattelevat, että maailman köyhien pitäisi olla tyytyväisiä tähteisiin”, Ghebreyesus sanoi syyskuun alussa.

Yhdysvalloissa asiantuntijapaneeli on suositellut kolmansia rokoteannoksia yli 65-vuotiaille.

Suomessa on jo aloitettu kolmansien annostan antaminen immuunipuutteisille. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) ilmoitti lauantaina Ylen Ykkösaamussa, että Suomi on varannut kolmannen rokoteannoksen kaikille yli 12-vuotiaille.

”Minun tehtäväni on huolehtia Suomen kansasta, enkä voi esittää, että jätämme kolmannen rokotteen väliin, jos asiantuntijat sitä suosittelevat. Muiden maiden kansalaisia ei voi laittaa suomalaisten edelle”, Kiuru painotti.

Suurin syy Afrikan rokotustavoitteen epäonnistumiseen on länsimaiden Covax-rokoteyhteistyön vähenevät rokotetoimitukset. Kansainvälisen rokoteyhteistyön tarkoituksena on edistää koronarokotteiden yhdenvertaista saatavuutta maailmassa. Afrikka on saamassa loppuvuoden aikana lähes puoli miljardia rokotetta vähemmän rokotetoimitusten viivästysten takia.

”Niin kauan kun rikkaat maat pitävät Covaxin markkinoiden ulkopuolella, Afrikka ei pääse rokotustavoitteisiinsa”, WHO:n Moeti sanoi.

Covax-yhteistyön kautta on jaettu yli 121 miljoonaa rokotetta 136 maassa, joista suuri osa on matalan tulotason maita. Covaxin tavoitteena on ollut jakaa yhteensä kaksi miljardia rokotetta vuoden loppuun mennessä. Covax laski viikko sitten toimitusennustettaan. Syiksi ilmoitettiin muun muassa vientikiellot.

Suomi ilmoitti syyskuussa lahjoittavansa 3,6 miljoonaa käyttämättömäksi jäävää rokoteannosta.

Dennis Malattji sai rokotteen 27. elokuuta East Randissa, Etelä-afrikkassa.

Kansainvälisten suhteiden tutkija Milla Vahan mukaan kehittyneet maat ovat asettaneet paitsi kansalaistensa, myös lääkeyhtiöiden edut kehittyvien maiden ihmishenkien edelle.

”Rokotteiden hidasta toimittamista suurempi mainehaitta EU:lle on mielestäni ollut kuitenkin hidas lämpeneminen patenttien poistamiseen koronarokotteilta. Kehittyvien maiden vaade on jo pitkään ollut vapauttaa patentit, jotta mahdollistettaisiin entistä laajempi ja globaalisti tasavertaisempi rokotetuotanto sekä parempi varautuminen tulevaisuuden pandemioihin”, Vaha sanoi Suomenmaan haastattelussa.