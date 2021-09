Uuden koronaviruksen tarttuminen lepakosta ihmiseen on tutkijoiden mukaan mahdollista.

Tutkijat ovat löytäneet Laosin luolissa asuvista lepakoista pandemian aiheuttaneen koronaviruksen läheisimmät sukulaisvirukset. Tutkijoiden mukaan tuoreet tiedot ovat askel tiellä kun sars-cov-2-viruksen syntyä selvitetään.

Samalla tutkijat korostavat, että uusien koronavirusten leviäminen lepakoista ihmisiin on tulevaisuudessakin varteenotettava riski.

Ranskalaisen Pasteur-instituutin ja Laosin yliopiston tutkijat etsivät koronaviruksia sadoista hevosenkenkäyökkö-heimoon kuuluvista eläimistä Pohjois-Laosissa. Pienet lepakot asuvat muun muassa Indokiinan niemimaalla usein kalkkikiviluolissa.

Tutkijat löysivät lepakoista kolme uutta koronavirusta, joiden reseptoreja sitova RBD-osa (receptor-binding domain) täsmäsi sars-cov-2-virukseen.

RBD sitoutuu koronaviruksen piikkiproteiineihin, jotka kiinnittyvät ihmisen soluun aiheuttaen infektion. Proteiinipiikit saavat viruksen muistuttamaan Auringon koronaa.

Tutkimuksesta uutisoi muun muassa uutistoimisto Bloomberg.

Perjantaina julkaistu tutkimus vahvistaa tietoa, että sars-cov-2-viruksen läheisiä sukulaisviruksia löytyy luonnossa hevosenkenkäyököistä.

Tutkimus tukee myös oletusta siitä, että pandemia alkoi, kun lepakoissa elävä virus siirtyi ihmiseen.

Tällainen taudinaiheuttajan leviäminen lajista toiseen on harvinaista. Esimerkiksi 2000-luvun alun sars-epidemian syynä pidetään juuri hevosenkenkäyököistä ihmisiin levinnyttä virusta.

Tutkija Marc Eloit Pasteur-instituutista kertoi Bloombergille, että kolme Laosista löydettyä uutta koronavirusta ovat lähimmät tunnistetut sars-cov-2-viruksen esivanhemmat.

Virukset ovat läheisempiä pandemian aiheuttaneelle virukselle kuin aiemmin aasianherkko-lepakoista löydetyt virukset.

”Nämä virukset ovat saattaneet vaikuttaa sars-cov-2-viruksen kehittymiseen, ja virukset voivat myös tulevaisuudessa tarttua suoraan ihmiseen”, Eloit sanoi Bloombergin haastattelussa.

Pandemian aiheuttaneen viruksen erityispiirre on se, että isäntäsolussa oleva furiini-entsyymi aktivoi sen. Mitä tehokkaammin furiini pilkkoo piikkiproteiinia, sitä tarttuvampi virus todennäköisesti on.

Kolmesta Laosista löydetystä viruksesta ei havaittu furiinin pilkkoutumiskohtaa.

Joidenkin tutkijoiden mukaan furiinin pilkkoutumiskohta voi viitata siihen, että sars-cov-2-virusta kehitettiin laboratoriossa.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden määräsi toukokuussa tutkimuksen koronaviruksen alkuperästä. Elokuussa julkaisussa raportissa 18 yhdysvaltalaista tiedusteluorganisaatiota tyrmäsivät teorian siitä, että virus olisi kehitetty Kiinassa biologiseksi aseeksi.

Raportin mukaan suurin osa tiedustelupalveluista ei usko, että virusta olisi muokattu geneettisesti vaan virus on todennäköisesti tarttunut eläimestä. Kahden tiedusteluorganisaation mukaan päätelmää varten ei ole tarpeeksi tietoa.

Myös maailman terveysjärjestön WHO:n asiantuntijaryhmä piti koronaviruksen vuotamista laboratoriosta erittäin epätodennäköisenä syynä pandemian alkuun. Ryhmän raportti julkaistiin alkuvuonna.

Tuoreen tutkimuksen tekijöiden mukaan furiinin pilkkoutumiskohdan puutteelle voi olla kolme selitystä. Puute voi johtua esimerkiksi liian vähäisestä tutkittujen lepakkojen määrästä. Tutkijat keräsivät yli 600 lepakkoa viime ja tämän vuoden aikana.

Pilkkoutumiskohta on voinut yhdistyä virukseen silloin, jos virus on siirtynyt ihmiseen jonkun toisen eläinlajin välityksellä.

Kolmas vaihtoehto on se, että virus on siirtynyt ihmisistä toiseen vähäoireisena, jolloin siihen on kehittynyt vähitellen pilkkoutumiskohta.

Tutkijat korostavat, että lepakkotutkimusta on jatkettava varsinkin Kiinassa, sillä lepakot ovat sars-cov-2-viruksen todennäköisin alkuperä.

”Ihmisiin mahdollisesti tarttuvia koronaviruksia esiintyy lepakoilla luonnossa, ja tällainen virus voi ilmaantua milloin tahansa. Tämä on selkeä riski tulevaisuudessakin”, tutkijat kirjoittavat.